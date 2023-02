Jackery entre sur le marché australien pour un avenir plus vert





FREMONT, Californie, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , leader mondial des centrales électriques portables et des panneaux solaires, s'efforce de contribuer à un avenir plus durable. Aujourd'hui, après une décennie de succès sur le marché américain, Jackery est prêt à commencer un nouveau chapitre.

En janvier 2023, la société a fait ses premiers pas sur le marché australien de l'énergie verte avec une sélection de produits disponibles pour les clients australiens via Amazon, et le lancement du site officiel australien de la société le 1er février 2023.

Le Générateur solaire Jackery 1000 Pro comprend une centrale électrique portable 1000 Explorer Pro et deux panneaux solaires SolarSaga. Ce produit dispose d'une capacité de charge rapide et est très pratique à emporter lors de vos aventures en plein air.

Le Jackery Explorer 500 est l'une des centrales électriques portables légères au lithium les plus abordables et les plus efficaces du marché.

Les deux sont disponibles sur Amazon.

10 ans d'innovation en matière d'énergie durable

Au cours de la dernière décennie, Jackery est devenu un leader mondial des produits d'énergie solaire, avec plus de 2 millions d'unités vendues dans le monde. Ses succès ont été reconnus par plus de 100 médias, dont CBS News et CNN. L'an dernier, Forbes a décrit les générateurs solaires Jackery comme « l'Apple des dispositifs d'alimentation portables ».

Au CES 2023, l'entreprise a lancé deux générateurs solaires portables, le 3000 Pro et le 1500 Pro, et a remporté quatre prix de l'innovation. Le Jackery LightTent-AIR, lauréat du CES Best of Innovation Award figure parmi les produits récompensés.

Contribuer à un avenir vert pour l'Australie

L'Australie fait actuellement face à une crise énergétique sans précédent, avec des problèmes d'approvisionnement qui entraînent de fortes hausses des prix.

Chris Bowen, ministre australien du Changement climatique et de l'Énergie, a admis que le pays n'était pas suffisamment préparé. Cette année, les Australiens pourraient faire face à des hausses de prix allant jusqu'à 18 %.

Parmi les facteurs, mentionnons le COVID-19, la situation en Ukraine, les pénuries d'approvisionnement et la dépendance excessive au charbon. Le problème étant multidimensionnel, la solution doit l'être également.

Avec sa gamme abordable de produits énergétiques portables et écologiques, Jackery vise à faire partie de cette solution.

Mais les produits Jackery sont plus que de simples solutions énergétiques durables. Ce sont des outils qui permettront aux Australiens de profiter d'activités de plein air qui leur rappellent que la terre vaut la peine d'être protégée.

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque de générateurs solaires les plus vendus au monde, née avec la vision d'offrir de l'énergie verte à tous, partout.

