Le gouvernement du Canada annonce les membres du Conseil consultatif sur l'innovation sociale





GATINEAU, QC, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada entreprend des démarches afin d'inciter la prise de mesures novatrices pour lutter contre les inégalités sociales persistantes et surmonter les défis environnementaux auxquels les Canadiens sont confrontés. La Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale vise à mieux soutenir les organisations communautaires qui s'efforcent de mettre en oeuvre des solutions à des problèmes sociaux persistants, notamment ceux auxquels sont confrontées les populations marginalisées.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé la nomination de sept membres au Conseil consultatif sur l'innovation sociale, lequel constitue un élément fondamental de la Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale. Les membres du Conseil consultatif sont des meneurs, des praticiens et des experts du secteur de l'innovation sociale et de la finance sociale de partout au Canada. Ils possèdent un large éventail de compétences, de connaissances et d'expériences.

Le Conseil consultatif sur l'innovation sociale fournira des conseils stratégiques et une expertise en la matière permettant de soutenir les approches du Canada dans le domaine de l'innovation sociale et de la finance sociale ainsi que la croissance des organisations à vocation sociale. Il apportera une perspective importante au sein de la communauté des intervenants et offrira une rétroaction au gouvernement du Canada sur les initiatives actuelles et l'orientation future de la Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale, ainsi que sur les nouveaux enjeux auxquels le secteur est confronté.

Citations

«?Le lancement du Conseil consultatif sur l'innovation sociale constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de la Stratégie d'innovation sociale et de finance sociale du gouvernement du Canada. Chaque membre de ce conseil apportera un point de vue unique et un regard précieux sur les défis auxquels sont confrontés les collectivités, les organisations à vocation sociale et le secteur de l'innovation sociale et de la finance sociale. En investissant dans le potentiel d'innovation sociale et de finance sociale du Canada, le gouvernement contribue à créer le type d'économie que veulent les Canadiens.?»

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

«?L'innovation sociale et la finance sociale représentent un programme qui change la donne en matière de prospérité équitable, afin de créer une économie qui fonctionne pour tous. La formation du Conseil consultatif sur l'innovation sociale, l'une des 12 recommandations formulées par le Groupe directeur sur la co-création d'une stratégie d'innovation sociale et de finance sociale dans son rapport Innovation inclusive, constituera un mécanisme important pour continuer à faire avancer ce programme ambitieux. Dans mon rôle de président, j'ai hâte de travailler avec les intervenants en innovation sociale et en finance sociale de tout le Canada et avec les organisations à vocation sociale qui bâtissent un avenir où chacun voit des possibilités pour lui-même et pour les générations futures.?»

- Le président du Conseil consultatif sur l'innovation sociale, Michael Toye

«?Les recommandations formulées par le Groupe directeur sur la co-création d'une stratégie d'innovation sociale et de finance sociale dans son rapport intitulé Innovation inclusive sont encore plus pertinentes à l'heure actuelle. La pandémie a braqué les projecteurs sur de nombreuses questions sociétales dans le monde, et il est essentiel d'agir. En continuant à soutenir le développement du secteur à vocation sociale au Canada, nous avons l'occasion de trouver des moyens de créer une économie plus juste et plus inclusive, une économie qui sert à la fois les gens et la planète. La collaboration et les relations solides seront déterminantes pour faire avancer ce travail.?»

- La vice-présidente du Conseil consultatif sur l'innovation sociale, Lauren Sears

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a nommé les membres du Conseil consultatif sur l'innovation sociale à la suite d'un appel de candidatures public lancé en 2019. Les membres ont été sélectionnés de façon à ce que le Conseil consultatif renferme des compétences variées et des connaissances du secteur de l'innovation sociale et de la finance sociale du Canada .

a nommé les membres du Conseil consultatif sur l'innovation sociale à la suite d'un appel de candidatures public lancé en 2019. Les membres ont été sélectionnés de façon à ce que le Conseil consultatif renferme des compétences variées et des connaissances du secteur de l'innovation sociale et de la finance sociale du . Les membres du Conseil consultatif sur l'innovation sociale ont été nommés pour un mandat de trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Des représentants du gouvernement fourniront des services de secrétariat au Conseil consultatif sur l'innovation sociale et serviront d'observateurs et de personnes-ressources lors des réunions du Conseil consultatif afin de fournir une expertise en matière de politique, de programme, de législation et de réglementation.

