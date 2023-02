Un événement mondial dévoilera toutes les attractions du "Kansai Startup Mashups à OSAKA" de l'écosystème de startups de Kansai, et un enregistrement public de TOKIO TERRACE aura lieu en même temps !





L'OBDA, en collaboration avec le Keihanshin Startup Ecosystem Consortium et JETRO Osaka, a participé au lancement conjoint de la marque "Kansai Startup Mashups". Nous organiserons l'événement mondial à QUINTBRIDGE à Osaka, au Japon, le jeudi 2 mars 2023. L'enregistrement ouvert de TOKIO TERRACE aura lieu simultanément, et l'appel à participation commence aujourd'hui.

https://www.starecokansai.com/keihanshin/kansaistartupmashups-en/

Cet événement comportera une conversation enregistrée publiquement entre MC du programme de télévision TOKIO TERRACE, qui illumine le futur d'entreprises en démarrage, et une startup choisie qui attire l'attention dans la région de Kansai au Japon. Il y aura une cérémonie de remise des prix pour les entreprises sélectionnées cette année pour J-Startup KANSAI , sponsorisée par le Bureau de l'économie, du commerce et de l'industrie de Kansai, une zone d'expériences virtuelles par Hiroshi Sakuma, directeur de Virtual Osaka pour l'Exposition universelle d'Osaka-Kansai de 2025, et des sessions sur l'avenir de la région de Kansai.

Lors de la session globale, il y aura des présentations de startups de la région de Kansai qui souhaitent conquérir le mode et de startups étrangères qui désirent s'implanter dans la région de Kansai, ainsi qu'une session sur les efforts engagés pour promouvoir l'innovation ouverte entre des startups étrangères et des entreprises japonaises. Nous créerons un environnement dans lequel les startups et entrepreneurs qui joueront un rôle actif dans le monde sont créés dans la région de Kansai, et dans lequel des entrepreneurs du Japon et étrangers sont attirés par Kansai, instaurant une ville hub mondiale avec un écosystème de startups.

Cet événement constituera la première étape en vue de la création d'un système qui conduira à la naissance d'entreprises licornes de la région de Kansai et à la création et l'accompagnement de startups qui connaîtront un fort développement en prévision de l'Exposition universelle d'Osaka-Kansai de 2025 et lors de la période qui suivra.

Kansai Startup Mashups à Osaka

Date et heure : 2 mars 2023 de 11h00 à 18h00 (heure normale du Japon)

Lieu : Événement hybride

Programme

Session 1 : Session d'ouverture

Session 2 : Session globale

Session 3 : Cérémonie de sélection de J-Startup KANSAI 2022

Session 4 : Enregistrement public de TOKIO TERRACE

Session 5 : Session KANSAI FUTURE

Session 6 : Session de clôture

URL d'application : https://230302-mashups-osaka-en.peatix.com

