SecPod présente la « Gestion continue des anomalies de posture (CPAM) SanerNow », une nouvelle invention révolutionnaire pour la gestion de la surface d'attaque informatique





Ce produit, qui redéfinit le secteur et repose sur une technologie d'apprentissage automatique de pointe, permet aux organisations de lutter contre les cyberattaques, renforçant ainsi la mission de SecPod consistant à prévenir les cyberattaques.

REDWOOD CITY, Californie et BENGALURU, Inde, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- SecPod Technologies, un leader mondial sur le marché de la gestion des vulnérabilités de nouvelle génération, a lancé sa Gestion continue des anomalies de posture SanerNow (« Continuous Posture Anomaly Management », CPAM), un produit innovant pour la cybersécurité qui permet aux RSSI et aux administrateurs de sécurité d'apprendre en profondeur leur environnement informatique et de gérer les données aberrantes et les anomalies. Grâce à l'analyse statistique, au calcul de l'écart-type et à l'apprentissage automatique, SecPod a ouvert la voie à une nouvelle catégorie dans le processus de prévention des cyberattaques.

Chandrashekhar Basavanna, le PDG de SecPod, a déclaré : « Ce que nous avons lancé aujourd'hui est une innovation déterminante, un ajout à notre arsenal pour comprendre en profondeur une infrastructure informatique et gagner en clarté et en confiance dans la posture de sécurité. Si l'on en croit les retours de certains de nos clients qui en ont eu un aperçu, la CPAM SanerNow de SecPod est un outil révolutionnaire. Je suis très enthousiaste à l'idée d'en annoncer le lancement aujourd'hui. Laissez-vous surprendre par la CPAM ! »

La CPAM détecte les anomalies de posture, l'écart-type ou les données aberrantes en fournissant une visibilité continue et complète de la posture de sécurité informatique d'une entreprise, et elle l'aide à y remédier. Si elles ne sont pas gérées suffisamment tôt, ces anomalies peuvent avoir un effet dévastateur sur la cyber-résilience d'une entreprise.

« On étudie souvent les anomalies pour détecter une menace ou une attaque, mais pas pour les prévenir. La visite de plus de 1000 paramètres dans les actifs d'une entreprise, la contextualisation de la sécurité et l'analyse des anomalies dans ces ensembles de données facilitent la prise de décision pour les RSSI et les administrateurs informatiques et de sécurité. La CPAM désencombre votre infrastructure informatique et réduit la surface d'attaque de l'entreprise. Les anomalies dans le monde de l'art créent de belles découvertes, mais dans le monde des affaires, c'est d'ordre dont nous avons besoin », a annoncé Preeti Subramanian, le directeur des produits et de la R&D chez SecPod.

Ce produit nouvellement introduit, la CPAM de SecPod, est maintenant disponible auprès du grand public. Elle est également offerte avec la plateforme de Gestion avancée des vulnérabilités SanerNow de SecPod (AVM). La plateforme AVM SanerNow de SecPod est une plateforme complète de gestion des vulnérabilités qui offre une visibilité et un contrôle sur l'infrastructure informatique, la détection et la hiérarchisation des vulnérabilités, et la correction de ces vulnérabilités au sein de la même plateforme.

À propos de SecPod : SecPod est une société de produits et de technologies de cybersécurité en mode SaaS créée dans le but unique et inébranlable de prévenir les cyberattaques. Fondée en 2008, la société fournit des solutions avancées de gestion des vulnérabilités de pointe qui renforcent la posture de sécurité des entreprises à travers le monde.

