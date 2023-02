InPost met en place des armoires à colis aux arrêts de transports en commun à Rome, Barcelone, Manchester





De nouveaux emplacements offrent une possibilité de livraison pratique et à faibles émissions de carbone à des millions de résidents urbains européens.

PARIS, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe InPost lance des partenariats dans trois villes clés pour installer des armoires à colis aux arrêts de transport public, alors que la principale plate-forme de facilitation du e-commerce en Europe continue d'étendre son service de livraison à faibles émissions de carbone sur le continent.

Les ententes signées avec les villes de Rome, Barcelone et Manchester font suite à un partenariat semblable avec Transport for London qui a installé des armoires à colis automatisées de la société dans plus de 60 sites dans la capitale du Royaume-Uni.

Des clients dans toute l'Europe choisissent les armoires pratiques et écologiques d'InPost et lui ont confié 745 millions de colis en 2022, une hausse de 44 % par rapport à l'année précédente. Le recours aux armoires à colis d'InPost réduit les émissions de carbone de deux tiers par rapport aux livraisons traditionnelles à domicile en milieu urbain.

« Je suis fier de nos partenariats avec ces trois grandes villes européennes alors que nous continuons à déployer notre solution de vente en ligne écologique sur tout le continent, a déclaré Rafa? Brzoska, PDG d'InPost. En collaboration avec nos partenaires, nous rendons plus facile pour les Européens de choisir notre livraison plus verte et, en augmentant les services accessibles dans les gares de transports publics, nous donnons aux personnes une autre raison de ne pas prendre leur voiture. Rien qu'à Manchester, près de 6 millions de déplacements de passagers sont effectués chaque jour dans les transports publics exploités par le Transport for Greater Manchester. Maintenant, les personnes qui se servent des transports publics bénéficieront d'un moyen commode et rapide d'envoyer et de recevoir leurs colis. »

Les résidents de la région de Manchester effectuent près de 6 millions de trajets par jour sur le réseau de transport public et 1,5 milliard par an[1], tandis que Transport Metropolitans de Barcelone offre des services à plus de 425 millions d'utilisateurs par an[2], soit plus de 29 millions de passagers par mois [3]. À Rome, où le métro exploité par ATAC S.p.A transporte 300 millions de passagers chaque année[4], les passagers auront accès à 21 armoires réparties sur les trois lignes du réseau.

« En plus des avantages environnementaux, les clients apprécient nos armoires à colis pour leur commodité ; les partenariats avec les transports en commun rendent le recours à nos services encore plus rapide et plus facile, a continué Brzoska. Dans ces trois villes, les personnes qui se rendent au travail ou en reviennent peuvent maintenant envoyer et recevoir des colis lors de leurs trajets, au moment et à l'endroit qui conviennent le mieux à la cadence de leur vie quotidienne. »

À la fin de l'année dernière, InPost, dont les actions sont négociées sur EURONEXT-Amsterdam, a exploité 27 939 armoires à colis automatisées, dont 19 306 dans son pays d'origine, la Pologne et 8 633 à l'échelle internationale.

