MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023





RICHMOND HILL, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 3 142 véhicules pour le mois de janvier, ce qui représente une baisse de 10,0 % par rapport à janvier 2022.

En février, nos concessionnaires de tout le pays commenceront à offrir notre véhicule électrique à batterie MX-30. C'est la première fois que ce modèle sera vendu à l'extérieur des marchés de lancement du Québec et de la Colombie-Britannique.

FAITS SAILLANTS - JANVIER 2023 :

Les ventes du CX-30 ont progressé par rapport aux mois de janvier précédents, établissant un nouveau record en janvier avec une augmentation importante de 1293,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.





Les ventes du CX-9 ont également connu un départ canon, en hausse de 132,4 % par rapport à janvier 2022, ce qui représente le deuxième meilleur début d'année de l'histoire.





L'Association des journalistes automobiles du Canada a nommé le Mazda3 Meilleure petite voiture au Canada pour 2023, marquant ainsi la troisième fois en quatre ans que le Mazda3 remporte les honneurs dans sa catégorie dans le cadre des prix annuels Voiture et Utilitaire canadien de l'année 2023.



Janvier Janvier Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda3 575 935 -38,5 % 575 935 -38,5 % MX-5 46 73 -37,0 % 46 73 -37,0 % Voitures de tourisme 621 1 008 -38,4 % 621 1 008 -38,4 % MX-30 23 47 -51,1 % 23 47 -51,1 % CX-3 0 423 -100,0 % 0 423 -100,0 % CX-30 850 61 1 293,4 % 850 61 1 293,4 % CX-5 1 093 1 809 -39,6 % 1 093 1 809 -39,6 % CX-50 218 0 0,0 % 218 0 0,0 % CX-9 337 145 132,4 % 337 145 132,4 % Camions légers 2 521 2 485 1,4 % 2 521 2 485 1,4 % MAZDA - TOTAL 3 142 3 493 -10,0 % 3 142 3 493 -10,0 %















Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 17:56 et diffusé par :