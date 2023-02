Avis aux médias - Recyclage - La Ville de Montréal et Société VIA invitent les médias à une visite du centre de tri de Lachine





MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et Société VIA invitent les représentants des médias à une visite du centre de tri de Lachine. La visite sera suivie d'une période de questions techniques pour les médias, en compagnie du président-directeur général de Société VIA, Jean-Sébastien Daigle et du directeur de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, M. Arnaud Budka.

Date : Le jeudi, 2 février 2023



Heure : À 10 h



Lieu : Centre de tri de Lachine - entrée principale

1131 rue François-Lenoir

Lachine (QC) H8T 3P9



Déroulement





10 h Accueil des médias



10 h 05 Visite du centre de tri (20 minutes)



10 h 30 Période de questions techniques pour les médias



11 h Fin de l'événement.

IMPORTANT

Les bottes à cap d'acier sont obligatoires sur le site, les représentants des médias sont priés d'apporter les leurs. Les prises d'images et enregistrements sont autorisées pendant la visite et la période de questions. Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent obligatoirement confirmer leur présence avant le 1er février, à 17 h, en écrivant à [email protected]

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 15:15 et diffusé par :