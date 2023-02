Impasse dans la négociation - Vote de grève chez Autobus de l'Énergie Inc. (Sogesco)





SHAWINIGAN, QC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale ce mercredi 1er février au soir, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN (STTTSÉ-CSN) ont voté par scrutin secret à l'unanimité en faveur d'une banque de 14 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

«?Tous les jours, les parents nous confient leurs enfants et malgré cette grande responsabilité, nos conditions de travail ne sont pas à la hauteur de nos responsabilités. Notre salaire annuel varie de 20?000 $ à 25?000 $, nous n'avons pas d'assurance collective ni de régime de retraite, déclare Michel Paquin, président du syndicat. Et ce n'est jamais de gaieté de coeur que nous votons en faveur de la grève, mais l'impasse dans notre négociation actuelle ne nous laisse pas d'autre choix. Notre convention collective est échue depuis le 30 juin 2021 et les offres de l'employeur sont nettement insuffisantes pour vivre décemment. Nous vivons toujours un important problème d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre et la question des salaires est bien évidemment au centre de ce problème.?»

Hier, le ministre de l'Éducation lui-même, Bernard Drainville, a déclaré que les conductrices et les conducteurs de transport scolaire doivent obtenir leur juste part du financement récemment octroyé par le gouvernement aux transporteurs.

«?Lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications significatives de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Pour nous, il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur?», souligne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«?Depuis près de 30 ans, les conductrices et les conducteurs de véhicules scolaires se battent pour une reconnaissance de leur difficile métier et, dans bien des cas, les salaires décents ne sont toujours pas au rendez-vous. Actuellement, les bris de service aux parents des élèves qui doivent se déplacer en autobus et les circuits en retard ou même annulés sont monnaie courante. On demande à ce monde-là de travailler selon un horaire coupé, de 6 h le matin à 18 h, de veiller sur 72 enfants derrière leur siège, de gérer la discipline et la possible violence, bref, on leur en demande énormément, eh bien ça, ça doit se refléter dans le salaire qui est versé?», conclut Paul Lavergne, président du Conseil central du Coeur du Québec-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN rassemble 15 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Coeur du Québec-CSN regroupe quelque 16?300 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 130 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

