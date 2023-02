?La Première financière du savoir annonce une augmentation de 0,19% des frais de gestion de son REEE PremFlex





TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Première financière du savoir a annoncé aujourd'hui une augmentation des frais de gestion de son REEE PremFlex. Ces derniers passent de 1,30% à 1,49%, soit une hausse de 0,19 %, avec prise d'effet aujourd'hui, le 1er février 2023.

L'augmentation servira à compenser la hausse des coûts d'administration du régime provoquée par une inflation très importante, tout en premettant d'améliorer l'expérience générale du client grâce à des services à forte valeur-ajoutée et à de nouvelles capacités numériques.

Malgré ce changement, les frais de gestion du Régime PremFlex demeurent très concurrentiels au sein du secteur des REEE.

À propos de La Première financière de savoir

La Première financière du savoir inc. est la plus importante société de régimes enregistrés d'épargne-études au Canada. Avec plus de 6,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société s'est engagée à favoriser l'autonomie des étudiants en leur procurant les ressources nécessaire pour réussir financièrement et mentalement tout au long de leur parcours postsecondaire. En tant que filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, société canadienne sans but lucratif, l'entreprise gère plus de 600 000 REEE pour ses clients, chaque année elle aide environ 60 000 étudiants à poursuivre leurs études postsecondaires. Depuis 1965, la société a versé environ 8,2 milliards de dollars aux souscirpteurs et aux étudiants grâce à leurs régimes.

SOURCE La Première financière du savoir

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 16:00 et diffusé par :