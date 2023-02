L'Armada Rouen, France : le premier rassemblement mondial de grands voiliers revient du 8 au 18 juin 2023





PARIS, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- À Rouen, pendant 10 jours, une cinquantaine de grands navires venus du monde entier seront amarrés le long des 7 kilomètres de quai de Seine.

Organisé tous les quatre ans, l'Armada de Rouen est un événement maritime international unique avec 6 millions de visiteurs, plus de 30 nationalités représentées et près de 7 000 marins.

Une fête touristique au coeur de la Normandie : du 8 au 18 juin, les grands voiliers se visitent gratuitement et chacun peut assister quotidiennement à de nombreuses animations dont : le défilé des marins en centre-ville, la course à pied des marins, la grande pagaille (course sur l'eau), les spectacles de rue, les concerts, les feux d'artifice, la grande parade, et bien d'autres.

Un rendez-vous d'affaires : l'Armada est aussi un rendez-vous d'affaires pour les entreprises qui ont la possibilité de louer les plus prestigieux voiliers en soirée pour organiser des événements professionnels.

Les retombées économiques de l'événement sont évaluées à 50 millions d'euros pour la région Normandie.

Protection de l'environnement : l'Armada 2023 sera, grâce à une charte d'engagement signée avec ses partenaires et à la mise en place d'une gestion rigoureuse, un événement zéro déchet non trié, zéro pollution plastique.

Parallèlement, l'événement met à profit sa popularité pour sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux liés aux océans et aux fleuves. Initié en 2022, un colloque scientifique annuel, est organisé lors de la Journée mondiale des océans, le 8 juin, en partenariat avec l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université.

Un événement culturel : la culture est également à l'honneur pour cette édition, sous le parrainage de Michel Bussi, célèbre écrivain français traduit en 37 langues.

Promoteur de la culture maritime et situé au coeur de la Normandie, berceau de l'impressionnisme, l'Armada est par essence un événement culturel populaire.

Il sera ponctué de représentations de spectacles de rue liés à l'histoire maritime et suscitera la production de nouvelles littéraires exclusives pour l'Armada.

Organisation : l'organisation d'un événement de cette ampleur repose presque exclusivement sur les 400 bénévoles mobilisés. Elle est soutenue par de nombreux partenaires institutionnels, des entreprises et des médias.

Plus de 1000 journalistes suivent chaque édition. Nous vous invitons à vous inscrire sur l'espace presse.

Personne-ressource pour les médias :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1989998/The_Rouen_Armada_Sailing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1989999/The_Rouen_Armada_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 février 2023 à 02:30 et diffusé par :