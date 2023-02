/R E P R I S E - Pour protester contre l'absence d'une loi anti-scabs au fédéral - Les Métallos en grève d'Océan Remorquage préparent une action surprise à Québec/





QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Las de constater que leur employeur embauche depuis 7 mois des travailleurs de remplacement rémunérés deux fois plus cher qu'eux, les matelots en grève d'Océan Remorquage de Sorel-Tracy feront ce jeudi soir une action surprise à Québec, ville où se situe le siège social de l'entreprise.

Le lieu et le moment de cette action surprise seront communiqués ultérieurement aux médias qui en feront la demande.

Ces matelots membres de la section locale 9599 du Syndicat des Métallos sont en grève depuis le 20 juin 2022. Les ports étant de compétence fédérale, les grévistes d'Océan Remorquage voient chaque jour des travailleurs de remplacement outrepasser la ligne de piquetage, faute d'une loi fédérale à ce sujet.

«?Cette pratique déloyale et immorale, qui empoisonne les relations de travail et paralyse les négociations, doit cesser?», fait valoir Luc Laberge. «?Une loi anti-scabs doit être adoptée rapidement?». Ces travailleurs en grève revendiquent des salaires décents et des horaires de travail respectueux de leur vie de famille.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 06:00 et diffusé par :