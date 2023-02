LA GRC, LE CAFC ET L'OPP SENSIBILISENT LE PUBLIC À LA HAUSSE DES ARNAQUES DES GRANDS-PARENTS/FRAUDES LIÉES AU BESOIN URGENT D'ARGENT





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Centre antifraude du Canada (CAFC) et la Police provinciale de l'Ontario (OPP) lancent une campagne de prévention de la fraude, qui se tiendra du 6 au 10 février 2023, afin de sensibiliser le public à la hausse marquée des arnaques des grands-parents/fraudes liées au besoin urgent d'argent ciblant les aînés canadiens.

En 2022, le CAFC a reçu des signalements de fraude totalisant 530 millions de dollars de pertes pour les victimes. Il s'agit d'une augmentation de près de 40 % par rapport aux pertes sans précédent de 380 millions de dollars signalées en 2021.

Les fraudeurs ciblent n'importe qui, mais surtout les personnes vulnérables et les personnes âgées. En 2022, ces arnaques ont causé des pertes de plus de 9,2 millions de dollars selon le CAFC. Il s'agit d'une augmentation importante par rapport à 2,4 millions de dollars en 2021.

Selon les signalements des résidents, voici les cinq provinces les plus touchées en 2022 :

Ontario - pertes de plus de 5,4 M$ ;

- pertes de plus de ; Alberta - pertes de plus de 1,1 M$ ;

- pertes de plus de ; Québec - pertes de plus de 732 000 $ ;

; Colombie-Britannique - pertes de plus de 322 000 $ ;

; Manitoba - pertes de plus de 313 000 $.

On estime que seulement 5 à 10 % des personnes qui sont victimes de fraude le signalent au CAFC ou à la police.

Qu'est-ce qu'une fraude liée au besoin urgent d'argent?





Les fraudes liées au besoin urgent d'argent, y compris les variantes appelées « arnaques des grands-parents », prétextent une urgence et jouent avec les émotions pour soutirer de l'argent aux victimes. Les fraudeurs appellent des aînés au hasard, sur leur téléphone fixe, et se font passer pour leur petit-enfant, un membre de leur famille, un responsable de l'application de la loi ou un avocat qui téléphone au nom d'un proche. Ils affirment que ce proche se trouve dans une situation d'urgence (il a eu un accident, fait face à des accusations ou à une poursuite, est malade ou blessé, etc.). Ils demandent à l'aîné d'effectuer immédiatement un paiement pour payer une caution, des frais juridiques, une amende ou un autre montant « dû » pour éviter que le proche se retrouve en prison ou pour obtenir sa remise en liberté. C'est une arnaque.

Les fraudeurs isolent les victimes en les informant qu'un « bâillon » est imposé par la cour et qu'elles n'ont pas le droit de parler de la situation. Ils leur demandent de se rendre à leur institution financière pour retirer le montant demandé en espèces. Les fraudeurs envoient ensuite une personne pour ramasser l'argent chez les victimes ou leur demandent de l'envoyer par service de messagerie. Des victimes ont aussi signalé avoir payé en cryptomonnaie.

Passez à l'action

Du 6 au 10 février 2023, joignez-vous à la GRC, au CAFC et à l'OPP pour sensibiliser le public. Les partenaires publieront des conseils, des bulletins et diverses autres ressources sur les réseaux sociaux.

Le 7 février 2023 à 13h00 (heure de l'est) des représentants de l'OPP et du CAFC animeront une séance de clavardage en direct pour discuter des arnaques des grands-parents/fraudes liées au besoin urgent d'argent en compagnie d'une victime d'une tentative de fraude qui fera part de son expérience. Vous pouvez accéder à cette séance sur le compte Twitter et la page Facebook de l'OPP.

Si vous êtes victime d'une fraude ou connaissez une personne qui l'a été, signalez-le à votre service de police local ainsi qu'au CAFC au 1-888-495-8501 ou en ligne à l'aide du Système de signalement des fraudes (SSF), même si aucune perte financière n'a été subie.

ou en ligne à l'aide du Système de signalement des fraudes (SSF), même si aucune perte financière n'a été subie. Si vous connaissez une personne âgée ou avez un proche âgé, communiquez avec cette personne et expliquez-lui ce qu'elle doit faire si elle reçoit un tel appel. Songez à trouver un mot code.

Citations

« Les fraudeurs peuvent être très convaincants, qu'ils utilisent des techniques avancées avec une nouvelle technologie ou qu'ils s'en tiennent simplement à un script au téléphone. La police et ses partenaires continuent de travailler ensemble pour enquêter sur ces criminels et les arrêter, mais il nous faut l'aide du public pour communiquer avec les personnes âgées afin de les mettre en garde contre ces arnaques et les encourager à les signaler. Cette conversation pourrait changer une vie. »

Chris Lynam, directeur général, Centre antifraude du Canada et Centre national de coordination contre la cybercriminalité

« Les fraudeurs exploitent nos émotions et notre nature bienveillante. En prétendant être un proche en détresse, ils capitalisent sur nos craintes et dérobent des aînés de partout dans la province de milliers de dollars tous les jours. J'encourage tout le monde à prendre quelques minutes pour s'informer sur les arnaques des grands-parents et renseigner les personnes âgées de leur famille à ce sujet. La meilleure protection contre ce type de fraude est la sensibilisation et l'information. »

Dominic Chong, surintendant-détective, directeur des Services de la criminalité financière, Direction de la lutte contre les escroqueries et Bureau de la lutte contre la fraude grave, OPP

