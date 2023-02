FICO et FPG Technologies & Solutions LTD s'associent pour aider les entreprises en Afrique de l'Ouest à accélérer leur transformation numérique





FICO, le fournisseur mondial de logiciels d'analyse, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec FPG Technologies & Solutions LTD, membre du groupe FlexiP, pour apporter des outils avancés de gestion des décisions et d'analyse aux entreprises d'Afrique de l'Ouest. En vertu de cet accord, FPG vendra, mettra en oeuvre et soutiendra le système de gestion des règles de décision FICO® Blaze Advisor® et FICO® Xpress Optimization, des outils de pointe utilisés par les entreprises pour automatiser les décisions à fort volume, changer rapidement de stratégie et tirer parti des analyses avancées afin d'améliorer leurs performances.

« Les entreprises ouest-africaines sont engagées dans des initiatives de transformation numérique qui ont pris un nouvel élan depuis la pandémie », a déclaré Rex Mafiana, PDG du groupe FlexiP, un fournisseur de solutions informatiques d'entreprise et intégrateur de systèmes de premier plan, spécialisé dans les services financiers, les télécommunications, l'énergie, le pétrole et le gaz, et les soins de santé. « Dans tous les secteurs, il est essentiel de pouvoir automatiser davantage de décisions, de changer de stratégie plus rapidement et d'accroître l'efficacité. FICO dispose d'outils de classe mondiale qui peuvent aider nos clients à être plus compétitifs, et aussi aider notre propre équipe de développement à développer de nouveaux produits, » a-t-il ajouté.

De sa part, Mark Farmer, directeur des relations avec les partenaires dans la région EMEA chez FICO, a déclaré : « La gestion des règles et l'optimisation mathématique sont les technologies de base pour de meilleures décisions. En fait, FPG possède une expertise approfondie dans plusieurs secteurs en Afrique de l'Ouest et peut aider les entreprises à utiliser ces technologies pour transformer leurs performances. »

En effet, le système de gestion des règles de décision FICO® Blaze Advisor®, qui constitue la solution principale de FICO pour la création de règles, maximise le contrôle des décisions opérationnelles à fort volume. Blaze Advisor fournit aux entreprises dans multiples secteurs une solution évolutive qui offre une agilité et une capacité d'action sans précédent pour des décisions plus intelligentes, transparentes et meilleures.

En outre, FICO® Xpress Optimization permet aux entreprises de construire, déployer et utiliser facilement des solutions d'optimisation qui traitent des millions de scénarios potentiels pour trouver la solution idéale. Les fonctionnalités standard comprennent des solveurs et des algorithmes évolutifs à haute performance, des environnements de modélisation flexibles, un développement rapide pour les applications, une analyse de scénarios comparatifs et des capacités de création de rapports, pour les installations sur site et dans le cloud.

Il convient de noter que FICO a été nommé meilleur fournisseur de technologie pour l'analyse des données lors des 2022 Credit Awards, et un leader dans The Forrester Wavetm : Digital Decisions Platforms.

À propos de FICO

FICO (NYSE : FICO) favorise les décisions qui aident les particuliers et les entreprises du monde entier à prospérer. Fondée en 1956, la société est pionnière dans l'utilisation des analyses prédictives et de la science des données visant à améliorer les décisions opérationnelles. FICO détient plus de 200 brevets américains et étrangers relatifs à des technologies qui augmentent la rentabilité, la satisfaction des clients et la croissance des entreprises en matière de services financiers, de télécommunications, de soins de santé, de la vente au détail et bien d'autres secteurs. Grâce aux solutions de FICO, les entreprises dans plus de 120 pays peuvent tout accomplir, qu'il s'agisse de protéger contre la fraude 2,6 milliards de cartes de paiement, d'aider les particuliers à obtenir un crédit, ou de veiller à ce que plusieurs millions d'avions et de voitures de location soient au bon endroit au bon moment.

À propos de FPG

FPG Technologies & Solutions Limited (membre du groupe FlexiP) est une société de technologie de l'information qui s'engage à vous aider, vous et votre organisation, à atteindre une agilité commerciale extrême en toute confiance !

