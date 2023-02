LE FC BARCELONE ET LIMAK SIGNENT UN ACCORD POUR LA CONSTRUCTION DU STADE SPOTIFY CAMP NOU





Le président du Club, Joan Laporta, et le président de Limak, Nihat Özdemir, assistent à la signature du contrat.

La société internationale basée en Turquie prendra en charge les travaux de construction du Spotify Camp Nou, qui devraient commencer en juin prochain.

BARCELONE, Espagne, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Le FC Barcelone a officiellement signé un accord avec Limak pour la construction de son stade Spotify Camp Nou. La société turque prendra en charge les travaux de restructuration, qui débuteront en juin prochain dès la fin de la saison de football. Le conseil d'administration a ratifié et annoncé sa décision le lundi 9 janvier 2023.

L'accord a été officiellement signé mardi dans la loge présidentielle Josep Sunyol par Joan Laporta, président du FC Barcelone, et Nihat Özdemir, président de Limak Holdings, aux côtés d'Haldun F?rat Köktürk, membre du conseil d'administration de Limak Yat?r?m. Des membres du conseil d'administration du Club se sont également joints à Joan Laporta. La cérémonie de signature a réuni l'ambassadeur de Turquie en Espagne, Burak Akçapar, et le consul de Turquie à Barcelone, Selen Evcit. Le président de Limak était également accompagné du président du conseil d'administration de Limak Holding, Ebru Özdemir, et du vice-président de Limak Holding, Serdar Bacaks?z.

Cet accord confirme désormais l'arbitrage sur un projet qui jouera un rôle clé dans l'avenir du Club.

Déclaration de Joan Laporta, président du FC Barcelone

"Le nouveau stade sera le joyau de la couronne de l'Espai Barça. Il transformera et modernisera l'une des installations sportives les plus importantes de Catalogne pour la première fois depuis les Jeux olympiques de 1992. Le nouveau Spotify Camp Nou est l'héritage que nous laisserons aux futures générations de fans de Barcelone."

"La construction du nouveau stade nécessite une grande responsabilité professionnelle de la part des deux parties, du Club et de Limak, que nous assumons avec le maximum de garanties de succès jusqu'au mois de novembre 2024, qui sera celui du 125e anniversaire du Barça."

Déclaration de Nihat Özdemir, président de Limak

"La signature marque un nouveau chapitre pour le Club et pour Limak. Nous sommes fiers de cette grande responsabilité d'améliorer le Spotify Camp Nou. C'est important non seulement pour le FC Barcelone et ses fans, mais aussi pour la ville de Barcelone et la Catalogne. Faisant suite à un appel d'offres ouvert, ce projet montre que nous pouvons élargir la vision et les horizons de Limak. Ce projet incroyable nous motive à réaliser une installation dont tous les habitants de Barcelone seront fiers."

Contact pour les médias:

Evrim Ergin

[email protected]

+90 533 377 53 21

[email protected]

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 04:35 et diffusé par :