J-LEC dévoile l'émission de télévision de NHK « Le monde merveilleusement persillé du boeuf Wagyu japonais »





TOKYO, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Conseil pour la promotion des exportations des produits d'origine animale japonais (J-LEC) est honoré d'annoncer la production et la diffusion d'une émission intitulée « Le monde merveilleusement persillé du boeuf Wagyu japonais » sur NHK WORLD-JAPAN le 1 février. L'émission de NHK présente le monde mystérieux du boeuf Wagyu et l'attrait mondial qu'il suscite depuis la scène des « Jeux olympiques des Wagyu », l'un des plus grands salons de l'alimentation au Japon.

Logo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107543/202301272460/_prw_PI1fl_kWUjZn21.png

Photo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107543/202301272460/_prw_PI2fl_853Fpwq3.jpg

Le Wagyu est mondialement connu pour sa graisse fondante, son persillé fin, sa texture tendre, son arôme unique et sa saveur délicate et moelleuse, unique parmi les races de bovins. Développé grâce à l'élevage sélectif et à des méthodes japonaises originales, le Wagyu est considéré comme l'une des meilleures viandes de boeuf au monde.

En 2022, la préfecture de Kagoshima a accueilli le 12e Concours national de Wagyu, également connu sous le nom de Jeux olympiques du Wagyu, la plus grande compétition de boeuf Wagyu au Japon, où 438 bovins qualifiés issus de 41 préfectures du Japon étaient réunis dans la catégorie des bovins d'élevage. Ce concours a lieu tous les cinq ans à différents endroits du Japon pour déterminer l'élevage de Wagyu qui permet le mieux d'assurer la qualité mondialement reconnue du boeuf.

L'histoire des Jeux olympiques du Wagyu depuis un demi-siècle révèle une transformation de l'exploitation bovine rurale au cours de laquelle le bétail a été génétiquement amélioré pour donner un boeuf de la plus haute qualité, devenant ainsi l'un des principaux produits d'exportation du Japon. En 2021, la valeur des exportations de boeuf japonais a dépassé les 50 milliards de yens (environ 500 millions de dollars américains selon le taux de change de l'époque). Le gouvernement japonais s'est fixé l'objectif de tripler cette valeur d'ici 2025. Le Wagyu devrait établir une nouvelle norme afin d'accroître les exportations d'autres produits japonais liés à l'agriculture, à la foresterie et à la pêche, ainsi que les exportations alimentaires et culinaires japonaises. En outre, répondant aux tendances modernes liées à la prise de conscience concernant les préoccupations sanitaires dans le monde, la teneur en gras du boeuf Wagyu a été valorisée comme privilégiant la qualité à la quantité.

Au Japon, chaque tête de boeuf Wagyu est traçable individuellement grâce à un système de certification, et la qualité de la viande ainsi que son pedigree sont strictement contrôlés par un organisme de certification. Les informations sont facilement accessibles en scannant les QR codes présents sur le boeuf Wagyu qui sont fournis par J-LEC.

Avec son persillé caractéristique, le boeuf japonais Wagyu est devenu la norme du boeuf de qualité supérieure pour les consommateurs de produits haut de gamme en Asie, et est de plus en plus demandé en Europe et aux États-Unis.

Informations sur la diffusion

Date : 1er février 2023

Horaires : 2h30 - 3h00, 7h30 - 8h00, 13h30 - 14h00, 19h30 - 20h00 (UTC)

URL :

https://biz.jibtv.com/programs/the_masterfully_marbled_world_of_japanese_wagyu_beef/

À propos du Conseil pour la promotion des exportations des produits d'origine animale japonais (J-LEC)

J-LEC est une organisation japonaise composée de plusieurs représentants municipaux locaux visant à partager des informations avec le monde concernant l'élevage et les industries de production de viande et d'oeufs japonais.

Site Web : http://jlec-pr.jp/en/

Instagram : https://www.instagram.com/beef_japan_official/

Facebook : https://www.facebook.com/Beef-Japan-101603855192050/

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 23:33 et diffusé par :