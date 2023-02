La gouverneure générale du Canada accorde le patronage vice-royal à Canards Illimités Canada





MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 2 févr. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, une célébration internationale visant à sensibiliser le public au rôle vital des milieux humides pour les gens et la planète, Canards Illimités Canada (CIC) est heureux d'annoncer qu'il s'est vu accorder le patronage vice-royal par Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada.

Accordé à des organismes pour leur soutien aux priorités de la gouverneure générale, notamment dans les domaines de la réconciliation, de la nature et de l'environnement ainsi que de la diversité et de l'inclusion, le patronage vice-royal reconnaît et soutient les contributions d'un organisme à la société canadienne.

En tant que l'un des organismes de conservation les plus importants et les plus anciens d'Amérique du Nord, CIC est à la tête d'un mouvement croissant visant à conserver et à restaurer des millions d'hectares de milieux humides et d'autres zones naturelles. À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides 2023, et en cette année qui marque le 85e anniversaire de CIC, le patronage vice-royal constitue une reconnaissance opportune et significative des efforts historiques de CIC pour protéger l'environnement.

«Nous sommes honorés d'avoir obtenu le patronage de Son Excellence,» a déclaré Kevin Harris, Président du conseil d'administration de CIC. «L'approche collaborative de CIC en matière de conservation et de durabilité et notre engagement à travailler avec le gouvernement, l'industrie, les peuples autochtones, les propriétaires fonciers ainsi que d'autres organismes sans but lucratif pour conserver, restaurer et protéger les paysages naturels du Canada correspondent bien aux priorités de notre gouverneure générale. Nous sommes reconnaissants du soutien de Son Excellence alors que nous continuons à faire avancer notre vision de milieux humides saines et d'eau propre pour la sauvagine, la faune et les gens.»

À ce jour, CIC a conservé plus de 6,2 millions d'acres d'habitat et a influencé 228,1 millions d'acres supplémentaires par le biais de partenariats et d'efforts politiques. Le succès et la longévité de CIC reposent sur son engagement à former des partenariats et à rechercher des solutions fondées sur la nature qui profitent non seulement à l'environnement, mais aussi au bien-être économique et social du pays.

L'automne dernier, le gouvernement du Canada a reconnu la création de CIC en 1938 comme un événement historique national. CIC est le seul organisme de conservation national à recevoir cette prestigieuse désignation, qui reconnaît les personnes, les lieux et les événements importants qui ont contribué à façonner le pays et illustrent les moments déterminants de notre identité.

«L'histoire et l'héritage de CIC sont étroitement liés au patrimoine naturel du pays, et nous sommes fiers de continuer à partager nos connaissances et notre expertise en matière de conservation afin d'assurer un avenir durable et biodiversifié au Canada», a déclaré M. Harris.

À propos de Canards Illimités Canada: Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe aux gouvernements, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca

