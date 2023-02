Minière O3 débute la campagne de forage à Malartic H





TSXV : OIII | OTCQ : OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 2 févr. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la mobilisation d'une deuxième foreuse sur le projet Marban qui sera affectée au gîte Malartic H. Ces travaux de forage font partie du programme de forage d'expansion des ressources de 14 000 mètres sur le projet Marban Ingénierie, qui vise à accroître la valeur et prolonger la durée de vie de la mine (« DVM ») du projet Marban. Le forage historique à Malartic H suggère un potentiel d'augmenter sensiblement la DVM avec une fosse à ciel ouvert située à moins de cinq kilomètres de l'emplacement proposé pour l'usine.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à mobiliser davantage de foreuses sur notre projet, car nous sommes sur la bonne voie pour réaliser les métrages prévus cet hiver à Marban. Le forage à Malartic H nous permettra d'achever la délimitation du gisement principal et de publier une première estimation de ressources inférées au cours du deuxième trimestre 2023. Nous sommes convaincus que notre campagne de forage continuera à ajouter de nouvelles onces à Marban pendant que nous faisons progresser notre étude économique », a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Faits saillants :

Programme d'exploration de 14 000 mètres avec 6 000 mètres prévus à Malartic H

Première estimation des ressources minérales attendue au T2-2023

Tableau 1 : Intersections de forage historiques publiées par NioGold Mining Corporation :

Sondage Intersection publiée Source 54-25 39,96 g/t Au sur 0,9 mètre 1 et 1,01 g/t Au sur 78,4 mètres

54-31 4,43 g/t Au sur 3,9 mètres 2 et 3,94 g/t Au sur 7,3 mètres

14-07 5,07 g/t Au sur 1,75 mètre 4 et 2,78 g/t Au sur 7,0 mètres

MH-10-033 0,90 g/t Au sur 54,5 mètres 1 incluant 11,50 g/t Au sur 1,2 mètre

MH-10-078 5,42 g/t Au sur 5,7 mètres 1 et 3,45 g/t Au sur 4,8 mètres

MH-14-083 24,79 g/t Au sur 1,2 mètre 3 MH-14-084 1,02 g/t Au sur 23,2 mètres 3 incluant 1,43 g/t Au sur 13,4 mètres

MH-89-09 4,09 g/t Au sur 12,3 mètres 2





(1) Communiqué du 7 octobre 2010, profil d'émetteur de NioGold Mining sur SEDAR (2) Communiqué du 13 mai 2014, profil d'émetteur de NioGold Mining sur SEDAR (3) Communiqué du 9 septembre 2014, profil d'émetteur de NioGold Mining sur SEDAR (4) Rapport de travaux statutaires GM66156, NioGold Mining





* Le 1er janvier 2022, la société a procédé à une réorganisation interne de l'entreprise, dans le cadre de laquelle certaines des filiales en propriété exclusive de la société - à savoir NioGold Mining Corporation (" NioGold ") et d'autres - ont été fusionnées avec la société par le biais d'une fusion abrégée légale afin de former une seule entité.



À propos du gîte Malartic H

Le gîte Malartic H a une étendue latérale reconnue de 600 m, une largeur de 300 m et s'étend jusqu'à une profondeur verticale de 500 m. Le système minéralisé est en partie ouvert latéralement et complètement ouvert en profondeur. Il est situé environ 1 km au nord de l'ancienne mine Malartic Hygrade, près de la charnière d'un pli régional en Z. Mais plus important encore, le gîte Malartic H est aussi situé entre les extensions au nord-ouest des cisaillements Marbenite et Norbenite, qui encaissent la majeure partie des ressources du projet Marban Ingénierie. À Malartic H, les deux cisaillements sont orientés au nord-ouest et inclinés à environ 70 degrés vers le nord-est. Le gîte est encaissé dans une séquence de la formation de Jacola montrant une alternance de volcanites mafiques et ultramafiques. Tel qu'observé dans le secteur Hygrade, de nombreux systèmes de dykes intermédiaires sont injectés dans la séquence volcanique. La minéralisation se présente sous forme de pyrite disséminée avec de l'or visible localement dans des veines et veinules de quartz et des disséminations dans la roche encaissante. Les zones montrent une corrélation spatiale avec les contacts entre les volcanites mafiques et ultramafiques ou avec les dykes intermédiaires. Toutes les zones sont à peu près subparallèles.

Figure 1 : Secteurs de forage sur le projet Marban Régional

Figure 2 : Localisation des intersections de forage historiques à Malartic H (NioGold)

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l'expertise et du succès de l'équipe d'Osisko en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué contient des «?informations prospectives?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les informations contenues dans ce communiqué sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation de la COVID-19; l'impact des perturbations liées à la COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et les autres impacts sociaux et sur les marchés financiers et de la COVID-19 et des réponses a la COVID-19. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 06:00 et diffusé par :