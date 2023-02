Tanium nomme Dan Streetman au poste de directeur général





Tanium, une société de premier plan spécialisée dans la gestion de la sécurité et les opérations informatiques, et principal fournisseur de gestion convergente des endpoints (XEM), a annoncé aujourd'hui la nomination de Dan Streetman au poste de directeur général. Orion Hindawi, co-fondateur et PDG actuel de Tanium, occupera le poste de directeur exécutif. À ce nouveau poste, il continuera de propulser la vision stratégique et l'innovation technique au sein de la société, tout en poursuivant son engagement auprès de ses partenaires et clients stratégiques. David Hindawi, co-fondateur de Tanium, deviendra président émérite de la société.

À ce nouveau poste, M. Streetman continuera de renforcer l'engagement de Tanium à protéger les entreprises, les organisations et leur personnel, tout en fortifiant et en faisant évoluer les opérations de la société au contact de la clientèle, la stratégie de partenariat, ainsi que la stratégie et le développement produit.

M. Streetman tirera parti de la solide dynamique de marché dont bénéficie Tanium, notamment grâce à une année budgétaire record en termes de recettes et de croissance du nombre de nouveaux clients, de lancement de nouveaux produits percutants et d'adoption rapide de la plateforme de gestion convergente des endpoints de Tanium.

M. Streetman apporte à Tanium son expérience approfondie et chevronnée. Il a récemment occupé le poste de PDG d'Allvue Systems et était auparavant PDG de TIBCO Software Inc. Au début de sa carrière, il a supervisé des transformations orientées données chez BMC, Salesforce et C3.ai.

« Tanium est une société au service d'une mission d'excellence axée sur l'engagement à répondre aux besoins des clients », a déclaré M. Streetman. « Alors que la transformation numérique continue de créer de la complexité et de changer le paysage de la cybersécurité, les organisations ont besoin d'une plateforme complète de gestion des endpoints qui les protège, elles et leur personnel, tout en les aidant à rompre le cycle point-produit-prolifération, qui a malheureusement renforcé encore le sentiment d'insécurité chez les clients. C'est pour moi une immense opportunité de pouvoir prendre la direction de Tanium et je m'engage résolument à faire avancer la mission de la société : offrir des certitudes en ces temps incertains », a-t-il ajouté.

« Fonder et diriger Tanium en tant que directeur général fut pour moi un honneur, à la fois sur le plan personnel et professionnel », a affirmé Orion Hindawi. « Ce qui a débuté comme une idée visant à assurer la sécurité des entreprises face à une dépendance numérique et à des cyberattaques croissantes s'est transformé en un chef de file de l'industrie de la gestion des endpoints. Dan est un leader qui partage nos valeurs et je suis fier qu'il nous rejoigne pour nous aider à écrire le prochain chapitre de l'histoire de Tanium. J'ai pleinement confiance en sa vision et sa capacité à cultiver de façon responsable la croissance de notre organisation », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, grâce à sa plateforme de gestion convergée des endpoints (XEM), Tanium est le premier fournisseur à offrir une visibilité, un contrôle et une remédiation en temps réel, le tout en une plateforme unique. Tanium élargit en outre ses capacités de plateforme afin de permettre aux entreprises d'améliorer la productivité des utilisateurs finaux et d'offrir une expérience de travail numérique supérieure à ses employés. En apportant des capacités de gestion de l'expérience numérique à XEM, Tanium est positionnée favorablement pour devenir l'un des premiers dirigeants sur ce marché émergent.

M. Streetman est le plus récent membre d'une équipe de haute direction possédant une riche expérience, comprenant Bina Chaurasia, directrice de l'administration et des opérations ; Charles Ross, directeur de la clientèle ; Marc Levine, directeur financier ; Nic Surpatanu, directeur produit ; Steve Daheb, directeur marketing ; Tobias Julén, directeur des ressources humaines ; et Tyker Fagg, directeur des recettes.

À propos de Tanium

Tanium, premier et seul fournisseur de gestion convergée des endpoints (XEM) du secteur, est à l'avant-garde du changement de paradigme dans les approches traditionnelles de la gestion d'environnements technologiques et de sécurité complexes. Seul Tanium unit les équipes et les flux de travail, tout en protégeant chaque endpoint des cybermenaces en intégrant l'informatique, la conformité, la sécurité et le risque en une plateforme unique offrant une visibilité complète, quel que soit le périphérique utilisé, un ensemble cohérent de commandes, et une taxonomie commune pour un objectif commun unique : protéger les informations et les infrastructures essentielles à grande échelle. Nommée dans la liste des Forbes Cloud 100 pendant sept années de suite, Tanium figure sur la liste Fortune des Meilleures grandes entreprises technologiques. En réalité, plus de la moitié des entreprises Fortune 100 et les forces armées américaines font confiance à Tanium pour la protection des personnes ; la défense des données ; la sécurité des systèmes et la surveillance et le contrôle de chaque endpoint, équipe et flux de travail, en tout lieu. Voilà le pouvoir des certitudes. Rendez-vous sur www.tanium.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

