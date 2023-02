Elena Rybakina devient la première joueuse de l'histoire du tennis kazakh à entrer dans le top 10 du classement mondial en simple





ASTANA, Kazakhstan, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- La Fédération de tennis du Kazakhstan félicite Elena Rybakina pour son entrée dans le top 10 du classement mondial à compter d'aujourd'hui. Après un match difficile, Elena Rybakina a cédé le championnat à la cinquième tête de série, la Biélorusse Aryna Sabalenka, en finale de l'Open d'Australie, avec un score de 4:6, 6:3, 6:4 en trois sets. Les joueuses ont passé près de 2h 30 sur le court.

"Je tiens à remercier mon équipe pour l'excellent travail que nous avons réalisé pendant la présaison et au cours des 3-4 dernières années. Merci à mon entraîneur, à ma famille, aux sponsors. Président de la Fédération de tennis du Kazakhstan [...], merci beaucoup pour votre soutien", a déclaré Elena Rybakina.

Bulat Utemuratov, président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, a commenté la performance d'Elena:

"Merci à Elena d'avoir une fois de plus tout donné avec son impressionnante performance et d'avoir représenté le développement réussi du tennis dans notre pays. Atteindre la finale de l'Open d'Australie est en soi un signe de croissance continue et de qualité. Tout au long du tournoi, Elena a réussi à vaincre la leader du tennis féminin mondial, Iga Swiatek, et d'autres concurrentes de poids du top 20, dont trois ont remporté des tournois du Grand Chelem. Il est clair qu'Elena se sent de plus en plus en confiance sur différents types de surfaces, qu'elle adapte intelligemment sa tactique en fonction de ses adversaires et qu'elle améliore son jeu. Espérons que cette excellente performance à l'Open d'Australie marquera le début d'une année sportive fructueuse pour Elena."

Cet Open d'Australie était un moment historique pour le Kazakhstan, qui a beaucoup investi dans le développement du tennis dans le pays. Cette année, la Fédération fête ses 30 ans d'existence. Parmi d'autres domaines d'intérêt, elle s'est attachée ces dernières années à faire éclore des talents juniors qui pourraient permettre au pays de franchir un nouveau palier sur la scène internationale du tennis à l'avenir.

Concernant le soutien aux femmes dans le tennis, Bulat Utemuratov a ajouté:

"La performance d'Elena à l'Open d'Australie est aussi une autre étape importante pour le tennis au Kazakhstan, et surtout pour le sport féminin. Nous mettons l'accent sur le développement de ce sport à la base, avec des filles de toutes les catégories d'âge qui réalisent d'excellentes performances. Outre nos joueuses de tennis professionnelles et leurs exploits, nous aimerions également saluer les jeunes femmes juniors qui participent aux tournois ITF Juniors, ITF World Tennis Tour, ATF Juniors, Tennis Europe et autres, ainsi qu'aux tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open)."

Il y a quelques jours, Albina Kakenova est devenue finaliste de l'Open d'Australie 2023 Asie-Pacifique pour les moins de 14 ans. L'année dernière, Albina a terminé numéro 1 du classement des moins de 14 ans en Asie, remportant au total quatre tournois ATF Juniors. Zhibek Kulambayeva et Gosal Ainitdinova ont participé à la demi-finale du tournoi ITF W40 en Inde.

Par ailleurs, trois arbitres féminines kazakhes ont participé à Wimbledon pour la première fois l'année dernière. L'une d'entre elles, Yulia Ignatchenko, est devenue la première arbitre kazakhe à obtenir le "badge d'argent" de l'arbitre de chaise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1992962/Elena_Rybakina_and_Bulat_Utemouratov.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883640/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg

