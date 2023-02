UN LEADER DES RELATIONS DE TRAVAIL SE JOINT À RYAN AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATION





Marc Ranger s'ajoute à l'équipe de conseillers stratégiques de la firme

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le président de Ryan Affaires publiques et Communication (Ryan), Patrice Ryan, est fier d'annoncer l'arrivée de Marc Ranger à titre de conseiller stratégique. Marc possède un solide bagage d'expérience et d'expertise en matière de négociations et de relations de travail, lui qui a passé près de 25 ans au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tour à tour comme conseiller, directeur adjoint et directeur québécois.

Négociateur et communicateur chevronné, Marc est reconnu pour la maîtrise de ses dossiers et pour la force de ses arguments. Il sera en mesure de partager avec les clients de Ryan sa perspective sur les enjeux actuels et futurs du monde du travail, en plus d'offrir un accompagnement aux syndicats et regroupements dans leur stratégie de négociation et de communication.

Citations

« L'arrivée de Marc vient renforcer notre service-conseil en gestion d'enjeux et de crise pour tout ce qui touche le monde du travail. Ses réalisations sont impressionnantes. Il a mené de nombreuses batailles sur la place publique. Il a joué un rôle clé comme porte-parole de la Coalition syndicale pour la libre négociation, dans le dossier des régimes de retraite municipaux. »

-Patrice Ryan, président-fondateur

« Je suis un passionné de politique, de relations de travail, de communication et d'affaires publiques. Je suis très fier de me joindre à Ryan Affaires publiques et Communication, une transition qui est tout à fait naturelle pour moi. Le monde du travail change rapidement, et le secteur du travail en particulier, avec les enjeux liés bien sûr à la pandémie, mais aussi à la pénurie structurelle de main-d'oeuvre ainsi que le recrutement et la rétention des travailleurs. Ce sont des défis sans précédents pour les organisations et on doit pouvoir y faire face. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas au cours des prochaines années et j'ai bien l'intention d'apporter ma contribution aux côtés d'une firme de relations publiques possédant une telle expertise ! »

-Marc Ranger, conseiller stratégique

À propos

Ryan Affaires publiques et Communication est une firme-conseil en communications stratégiques et en relations gouvernementales. Fondée en 2006, Ryan a été reconnue comme l'une des trois firmes les mieux établies en relations gouvernementales par M. Joseph Facal, professeur titulaire de HEC Montréal, dans son ouvrage Comprendre et influencer les gouvernements. Ryan a remporté un prix d'Excellence Platine de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) dans la catégorie « Campagne sociétale ».

