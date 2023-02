Belkin lance sa gamme de protections d'écran homologuée Samsung et conçue pour le Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra





Belkin, leader mondial de l'électronique grand public, lance aujourd'hui sa gamme de protections d'écran ScreenForcetm TrueClear Curve, spécialement conçue pour les modèles du Samsung Galaxy S23. Ces produits ont non seulement fait l'objet de tests internes design et qualité rigoureux, mais ils portent également la mention « Designed for Samsung », octroyée lors du Samsung Mobile Accessory Partnership Program (SMAPP).

« Cela fait maintenant 40 ans que Belkin est leader du marché des accessoires pour appareils mobiles, en proposant des produits à la fois innovants et dernier cri. Les gens ont confiance en notre marque. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nos produits pour connecter, alimenter et protéger leurs appareils. Nos clients et partenaires commerciaux sont notre priorité », déclare Steve Malony, directeur général de Belkin. « La mention octroyée par Samsung est un gage de qualité et de confiance supplémentaire pour nos clients qui sont à la recherche des produits Belkin spécialement conçus pour leur nouveau Samsung. »

Les protections d'écran Belkin ScreenForcetm TrueClear Curve avec filtre anti-lumière bleue sont compatibles avec les nouveaux Samsung. Elles ont été conçues pour mettre en valeur le design de ces appareils. Ces produits sont transparents, fins et permettent de réduire jusqu'à 20 % l'intensité de la lumière bleue1.

Caractéristiques supplémentaires :

Gamme spécialement conçue pour être compatible avec le capteur d'empreintes Ultrasonic de Samsung

Revêtement antimicrobien pour éviter la prolifération microbienne

Revêtement anti-traces de doigts pour éviter les rayures, éraflures et taches

Support Easy Align pour une pose parfaite de la protection d'écran, sans bulle d'air, à la maison

Protection d'écran testée selon les normes d'optométrie

Protection de bord à bord

Pose possible de la protection d'écran par un professionnel, dans un des magasins partenaires

Belkin est la marque pionnière de l'industrie qui intègre de manière innovante des procédés et matériaux plus respectueux de l'environnement, autant dans ses produits que dans ses emballages. Les nouveaux emballages sont dépourvus de plastique. Ils contiennent uniquement des matériaux recyclés.

Les protections d'écran ScreenForce TrueClear Curve pour la gamme Samsung Galaxy S23 sont disponibles dès maintenant dans certains magasins d'Asie et d'Europe. Elles seront ensuite bientôt disponibles sur Belkin.com au prix de 44,99 dollars américains. Pour plus d'informations sur Belkin ou sa gamme de produits pour les nouveaux Samsung Galaxy, rendez-vous sur https://www.belkin.com/shop-by/solutions/samsung-galaxy-accessories/.

Kit presse :

Vous pouvez télécharger les images en haute définition en cliquant ici.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

1? Réduction de l'intensité lumineuse et filtration des longueurs d'ondes comprises entre 435 nm et 440 nm qui ont un effet nocif sur les yeux.

