BDC crée une enveloppe de financement de 30 millions de dollars pour accélérer la croissance des entreprises des industries créatives et culturelles du Canada

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - BDC a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle enveloppe de financement de 30 millions de dollars pour renforcer son soutien aux industries créatives et culturelles du Canada. BDC aspire à ce que ce financement ait des retombées positives sur l'ensemble des entreprises dans ces industries.

Grâce à ce financement, la Banque fait un pas de plus pour aider les moyennes entreprises en pleine croissance des industries créatives et culturelles dans une gamme variée de secteurs clés (p. ex. les médias et l'audiovisuel, les jeux vidéo, la production de films et de son, l'enregistrement sonore, ainsi que la radiodiffusion et la télédiffusion).

« Les industries créatives et culturelles ont toujours représenté un atout majeur pour le Canada en tant qu'expression collective de notre inventivité et de notre identité, déclare Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

« Ces industries se distinguent également par leur apport économique et leur potentiel de croissance. Nous les donc avons examinées de plus près dans le but de déterminer où et comment nous pourrions exploiter et alimenter ce potentiel, ajoute-t-elle. En élargissant la portée de notre rôle en matière de développement au sein des industries créatives et culturelles, nous pouvons prendre plus de risques et combler une lacune du marché, tout en aidant les entreprises à forte croissance à devenir des leaders dans leur industrie, tant chez nous que sur la scène internationale. »

Financement destiné aux entreprises de taille moyenne en pleine croissance

Le financement, dont le montant minimal sera de deux millions de dollars, s'adresse expressément aux entreprises en pleine croissance qui cherchent à se lancer dans l'un des trois projets suivants : consolidation d'entreprise, transfert de propriété ou développement de contenu original. Cette offre complète les services-conseils et solutions financières déjà offerts par BDC qui peuvent répondre rapidement aux besoins des entreprises plus petites.

Fortes de leurs vastes connaissances et fondées sur la créativité et le talent individuels, les entreprises des industries créatives et culturelles contribuent au développement de notre société, tout en ayant une incidence importante sur la création d'emplois à forte valeur ajoutée et sur les ressources économiques. En 2019, les industries des arts, de la culture et du patrimoine représentaient 57,1 milliards de dollars en produit intérieur brut et plus de 672 900 emplois directs.

Un partenariat précieux avec Téléfilm Canada

Dans le cadre de ces efforts visant à accélérer la croissance des industries créatives et culturelles, BDC a le plaisir de s'associer à Téléfilm Canada pour cerner et développer le potentiel commercial inexploité et métamorphoser les plans de croissance des entreprises du secteur audiovisuel canadien. Ce partenariat vise à renforcer la collaboration et à mettre en oeuvre des initiatives conjointes telles que l'élaboration d'un programme de référence en matière de soutien financier, la sensibilisation aux solutions de financement offertes dans le secteur de l'audiovisuel, et l'exploration de programmes de financement ou de services-conseils conjoints basés sur les besoins des entreprises du secteur.

C'est un exemple parfait de ce que BDC veut accomplir : faire en sorte que les entreprises qui pourraient avoir des besoins différents ou non comblés aient plus de possibilités de réaliser pleinement leur potentiel et leurs ambitions.

« Le contenu créé par les créatrices et créateurs canadiens est d'une qualité exceptionnelle et prouve au monde entier que le Canada est un pôle audiovisuel florissant, ajoute Francesca Accinelli, directrice générale et cheffe de la direction par intérim, Téléfilm Canada. Afin de propulser les récits canadiens vers de nouveaux sommets, il est essentiel de stimuler le renforcement des capacités ainsi que de diversifier les sources de financement, notamment en développant de nouveaux partenariats en dehors de notre industrie. Depuis plus de 50 ans, Téléfilm a fait ses preuves comme gestionnaire efficace de fonds publics et privés, c'est pourquoi nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec BDC afin d'accroître le soutien à la communauté audiovisuelle canadienne ».

Travailler en partenariat pour offrir plus de soutien à un plus grand nombre de propriétaires d'entreprise est la pierre angulaire de la stratégie renouvelée de BDC. Au cours de la prochaine année, BDC s'efforcera d'accroître sa portée dans les industries créatives et culturelles en établissant d'autres partenariats dans différents sous-secteurs afin de soutenir une croissance inclusive. D'autres offres seront proposées au fur et à mesure que BDC approfondira sa connaissance des besoins de ces industries.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle offre de financement, consultez la page Web de BDC sur les industries créatives et culturelles.

