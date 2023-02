Propulsez vos passions encore plus loin avec la nouvelle gamme Samsung Galaxy S23 : conçue pour une expérience haut de gamme





MISSISSAUGA, Ontario, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a dévoilé aujourd'hui le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Samsung Galaxy S23+ et le Samsung Galaxy S23, marquant ainsi une nouvelle ère de l'expérience téléphone haut de gamme de Samsung Galaxy. La gamme Samsung Galaxy S23 redéfinit les possibilités en aidant les gens à propulser leurs passions plus loin. Grâce à l'appareil photo le plus épique à ce jour¹, il deviendra l'appareil photo de qualité professionnelle quotidien du créateur. Il offre aux utilisateurs plus de liberté pour explorer leur créativité, comme la capture de vidéos de nuit véritablement cinématographiques avec l'IA. La plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy offre une expérience de première qualité, dont une IA amélioré², une adventure de jeu mobile prête pour l'avenir, et un jeu puissant et soutenue³.



Sur le Galaxy S23 Ultra, le S Pen? intégré que de nombreux utilisateurs de longue date de Samsung Galaxy connaissent et aiment offre plus de possibilités de productivité, de prise de notes, de passe-temps et plus encore. Toutes les innovations de la gamme Galaxy S23 sont présentées dans un design saisissant qui supporte l'engagement de Samsung en matière de durabilité avec plus de matériaux recyclés que tout autre téléphone intelligent Samsung Galaxy?.

« La valeur des technologies est mesurée, non seulement par ce qu'elle permet de faire aujourd'hui, mais aussi par la façon dont elle contribue à créer un avenir meilleur », indique TM Roh, président et chef de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. «Toute la gamme Galaxy S23 sont les nouveaux chefs de file d'une expérience de téléphone intelligent haut de gamme digne de confiance Samsung. »

Un appareil photo Samsung avec plus de mégapixels et des commandes créatives variées, de jour comme de nuit

Avec le Galaxy S23 Ultra, deux mondes d'innovation Galaxy s'unissent dans une catégorie à part. Intégrant les outils de performance et de productivité de pointe du Galaxy S Pen à l'appareil photo caractéristique de la gamme Galaxy S, Samsung a créé le téléphone intelligent Ultra supérieur jamais conçu?.

Le Galaxy S23 Ultra, un téléphone intelligent qui se fait le miroir des personnes qui l'utilisent, permet aux photographes de tous les niveaux de capturer plus facilement du contenu phénoménal qui se démarque. Il offre le système d'appareil photo le plus avancé de Samsung Galaxy?, adapté à presque toutes les conditions d'éclairage et conçu pour montrer des détails incroyables. Les capacités améliorées de photographie de nuit transforment la façon dont la gamme Galaxy S23 optimise les photos et les vidéos dans un variété éventail de conditions ambiantes. Qu'il s'agisse de filmer leur chanson préférée lors d'un concert, ou de prendre un égoportrait à l'aquarium ou de prendre une photo d'un groupe d'amis lors d'un souper, les utilisateurs peuvent obtenir des images et des vidéos plus nettes?. Le bruit visuel qui ruine habituellement les images dans des conditions de faible luminosité peut être corrigé par un nouvel algorithme de traitement du signal d'image (ISP) alimenté par l'IA qui améliore les détails des objets et le ton des couleurs.

Pour la première fois dans un appareil Samsung Galaxy, le Galaxy S23 Ultra est doté d'un nouveau capteur à pixels adaptatif de 200 Mpx qui capture des moments épiques avec une précision incroyable permettant une photographie inégalée, même la nuit. Il utilise une technologie de compartimentage de pixels pour prendre en charge plusieurs niveaux de traitement haute résolution à la fois?. Les appareils photo pour égoportraits sont plus importants que jamais dans la façon dont nous communiquons aujourd'hui. La gamme Galaxy S23 présente la mise au point automatique rapide ainsi que notre premier appareil photo pour égoportraits Galaxy Super HDR, qui passe de 30 images par seconde à 60 images par seconde, pour offrir des images et des vidéos prises avec l'appareil photo avant nettement meilleures¹°.

Pour les utilisateurs qui veulent le contrôle créatif et la personnalisation ultimes, la gamme Galaxy S23 offre une panoplie d'outils qui distinguent l'expérience de photographie de toute les autres. L'application Expert RAW¹¹, disponible exclusivement sur Samsung Galaxy, permet la prise et l'édition de photos de style reflex numérique en format RAW et JPEG; aucun équipement photo encombrant n'est requis. Les utilisateurs peuvent expérimenter avec l'art de la photo à exposition multiple ou capturer une image claire du ciel la nuit avec les paramètres Astrophoto, et maintenant, après avoir été téléchargées sur le Galaxy S23, les fonctions RAW Expert sont accessibles à partir de l'application appareil photo de Samsung. De plus, les nouvelles fonctionnalités de zoom de l'application Camera Controller de la série Samsung Galaxy Watch5 permettent aux utilisateurs de prendre une photo parfaitement cadrée directement de leur poignet¹².

Parmi les autres avancées de l'appareil photo, on compte les suivantes¹³:

Dans des conditions de faible luminosité, ou dans des situations qui créeraient normalement un flou, les vidéos sont plus stables avec des angles de stabilisation d'image optique doublés dans toutes les directions sur le Galaxy S23 Ultra.

doublés dans toutes les directions sur le Galaxy S23 Ultra. L'enregistrement des vidéos semblent plus cinématographiques grâce à la fonction vidéo 8K améliorée à 30 images par seconde avec un angle¹? plus large.

à 30 images par seconde avec un angle¹? plus large. L'IA avancée basée sur les objets analyse chaque détail de la photo, même les traits du visage minuscules, comme les cheveux et les yeux, pour refléter soigneusement les caractéristiques dynamiques d'une personne.

analyse chaque détail de la photo, même les traits du visage minuscules, comme les cheveux et les yeux, pour refléter soigneusement les caractéristiques dynamiques d'une personne. Pour une expérience vidéo encore plus améliorée, la nouvelle fonction d'enregistrement audio 360 des oreillettes Galaxy Buds2 Pro crée un son multidimensionnel¹?.

Sur le Galaxy S23+ et le Galaxy S23, l'appareil photo emblématique Samsung Galaxy a également une allure améliorée. Le boîtier profilé a été retiré, marquant une nouvelle ère de conception Galaxy qui permet à la série de se démarquer.

La performance supérieure ouvre la voie à l'avenir des jeux mobiles

Pour les créateurs et les joueurs, le désir de repousser les limites et de réinventer les possibilités nécessite une technologie qui dépasse les attentes. Ensemble, Samsung et la plateforme mobile Qualcomm optimise l'expérience avec la nouvelle « Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy » la plateforme la plus puissante et la plus efficace jamais intégrée à un smartphone Samsung Galaxy et le Snapdragon le plus rapide¹? actuellement disponible.

Plus encore, sur le Galaxy S23 Ultra sur le Galaxy S23 Ultra, une batterie de 5 000 mAh¹? alimente un appareil photo plus grand que celui du Galaxy S22 Ultra sans augmenter la taille de l'appareil.

Une micro architecture de CPU nouvellement conçue augmente les capacités de traitement de la série Galaxy S23 d'environ 30 % par rapport à la série Galaxy S22. L'architecture NPU très efficace du Samsung Galaxy a également été optimisée pour être 49 pour cent plus efficace afin d'équilibrer la performance et la puissance, qui tout en utilisant un algorithme AI pour aider les utilisateurs à prendre des photos et des vidéos épiques. L'une des améliorations les plus significatives de la série Galaxy S23 est le GPU optimisé, qui est environ 41 pour cent plus rapide par rapport à la série Galaxy S22¹?.

En prévision de l'avenir du réalisme numérique suprême, le Galaxy S23 Ultra est prêt à prendre en charge le traçage de rayons en temps réel alors qu'il intègre les jeux sur mobiles populaires. Les utilisateurs pourront voir des rendus de scènes beaucoup plus réalistes grâce à une technologie qui simule et suit les rayons de lumière. De plus, la chambre de refroidissement à vapeur de Samsung Galaxy, maintenant plus grande¹? et sur tous les modèles de la gamme Galaxy S23, vous permet de vous plonger dans un marathon de jeu.

Toute cette puissance sous-tend l'écran élargi de 6,8 po²° du Galaxy S23 Ultra grâce à une courbure réduite qui crée une surface plus grande et plus plane pour la meilleure expérience visuelle sur un téléphone intelligent Samsung Galaxy. La fonction de confort améliorée unique du Samsung Galaxy permet aux utilisateurs d'ajuster les tons de couleur et les niveaux de contraste, réduisant ainsi la fatigue oculaire causée par l'écran la nuit. L'amplificateur de vision s'ajuste maintenant à trois niveaux d'éclairage pour lutter contre la luminosité et l'éblouissement à la lumière du jour.

Samsung Galaxy plus écologique

La gamme Galaxy S23 élève la barre avec les appareils sont fabriqués à partir d'encore plus²¹ de matériaux recyclés que ceux de la gamme Galaxy S22, Samsung Galaxy augmente son utilisation de matériaux recyclés, passant de six composants internes dans le Galaxy S22 Ultra à 12 composants internes et externes dans le Galaxy S23 Ultra. La gamme Galaxy S23 contient également une plus grande variété de matériaux recyclés que tout autre téléphone intelligent Galaxy, notamment de l'aluminium et du verre recyclés avant consommation et des plastiques recyclés après consommation provenant de filets de pêche, de bouteilles en PET et de barils d'eau mis au rebut.

La nouvelle gamme Galaxy S23 est la première à intégrer le verre Corning® Gorilla® Victus® 2, offrant accrue pour une durabilité à long terme et consiste d'une moyenne de 22 % de contenu recyclé avant consommation²². De plus, chaque téléphone intelligent Galaxy S23 est livré dans un emballage redessinée faite de papier recyclé à 100 %.

Les utilisateurs peuvent maintenant avoir l'expérience haut de gamme des appareils de la gamme Galaxy S23 maintenue au fil des ans grâce à quatre générations de mises à niveau du système d'exploitation et à cinq années de mises à jour de sécurité²³. Pour assurer la longévité de leur appareil, les utilisateurs peuvent également tirer des programmes comme Samsung Care+²?, un service de soutien pour les dommages accidentels, les réparations et plus encore.

La sécurité et la confidentialité conviviales permettent une expérience transparente

Les expériences sécurisées et confidentielles sont une caractéristique de la série Galaxy S23. Chaque téléphone intelligent Samsung est doté de notre protection Knox exclusive. Par ailleurs, le tableau de bord de sécurité et de confidentialité donne aux utilisateurs de Galaxy une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les applications et les programmes qui ont accès à leurs données et sur la manière dont elles sont utilisées. Par exemple, il peut envoyer aux utilisateurs des messages leur demandant de modifier leurs paramètres pour une expérience plus confidentielle²?.

Plus de liberté et de flexibilité pour un mode de vie connecté

La puissance et les capacités créatives de la gamme Galaxy S23 ne se limitent pas aux téléphones intelligents. Avec le tout premier appareil Ultra de la série Galaxy Book, les utilisateurs peuvent désormais profiter de l'ultime écosystème Samsung Galaxy.

Sur tous les modèles de la gamme Galaxy S23, les expériences connectées offrent des avantages supplémentaires. La fonction de commandes multiples de Samsung²?, qui connecte la fonctionnalité de la souris et du clavier entre un PC Samsung Galaxy et une tablette, s'étend maintenant au Galaxy S23 Ultra, au Galaxy S23+ et au Galaxy S23 pour une flexibilité ultime entre les appareils. De plus, la convivialité améliorée du texte permet de copier et de coller facilement du texte, comme des URL, d'un appareil à un autre pour poursuivre une activité sur un autre appareil. Sur le Galaxy S23 Ultra, Google Meet jumelé à Samsung Notes et le S Pen intégré rendent les appels vidéo plus collaboratifs. Grâce au partage en direct de Google Meet, tous les participants peuvent simultanément co-éditer²? un document à partir de chacun de leurs appareils Android, plutôt que de consulter un écran partagé²?.

Offre au Canada

Les appareils de la gamme Samsung Galaxy S23 pourront être précommandés à partir du 1er février 2023 et seront mis en vente à partir du 17 février 2023 en noir fantôme, crème, vert et lavande sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques expérience Samsung et par les principaux opérateurs de télécommunications et partenaires de vente au détail partout au Canada²?.

En plus des couleurs mentionnées ci-dessus, les appareils Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont également offerts en lime et graphite, et le Galaxy S23 Ultra est offert en lime, graphite, rouge et bleu ciel, exclusivement sur samsung.com/ca_fr/³°

Galaxy S23 :

Modèle 128 Go : Offert pour 1 099,99 $ (notre prix courant).

Modèle 256 Go : Offert pour 1 179,99 $ (notre prix courant).

Galaxy S23+ :

Modèle 256 Go : Offert pour 1 399,99 $ (notre prix courant).

Modèle 512 Go : Offert pour 1 559,99 $ (notre prix courant).

Galaxy S23 Ultra :

Modèle 256 Go : Offert pour 1 649,99 $ (notre prix courant).



Modèle 512 Go : Offert pour 1 889,99 $ (notre prix courant).

Un modèle Galaxy S23 Ultra de 1 To est aussi offert exclusivement sur samsung.com/ca_fr/ à 2 209,99 $ (notre prix courant).

Samsung Canada offrira également des espaces Galaxy Experience dans tous les boutiques d'expérience Samsung à travers le pays. Ces espaces permettront aux visiteurs de voir les appareils et les innovations récemment dévoilés et d'interagir avec eux.

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, veuillez visiter : samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s23-ultra/buy.

Pour en savoir plus sur les Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy S23+, veuillez visiter : samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s23/buy.

Offres promotionnelles

Financement

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy S23 admissible sur samsung.com/ca_ fr ou dans une boutique expérience Samsung peuvent payer aussi peu que 22,64 $ par mois grâce à un financement approuvé par PayBright d'Affirm. Les forfaits de 12, 24 ou 36 mois à un taux d'intérêt annuel de 0 % sont offerts avec l'achat³¹.

En prime spéciale :

Samsung couvrira le coût de deux paiements mensuels pour les Canadiens qui terminent l'achat d'un appareil Galaxy S23 admissible entre le 1 er et le 16 février 2023 et qui sont admissibles au financement de 24 mois de Paybright³².

et le 16 février 2023 et qui sont admissibles au financement de 24 mois de Paybright³². Samsung couvrira le coût de trois paiements mensuels pour les Canadiens qui terminent l'achat d'un appareil Galaxy S23 admissible entre le 1er et le 16 février 2023 et qui sont admissibles au financement de 36 mois de Paybright³³.

Doublez votre espace de stockage gratuitement.

Les Canadiens peuvent obtenir deux fois plus d'espace de stockage pour le même prix lorsqu'ils précommandent entre le 1er et le 16 février 2023 et complètent leur achat avant le 2 mars 2023³?.

Obtenez un Galaxy S23 de 256 Go (prix courant de 1 179,99 $) pour le prix d'un Galaxy S23 de 128 Go (prix courant de 1 099,99 $), ce qui représente une réduction de 80 $ sur le prix du marché.

Obtenez un Galaxy S23+ de 512 Go (prix courant de 1 559,99 $) pour le prix d'un Galaxy S23 de 256 Go (prix courant de 1 399,99 $), ce qui représente une réduction de 160 $ sur le prix du marché.

Obtenez un Galaxy S23 Ultra de 512 Go (prix courant de 1 889,99 $) pour le prix d'un Galaxy S23 Ultra de 256 Go (prix courant de 1 649,99 $), ce qui représente une réduction de 240 $ sur le prix du marché.



Offres de reprise

Les Canadiens qui achètent ou précommandent un appareil de la gamme Galaxy S23 et complètent leur achat entre le 1er février et le 3 avril 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu'à 350 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancien téléphone intelligent admissible. Le programme de reprise est disponible pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr , dans les magasins boutique expérience Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications autorisés participants au Canada³?.

Les Canadiens qui achètent ou précommandent un appareil de la gamme Galaxy S23 et complètent leur achat entre le 1er février et le 3 avril 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise combiné et un crédit de reprise de 800 $ lorsqu'ils échangent un téléphone intelligent Galaxy S21 Ultra, Note 20 ou Note 20 Ultra admissible dans n'importe quelle condition. Le programme de reprise est offert sur samsung.com/ca_fr, dans les magasins boutique expérience Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications autorisés participants au Canada³?.

YouTube Premium

Les Canadiens qui achètent et activent n'importe quel appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 1er février 2023 et le 1er mars 2024 peuvent obtenir jusqu'à quatre mois de YouTube Premium gratuits et profiter d'une expérience de jeu sans publicité, hors ligne et en arrière-plan³?.

Ayez l'esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service d'entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. L'appareil des utilisateurs sera protégé pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les défaillances ou défauts mécaniques. Une équipe d'experts Galaxy sera à leur disposition pour les remettre sur la bonne voie³?.

Les Canadiens qui achètent ou précommandent un appareil de la gamme Galaxy S23 et terminent leur achat entre le 1er février 2023 et le 3 avril 2023 peuvent obtenir un forfait Samsung Care+ de 2 ans (prix courant de 229,00 $) à 50 % de rabais (soit 114,50 $ avant taxes). Cette offre peut être réclamée en ligne sur samsung.com/ca_fr/ pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr/ et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les boutiques expérience Samsung. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs de télécommunications participants, veuillez visiter https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus³?.

Samsung Pay est encore meilleur. Voici Samsung Wallet.

Samsung Wallet est une application qui vous permet de vous déplacer sans vous soucier de l'essentiel : vos cartes de crédit et vos cartes d'embarquement. Tout en un seul endroit, accessible d'un simple glissement de doigt. Avec Samsung Wallet, vous pourrez sauvegarder vos mots de passe, vos adresses et les informations de votre carte pour faciliter votre navigation et vos achats en ligne. Toutes vos cartes de débit, comptes bancaires, cartes de crédit et cartes d'embarquement éparpillées dans votre boîte de réception peuvent également être stockées. L'ensemble du portefeuille est protégé en autorisant l'accès à l'aide de vos données biométriques ou d'un code PIN.

Spécifications de l'appareil

Galaxy S23 Ultra Écran

Edge QHD+* de 6,8 pouces

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (de 1 à 120 Hz)

Taux d'échantillonnage de 240 Hz en mode Jeu

Rehausseur de vision

Confort amélioré * Mesurée en diagonale, la zone de visionnement réelle est inférieure en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo. Dimensions et poids 78,1 x 163,4 x 8,9 mm, 234 g Appareil photo

Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120? Appareil photo grand-angle de 200 Mpx

F1.7, FOV 85? Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36° Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Zoom optique 10x, F4.9, FOV 11° Appareil photo avant de 12 Mpx F2.2, FOV 80? * Le zoom télescopique 100x comprend un zoom optique 10x et un zoom numérique 10x avec une technologie de super résolution basée sur l'IA.

Le zoom au-delà de 10x peut causer une certaine détérioration de l'image. Processeur d'application Plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy Mémoire

12 Go + 1 To

12 Go + 512 Go

12 Go + 256 Go

8 Go + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés.

* Les options de mémoire peuvent varier selon le marché. Batterie

5 000 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale (minimale) est de 4 855 mAh. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Recharge*

Recharge avec fil* : Jusqu'à 65 % de charge en environ 30 minutes avec l'adaptateur de 45 W** et le câble USB-C de 5 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d'énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec les technologies QC2.0 et AFC. ** Adaptateur d'alimentation de 45 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. *** Résultats d'essais en laboratoire internes de Samsung, réalisés avec l'adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version du Galaxy S23 Ultra alors que l'appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l'usage réel, les conditions de chargement et d'autres facteurs. **** Charge sans fil compatible avec la technologie de partage d'énergie. ***** Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d'autres marques avec recharge sans fil Qi, tels que Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, gamme S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, gamme S21, Z Fold2, gamme Note20, gamme S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Disponible uniquement avec certains appareils vestimentaires Samsung Galaxy comme les oreillettes Galaxy Buds2 Pro, les oreillettes Buds2, les oreillettes Buds Pro, les oreillettes Buds Live, les montres Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d'énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d'autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. Le partage d'énergie peut altérer la réception d'appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d'exploitation Android 13

Interface One UI 5.1 Connectivité et réseau

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Nécessite une connexion au réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Vérifiez la disponibilité et les détails auprès de votre opérateur de télécommunications. Les vitesses de téléchargement et de diffusion en continu peuvent varier selon le fournisseur de contenu, la connexion au serveur et d'autres facteurs.

** La disponibilité de modèles compatibles avec le réseau LTE varie selon le marché et l'opérateur de télécommunications. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l'environnement de l'utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Sécurité Samsung Knox, Samsung Knox Vault Résistance à l'eau

IP68 * Cote de résistance IP68. Conduit dans des conditions de test en laboratoire. Résistant à l'eau jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes et protégé de la poussière, de la saleté et du sable. Rincer les résidus/sécher après avoir été mouillé. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. La résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps.





Galaxy S23 et Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy S23+ Écran

HD intégrale+ de 6,1 po

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (de 48 à 120 Hz)

Taux d'échantillonnage de 240 Hz en mode Jeu

Rehausseur de vision

Confort amélioré HD intégrale+ 6,6 po*

Écran AMOLED dynamique 2X

Fréquence de rafraîchissement super fluide de 120 Hz (de 48 à 120 Hz)

Taux d'échantillonnage de 240 Hz en mode Jeu

Rehausseur de vision

Confort amélioré * Mesurée en diagonale, la taille de l'écran du Galaxy S23 est de 6,1 po pour le rectangle complet et de 5,9 po si l'on tient compte des coins arrondis; la taille de l'écran du Galaxy S23+ est de 6,6 po pour le rectangle complet et de 6,4 po si l'on tient compte des coins arrondis. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins arrondis et du trou de l'appareil photo. Dimensions et poids 70,9 x 146,3 x 7,6 mm, 168 g 76,2 x 157,8 x 7,6 mm, 196 g Appareil photo Appareil photo ultra grand-angle de 12 Mpx

F2.2, FOV 120? Appareil photo grand-angle de 50 Mpx

F1.8, FOV 85? Appareil photo avec téléobjectif de 10 Mpx

Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36? Appareil photo avant de 12 Mpx F2.2, FOV 80? Processeur d'application Plateforme mobile Snapdragon® 8 de 2e génération pour Galaxy Mémoire

8 + 512 Go

8 + 256 Go

8 + 128 Go 8 + 512 Go

8 + 256 Go * La capacité de stockage disponible dépend des logiciels préchargés.

*L'option mémoire peut varier selon les marchés. Batterie

3 900 mAh 4 700 mAh * Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité (minimale) nominale est de 3 785 mAh pour le Galaxy S23 et de 4 563 mAh pour le Galaxy S23+. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Recharge

Recharge avec fil* : Jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes avec l'adaptateur de 25 W** et le câble USB-C de 3 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d'énergie sans fil***** Recharge avec fil* : Jusqu'à 65 % de charge en environ 30 minutes avec l'adaptateur de 45 W** et le câble USB-C de 5 A***

Recharge sans fil rapide 2.0****

Partage d'énergie sans fil***** * Charge avec fil compatible avec les technologies QC2.0 et AFC. ** Adaptateur d'alimentation et câble de données vendus séparément. L'utilisation de l'adaptateur d'alimentation de 45 W et du câble de données Samsung originaux est recommandée pour le Galaxy S23+. L'adaptateur d'alimentation de 25 W et le câble de données Samsung originaux sont recommandés pour le Galaxy S23. *** Résultats d'essais internes en laboratoire de Samsung, réalisés avec l'adaptateur de voyage de 25 W connecté à la nouvelle version prélancement du Galaxy S23 et l'adaptateur de voyage de 45 W connecté à la nouvelle version prélancement du Galaxy S23+ alors qu'un appareil avait 0 % de puissance restante, avec tous les services, fonctions et écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l'usage réel, les conditions de chargement et d'autres facteurs. **** Charge sans fil compatible avec la technologie WPC. ***** Limité aux téléphones intelligents Samsung ou d'autres marques avec recharge sans fil Qi, tels que Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold4, Z Flip4, série S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, série S21, Z Fold2, série Note20, série S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE et Note5. Offert uniquement avec certains appareils vestimentaires Samsung Galaxy comme les oreillettes Galaxy Buds2 Pro, les oreillettes Buds2, les oreillettes Buds Pro, les oreillettes Buds Live, les montres Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, la montre Galaxy Watch et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le partage d'énergie peut ne pas fonctionner. Il peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis, appareils d'autres marques ou appareils vestimentaires Samsung. L'utilisation de PowerShare peut altérer la réception d'appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d'exploitation Android 13

Interface One UI 5.1 Connectivité et réseau

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Les services 5G ne sont pris en charge que dans les endroits où le réseau 5G est activé. Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon le marché, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur.

** La disponibilité de modèles compatibles avec la technologie LTE varie selon le marché et l'opérateur de télécommunications.

*** La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l'environnement de l'utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E. Sécurité Samsung Knox, Samsung Knox Vault Résistance à l'eau

IP68 * Cote de résistance IP68 : Conduit dans des conditions de test en laboratoire. Résistant à l'eau jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes et protégé de la poussière, de la saleté et du sable. Rincer les résidus/sécher après avoir été mouillé. Non conseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. La résistance à l'eau et à la poussière de votre appareil n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps.





À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distincts pour chaque aspect de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s'est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.samsung.com/ca_fr/.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

______________________________

¹ Comparativement au Galaxy S22 Ultra.

² 49% plus efficace par rapport au Galaxy S22. Basé sur l'amélioration du processeur NPU.

³ La plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy est optimisée pour Samsung et exclusive à Samsung à compter du 1er février 2023.

? Dans la gamme Galaxy S23, le S Pen est uniquement pris en charge sur le Galaxy S23 Ultra.

? Le Galaxy S23 Ultra utilise des matériaux recyclés dans 12 composants internes et externes (Galaxy S23+ et S23 : 11 composants internes et externes), contre six composants internes dans le Galaxy S22 Ultra.

? Comparativement au Galaxy S22 Ultra.

? Comparativement au Galaxy S22 Ultra.

? Comparativement au Galaxy S22 Ultra.

? La technologie de compartimentage de pixels mise à jour de Samsung pour le Galaxy S23 Ultra offre des options de qualité de 200 Mpx, de 50 Mpx et de 12 Mpx.

¹° Comparativement au Galaxy S22 Ultra.

¹¹ L'application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l'utilisation. Les utilisateurs de la gamme Galaxy S23 peuvent également télécharger la fonction Expert RAW dans l'onglet « Plus » de l'application Appareil photo Samsung. L'application Expert RAW est disponible sur les appareils de la gamme Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les appareils Z Fold4, les appareils de la gamme Galaxy S22 (S22 Ultra, S22+, S22), ainsi que les appareils Z Fold 3, S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold 2 et Note 20 Ultra

¹² L'application Camera Controller est préchargée sur le Galaxy S23 Series.

¹³ Comparé à le S23 Ultra.

¹? Les vidéos 8K ne peuvent être lues en résolution 8K que sur des appareils prenant en charge la résolution 8K.

¹? La fonction sera disponible sur le Galaxy Buds2 Pro associé à un smartphone Galaxy exécutant One UI 5.0 ou une version supérieure avec prise en charge de LE Audio, y compris la série Galaxy S23. Nécessite l'installation des dernières versions logicielles sur le smartphone Galaxy et les appareils Galaxy Buds. Pour activer la fonction, allez dans l'application Samsung Camera > appuyez sur Paramètres de l'appareil photo après avoir sélectionné le mode vidéo > appuyez sur Options vidéo avancées > activez l'enregistrement audio 360.

¹? Qualcomm's fastest Snapdragon claim true as of February 1, 2023.Typical value tested under third-party laboratory conditions. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated capacity is 4855mAh for Galaxy S23 Ultra. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors.

¹? Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tiers. La valeur typique est la valeur moyenne estimée en tenant compte de l'écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale est de 4855 mAh pour le Galaxy S23 Ultra. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l'environnement réseau, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Les améliorations de performances PAP présentées sont comparées au jeu de puces de la génération précédente. Les performances réelles dépendent de l'environnement de l'utilisateur, des conditions et des logiciels et applications préinstallés.

¹? Les améliorations de performances sont comparées à celles de la génération précédente de chipset. Les performances réelles dépendent de l'environnement de l'utilisateur, des conditions, ainsi que des logiciels et applications préinstallés.

¹? Comparé au Galaxy S22 Ultra

²° Les mesures de l'écran correspondent aux dimensions diagonales. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l'appareil photo.

²¹ Les matériaux recyclés comprennent le plastique, le verre et l'aluminium

²² Le verre Corning® Gorilla® Victus 2 est intégré à l'écran avant et à la partie arrière des appareils la gamme Galaxy S23.

²³ La disponibilité et le calendrier des mises à niveau du système d'exploitation Android et des cinq années de mises à jour de sécurité peuvent varier selon le modèle d'appareil et le marché. Les appareils admissibles aux quatre générations de mises à niveau du système d'exploitation Android et aux cinq années de mises à jour de sécurité comprennent actuellement les appareils de la gamme Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), les appareils de la gamme Galaxy S22 (S22, S22+, S22 Ultra), les appareils de la gamme S21 (S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE), les appareils Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3 ainsi que les appareils de la gamme Tab S8 (Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra).

²? Des conditions générales s'appliquent. La couverture, le type de service et l'échange offerts par Samsung Care+ peuvent varier selon le marché. Des franchises (frais de service) peuvent s'appliquer. Pour obtenir des renseignements détaillés sur le forfait Samsung Care+, veuillez visiter www.samsung.com/samsung-care-plus/.

²? L'utilisation du tableau de bord de sécurité et de confidentialité et de ses fonctions peut ne pas être disponible pour toutes les applications et tous les programmes.

²? La fonction de commandes multiples de Samsung fonctionne sur les tablettes Galaxy mises à jour avec One UI 4.1 ou une version ultérieure, sur les appareils de la gamme Galaxy Book avec One UI 5.1 ou une version ultérieure, et sur les appareils de la gamme Galaxy Book lancés en 2021 ou ultérieurement avec les paramètres Samsung v1.5 (Intel) ou Samsung v3.3 (ARM). La prise en charge des fonctions peut être limitée sur certains modèles. Le téléphone et l'ordinateur doivent être connectés au même compte Samsung afin d'utiliser cette fonction.

²? La fonction Co-edit est actuellement disponible sur le Galaxy S23 Ultra.

²? Les utilisateurs doivent se connecter à leur compte Samsung et Google sur leur appareil afin d'utiliser cette fonction.

²? La disponibilité des couleurs peut varier selon les pays et les détaillants.

³° La disponibilité des couleurs peut varier selon les pays et les détaillants.

³¹ Certaines conditions s'appliquent. Offre en vigueur du 1er au 16 février 2023 (« Période de l'offre »). Offre exclusive en ligne sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung au Canada.

Sous réserve d'approbation du crédit. Achetez un produit Galaxy (tel que défini ci-dessous) pendant la période de l'offreadmissible à l'aide d'un programme de paiement offert par PayBright d'Affirm d'une durée allant de 12, 24 ou 36 mois avec un TIA de 0 %. L'offre est réservée aux clients admissibles. Les candidats qui ne se qualifient pas pour le programme de paiement à TIA de 0 % peuvent se voir offrir d'autres programmes de paiement à un coût de crédit plus élevé. Offre proposée aux clients qui précommandent un téléphone intelligent de la série S23 admissible pendant la Période de l'offre, puis qui terminent leur achat. Toutes les transactions sont soumises à l'approbation de PayBright d'Affirm. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements. Les appareils admissibles comprennent : SM-S911WLGAXAC, SM-S911WLGEXAC, SM-S911WLIAXAC, SM-S911WLIEXAC, SM-S911WZAAXAC, SM-S911WZAEXAC, SM-S911WZEAXAC, SM-S911WZEEXAC, SM-S911WZGAXAC, SM-S911WZGEXAC, SM-S911WZKAXAC, SM-S911WZKEXAC, SM-S918WLBAXAC, SM-S918WLBFXAC, SM-S918WLBNXAC, SM-S918WLGAXAC, SM-S918WLGFXAC,SM-S918WLGNXAC, SM-S918WLIAXAC, SM-S918WLIFXAC, SM-S918WLINXAC, SM-S918WZAAXAC, SM-S918WZAFXAC, SM-S918WZANXAC, SM-S918WZEAXAC, SM-S918WZEFXAC, SM-S918WZENXAC, SM-S918WZGAXAC, SM-S918WZGFXAC, SM-S918WZGNXAC, SM-S918WZKAXAC, SM-S918WZKFXAC, SM-S918WZKNXAC, SM-S918WZRAXAC, SM-S918WZRFXAC, SM-S918WZRNXAC, SM-S916WLGAXAC, SM-S916WLGEXAC, SM-S916WLIAXAC, SM-S916WLIEXAC, SM-S916WZAAXAC, SM-S916WZAEXAC, SM-S916WZEAXAC, SM-S916WZEEXAC, SM-S916WZGAXAC,SM-S916WZGEXAC, SM-S916WZKAXAC, SM-S916WZKEXAC. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Les produits peuvent toujours être achetés par un autre mode de paiement et ne seront pas admissibles à la promotion. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est expressément autorisé. © Samsung Electronics Canada Inc., 2023. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.

³² Certaines conditions s'appliquent. Offre en vigueur du 1er au 16 février 2023 (« Période de l'offre »). Offre exclusive en ligne sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung au Canada.

Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, lorsque vous : (i) achetez un appareil Galaxy admissible (comme indiqué ci-dessous) pendant la Période de l'offre et terminez votre achat; et (ii) êtes admissible à payer en utilisant le plan de financement PayBright de 24 mois au moment du paiement, Samsung couvrira le coût de deux paiements mensuels. Une fois votre période de remboursement officiellement commencée, vous devrez effectuer les 24 paiements mensuels indiqués dans l'accord de financement fourni par PayBright. La durée de votre plan de paiement sera réduite, à un moment donné de la période de remboursement, à 22 mois. Cette offre n'est disponible que lorsque le plan de financement sur 24 mois de PayBright est sélectionné comme option de paiement à la caisse et une fois le crédit approuvé. Toutes les transactions sont soumises à l'approbation de PayBright d'Affirm. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements. Les appareils admissibles comprennent : SM-S911WLGAXAC, SM-S911WLGEXAC, SM-S911WLIAXAC, SM-S911WLIEXAC, SM-S911WZAAXAC, SM-S911WZAEXAC, SM-S911WZEAXAC, SM-S911WZEEXAC, SM-S911WZGAXAC, SM-S911WZGEXAC, SM-S911WZKAXAC, SM-S911WZKEXAC, SM-S918WLBAXAC, SM-S918WLBFXAC, SM-S918WLBNXAC, SM-S918WLGAXAC, SM-S918WLGFXAC,SM-S918WLGNXAC, SM-S918WLIAXAC, SM-S918WLIFXAC, SM-S918WLINXAC, SM-S918WZAAXAC, SM-S918WZAFXAC, SM-S918WZANXAC, SM-S918WZEAXAC, SM-S918WZEFXAC, SM-S918WZENXAC, SM-S918WZGAXAC, SM-S918WZGFXAC, SM-S918WZGNXAC, SM-S918WZKAXAC, SM-S918WZKFXAC, SM-S918WZKNXAC, SM-S918WZRAXAC, SM-S918WZRFXAC, SM-S918WZRNXAC, SM-S916WLGAXAC, SM-S916WLGEXAC, SM-S916WLIAXAC, SM-S916WLIEXAC, SM-S916WZAAXAC, SM-S916WZAEXAC, SM-S916WZEAXAC, SM-S916WZEEXAC, SM-S916WZGAXAC,SM-S916WZGEXAC, SM-S916WZKAXAC, SM-S916WZKEXAC. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Les produits peuvent toujours être achetés par un autre mode de paiement et ne seront pas admissibles à la promotion. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est expressément autorisé. © Samsung Electronics Canada Inc., 2023. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.

³³ Certaines conditions s'appliquent. Offre en vigueur du 1er au 16 février 2023 (« Période de l'offre »). Offre exclusive en ligne sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung au Canada.

Lorsque vous : (i) achetez un appareil Galaxy admissible (comme indiqué ci-dessous) pendant la Période de l'offre et terminez votre achat; et (ii) êtes admissible à payer en utilisant le plan de financement PayBright de 36 mois au moment du paiement, Samsung couvrira le coût de trois paiements mensuels. Une fois votre période de remboursement officiellement commencée, vous devrez effectuer les 36 paiements mensuels indiqués dans l'accord de financement fourni par PayBright. La durée de votre plan de paiement sera réduite, à un moment donné pendant la durée du remboursement, à 33 mois. Cette offre n'est disponible que lorsque le plan de financement sur 36 mois de PayBright est sélectionné comme option de paiement à la caisse et une fois le crédit approuvé. Sous réserve d'approbation du crédit. Toutes les transactions sont sujettes à l'approbation de PayBright d'Affirm. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements. Les appareils admissibles comprennent : SM-S911WLGAXAC, SM-S911WLGEXAC, SM-S911WLIAXAC, SM-S911WLIEXAC, SM-S911WZAAXAC, SM-S911WZAEXAC, SM-S911WZEAXAC, SM-S911WZEEXAC, SM-S911WZGAXAC, SM-S911WZGEXAC, SM-S911WZKAXAC, SM-S911WZKEXAC, SM-S918WLBAXAC, SM-S918WLBFXAC, SM-S918WLBNXAC, SM-S918WLGAXAC, SM-S918WLGFXAC,SM-S918WLGNXAC, SM-S918WLIAXAC, SM-S918WLIFXAC, SM-S918WLINXAC, SM-S918WZAAXAC, SM-S918WZAFXAC, SM-S918WZANXAC, SM-S918WZEAXAC, SM-S918WZEFXAC, SM-S918WZENXAC, SM-S918WZGAXAC, SM-S918WZGFXAC, SM-S918WZGNXAC, SM-S918WZKAXAC, SM-S918WZKFXAC, SM-S918WZKNXAC, SM-S918WZRAXAC, SM-S918WZRFXAC, SM-S918WZRNXAC, SM-S916WLGAXAC, SM-S916WLGEXAC, SM-S916WLIAXAC, SM-S916WLIEXAC, SM-S916WZAAXAC, SM-S916WZAEXAC, SM-S916WZEAXAC, SM-S916WZEEXAC, SM-S916WZGAXAC,SM-S916WZGEXAC, SM-S916WZKAXAC, SM-S916WZKEXAC. Jusqu'à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Les produits peuvent toujours être achetés par un autre mode de paiement et ne seront pas admissibles à la promotion. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf lorsque cela est expressément autorisé. © Samsung Electronics Canada Inc., 2023. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd., et est utilisée avec permission.

³? Précommandez un des appareils suivants entre le 1er et le 16 février 2023 et terminez votre achat avant le 2 mars 2023 chez un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur samsung.com/ca : (i) Galaxy S23 de 256 Go au prix d'un Galaxy S23 de 128 Go (réduction de 80 $ sur le prix courant); (ii) Galaxy S23+ de 512 Go au prix d'un Galaxy S23+ de 256 Go (réduction de 160 $ sur le prix courant); (iii) Galaxy S23 Ultra de 512 Go au prix d'un Galaxy S23 Ultra de 256 Go (réduction de 240 $ sur le prix courant). La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens participants autorisés peuvent varier. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc.

³? Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise allant jusqu'à 350 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « Produit de reprise admissible »), lorsque vous : (i) précommandez un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 et complétez votre achat entre le 1er et le 16 février 2023 (la « Période de l'offre »); ou achetez un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février et le 3 avril 2023 (la « Période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou d'un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/; et (ii) effectuez la reprise de votre produit de reprise admissible avant le 3 avril 2023; et (iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur marchande. La valeur de reprise minimale admissible du Produit de reprise admissible doit être de 25 $ et déterminée par le logiciel d'évaluation de l'appareil du fournisseur de services. Le crédit de 350 $ est basé sur l'échange d'un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l'achat d'un appareil Galaxy S23. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n'envoyez pas votre Produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l'état de l'appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l'aide de l'outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

³? Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise allant jusqu'à 800 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible, qui doit être un appareil Galaxy Note Series, Galaxy S Series ou Galaxy Z Series (le « Produit de reprise admissible »), lorsque vous : (i) précommandez un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 et complétez votre achat entre le 1er et le 16 février 2023; ou (ii) achetez un appareil admissible de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février et le 3 avril 2023 (la « Période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou d'un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca/; et (i) effectuez la reprise de votre produit de reprise admissible avant le 3 avril 2023 (la « période d'offre »); ou (iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d'expédition dans le cas d'un achat en ligne. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Le crédit de 800 $ est basé sur l'échange d'un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l'achat d'un appareil Galaxy S23. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n'envoyez pas votre Produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l'état de l'appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l'aide de l'outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

³? Cette promotion d'essai de quatre mois de YouTube Premium s'adresse aux participants du Canada qui achètent et activent n'importe quel appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 1er février 2023 et le 1er mars 2024. Offre uniquement disponible pour les clients qui ne sont pas actuellement abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium, qui n'ont pas été abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium ou qui n'ont jamais participé à l'essai de YouTube Premium, de YouTube Music Premium. L'offre doit être réclamée avant le 1er mars 2024 à 23 h 59 HNP. Un mode de paiement valide est requis lors de l'inscription. Le service ne sera pas facturé au participant avant la fin de la promotion. À la fin de la promotion, le prix de l'abonnement individuel, actuellement de 11,99 $/mois, vous sera automatiquement facturé sur une base mensuelle récurrente. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la date d'expiration. Aucun remboursement ne sera offert pour des périodes de facturation partielles. L'offre exige un compte Google. Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée.

³? Soit (i) vous précommandez entre le 1er février 2023 et le 16 février 2023 et complétez votre achat, soit (ii) vous achetez entre le 17 février 2023 et le 3 avril 2023, un Galaxy S23 Series (chacun étant un "appareil Galaxy admissible" tel qu'indiqué ci-dessous) et vous pouvez recevoir : (i) un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre Galaxy S23 Series sélectionné au prix de 114,50 $ (téléphone intelligent de niveau 3 Samsung Care+ SKU P-GT-AXXCS0GV prix régulier - 229 $). L'offre est disponible chez les détaillants et transporteurs canadiens autorisés participants, dans les magasins Samsung Experience au Canada et en ligne à Samsung.com/ca. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun chèque de pluie. L'offre n'a aucune valeur en argent, n'est pas transférable et ne peut être échangée une fois sélectionnée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Galaxy admissible acheté. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Les détaillants et les transporteurs canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une facture de vente pour vérifier la date et l'endroit de l'achat. Samsung se réserve le droit de modifier ou d'annuler la promotion sans préavis.

³? Précommandez un appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 1er et le 16 février 2023 et terminez votre achat, ou achetez un appareil de la gamme Galaxy S23 entre le 17 février 2023 et le 3 avril 2023 (chacun étant un « Appareil Galaxy admissible » comme indiqué ci-dessous) et vous pouvez recevoir : Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy S23 sélectionné pour 114,50 $ (niveau 3 de l'UGS du forfait pour téléphone intelligent Samsung Care+ P-GT-AXXCS0GV à prix courant ? 229 $). Cette offre est valable chez les détaillants et opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants, dans les boutiques expérience Samsung au Canada et en ligne à l'adresse Samsung.com/ca_fr/. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L'offre n'a aucune valeur monétaire, n'est pas transférable et ne peut pas être échangée une fois sélectionnée. Limite d'un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 50 % de rabais, selon le cas, par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Samsung se réserve le droit de demander une preuve d'achat pour vérifier la date et l'emplacement de l'achat. Samsung se réserve le droit de changer ou d'annuler la promotion sans préavis. Les conditions générales complètes du forfait Samsung Care+ de deux ans sont disponibles sur http://pages.samsung.com/ca/promotions/English/Samsung_careplus_terms_conditions_EN.pdf. Les appareils admissibles comprennent : SM-S911WLGAXAC, SM-S911WLGEXAC, SM-S911WLIAXAC, SM-S911WLIEXAC, SM-S911WZAAXAC, SM-S911WZAEXAC, SM-S911WZEAXAC, SM-S911WZEEXAC, SM-S911WZGAXAC, SM-S911WZGEXAC, SM-S911WZKAXAC, SM-S911WZKEXAC, SM-S918WLBAXAC, SM-S918WLBFXAC, SM-S918WLBNXAC, SM-S918WLGAXAC, SM-S918WLGFXAC,SM-S918WLGNXAC, SM-S918WLIAXAC, SM-S918WLIFXAC, SM-S918WLINXAC, SM-S918WZAAXAC, SM-S918WZAFXAC, SM-S918WZANXAC, SM-S918WZEAXAC, SM-S918WZEFXAC, SM-S918WZENXAC, SM-S918WZGAXAC, SM-S918WZGFXAC, SM-S918WZGNXAC, SM-S918WZKAXAC, SM-S918WZKFXAC, SM-S918WZKNXAC, SM-S918WZRAXAC, SM-S918WZRFXAC, SM-S918WZRNXAC, SM-S916WLGAXAC, SM-S916WLGEXAC, SM-S916WLIAXAC, SM-S916WLIEXAC, SM-S916WZAAXAC, SM-S916WZAEXAC, SM-S916WZEAXAC, SM-S916WZEEXAC, SM-S916WZGAXAC,SM-S916WZGEXAC, SM-S916WZKAXAC, SM-S916WZKEXAC.

