Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans un projet d'action climatique dans le district de Kitimat





KITIMAT, BC, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Partout au pays, des Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de garder l'air pur et de bâtir une économie forte pour aujourd'hui et demain. Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois et en stimulant une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la province de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 910 000 dollars pour aider le district de Kitimat à construire une nouvelle installation de compostage destinée à traiter les déchets alimentaires, de jardin et de bois. Ce programme de financement conjoint entre le gouvernement du Canada, la province et l'administration locale est géré par l'intermédiaire du programme d'infrastructure pour les matières organiques de la Colombie-Britannique.

La nouvelle installation de compostage réduira les émissions en transformant les déchets alimentaires et les résidus de jardin en un sol riche en nutriments, pour une collectivité de 8 740 résidents. Le projet mènera à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la création d'emplois locaux et à la construction d'une usine de compostage.

Le financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, lequel investit dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et aide un large éventail de bénéficiaires à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novateurs.

Ce projet illustre bien le genre d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Des investissements dans des initiatives d'action climatique comme celle-ci soutiennent l'engagement du gouvernement du Canada de créer un avenir plus propre et plus sain pour la population canadienne.

Citations

« En collaborant avec les collectivités partout au Canada, comme le district de Kitimat, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre, renforçons la résilience des communautés et créons des emplois. Les investissements visant à améliorer les infrastructures de gestion des déchets détournent les déchets organiques des sites d'enfouissement et les transforment en compost propre et utile. Ce projet est un bel exemple de leadership de la part de la collectivité de Kitimat et illustre bien comment l'action climatique locale nous rapproche de nos objectifs nationaux de réduction des émissions en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chaque collectivité a un rôle important à jouer dans la lutte contre la crise climatique, et le détournement des déchets organiques des sites d'enfouissement est un excellent moyen de réduire la pollution liée aux gaz à effet de serre. Nous reconnaissons que les administrations locales ont besoin d'aide pour y parvenir, et c'est pourquoi nous investissons dans les infrastructures nécessaires pour bâtir un avenir meilleur et plus propre. »

- L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

« Nous investissons le temps, les efforts et l'argent nécessaires pour améliorer le système de collecte des déchets de Kitimat. Nous sommes très heureux d'ajouter cette nouvelle installation de compostage, qui empêchera une grande quantité de nos déchets d'aboutir dans les sites d'enfouissement et qui appuiera nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. »

- Phil Germuth, maire du district de Kitimat

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Ce financement fait partie d'une entente conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

et la Colombie-Britannique au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada .

a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du . La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique CanadaPage Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 15:45 et diffusé par :