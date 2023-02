Cintas distinguée par le magazine FORTUNE comme une des entreprises les plus admirées au monde





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été distinguée par le magazine FORTUNE 2023 comme l'une des entreprises les plus admirées dans le monde. C'est la 15e fois que Cintas a été distinguée par le magazine FORTUNE lors de ses enquêtes sur les entreprises les plus admirées.

« Depuis sa création, Cintas a favorisé une culture unique qui oriente notre façon de gérer notre entreprise et la façon dont nous envisageons chacun de ses aspects, notamment envers notre clientèle, nos employés-partenaires et nos actionnaires », a déclaré Todd Schneider, président et CEO de Cintas. « La façon dont nous dirigeons et gérons l'entreprise, la valeur que nous offrons à nos clients, le soutien apporté à notre main-d'oeuvre et la fierté que nous éprouvons à l'égard de nos collectivités sont des facteurs importants pour tout le monde ici chez Cintas. Nous sommes vraiment honorés que tant de personnes continuent de tenir Cintas en si haute estime, année après année ».

Pour établir sa liste 2023 des entreprises les plus admirées au monde, le magazine FORTUNE s'est associé à la société de conseil en gestion Korn Ferry pour étudier la réputation des entreprises dans le monde. Les entreprises d'un groupe initial de 1 500 candidats ont été réparties en 52 catégories fonctionnelles distinctes, Cintas se retrouvant dans la catégorie des services d'externalisation diversifiés. Les entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats dans chaque catégorie ont été nommées sur la liste des entreprises les plus admirées au monde.

Cintas figure actuellement dans deux autres classements d'entreprises du magazine FORTUNE : le Fortune 500 de 2022 et le Fortune Global 2000 de 2022. En outre, Cintas a récemment été reconnue pour sa qualité d'entreprise citoyenne et pour son modèle d'entreprise durable avec une inclusion répétée dans le palmarès Newsweek des entreprises les plus responsables d'Amérique en 2023.

La liste complète des entreprises les plus admirées au monde en 2023 selon le magazine FORTUNE est disponible sur le site fortune.com. L'édition papier février/mars du magazine FORTUNE présentant la liste des entreprises les plus admirées du monde en 2023 sera disponible en kiosque à partir du mardi 21 février.

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes ( Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services qui permettent de maintenir la propreté, la sécurité des installations et des employés de leurs clients, en se montrant sous leur meilleur aspect. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures pour sanitaires, des produits de premiers secours et de sécurité, des extincteurs, des tests et formations en sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail ( Ready for the Workday®). Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une entreprise publique classée dans la liste du Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site cintas.com.

