Mavenir prouve l'efficacité de la technologie AMD dans son portefeuille de produits radio Open RAN OpenBeamtm et Converged Packet Core

Mavenir, l'éditeur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels cloud natifs capables de fonctionner sur n'importe quel cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles initiatives en collaboration avec AMD pour aider les fournisseurs de services de communication (FSC) dans leur transition vers des réseaux de télécommunication natifs du cloud.

Dans un premier temps, Mavenir et AMD ont collaboré dans le cadre de l'Open RAN pour construire une technologie radio de pointe. Mavenir a intégré les dispositifs AMD Zynqtm Ultrascale+tm RFSoC dans le portefeuille d'unités radio OpenBeamtm de Mavenir et, grâce à ce partenariat, les deux sociétés continuent de travailler ensemble pour présenter de nouvelles fonctionnalités, caractéristiques et possibilités aux clients.

Ensuite, le Converged Packet Core de Mavenir a été validé sur les CPU AMD EPYCtm, ce qui signifie que la solution Converged Packet Core (4G et 5G) du cloud natif de Mavenir, entièrement conteneurisée et virtualisée, peut désormais être déployée sur les unités centrales des serveurs AMD EPYC en vue de fournir aux FSC davantage d'options pour mettre en oeuvre des fonctions de réseau virtuel dans les centres de données du cloud.

Les éléments validés comprennent les fonctions réseau AMF, SMF, UPF, UDSF, NRF, NSSF, AUSF, UDM et UDR. En outre, les fonctions réseau PCF, NEF, BSF, MME, SecGw, PCRF, MME et SGSN seront validées dans les mois à venir.

« L'engagement de Mavenir à permettre l'implémentation de réseaux construits sur des logiciels qui s'exécutent sur n'importe quel cloud tourne autour de la possibilité pour les FSC d'utiliser les meilleurs composants qui répondent à leurs besoins spécifiques, sur le site cellulaire et dans le centre de données », a déclaré Bejoy Pankajakshan, vice-président exécutif, directeur de la Technologie et de la Stratégie chez Mavenir. « Mavenir et AMD collaborent pour offrir aux FSC de multiples options et les aider à optimiser la consommation d'énergie, l'efficacité du réseau et le coût total de possession dans l'accès radio ainsi que dans le réseau central ».

« Les réseaux de télécommunications natifs du cloud permettent aux FSC de disposer de systèmes qui offrent une flexibilité, un coût opérationnel réduit, une facilité de gestion des systèmes et un écosystème plus large pour obtenir valeur ajoutée, innovation et des possibilités de mise à niveau à mesure que les exigences du réseau augmentent », a déclaré Salil Raje, vice-président senior et directeur général du groupe Data Center and Communications d'AMD. « Nous sommes extrêmement fiers de notre étroite collaboration avec Mavenir qui vise à offrir un coût total de possession exceptionnel et une évolutivité prévisible, ainsi que des solutions performantes et économes en énergie aux opérateurs des télécommunications qui utilisent les produits pour centres de données d'AMD ».

Le portefeuille de radios innovantes OpenBeam de Mavenir est spécialement conçu pour répondre aux besoins croissants des FSC avec des radios agiles, rentables et intelligentes afin de répondre actuellement aux demandes critiques sur le réseau, mais aussi à mesure que le réseau change et s'étend. Les solutions radio peuvent être utilisées pour un grand nombre de situations, y compris la couverture de base sur toutes les bandes de fréquences, les petites cellules extérieures, pour les réseaux publics et privés qui fournissent des services aux entreprises et au grand public dans des environnements urbains et ruraux.

Le Converged Packet Core de Mavenir est un portefeuille de bout en bout, entièrement conteneurisé, qui offre un support multigénérationnel pour moderniser les réseaux mobiles existants tout en offrant un déploiement rentable vers la 5G. Son architecture native du cloud, avec des applications et des services spécialement conçus pour le modèle du cloud, offre une mise à l'échelle facile, un découplage matériel, une agilité, une portabilité et une résilience sur les clouds publics, privés et hybrides. Son architecture de microservices granulaires à l'échelle du web répond aux exigences des opérateurs telles que la haute disponibilité, la sécurité et les performances.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, rendez-vous chez Mavenir (salon 2 stand 2H60) et AMD (salon 2 stand 2M61) au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2023 à Barcelone (27 février au 2 mars ).

Mavenir construit l'avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur logiciel qui s'exécute sur n'importe quel cloud. En tant que seul éditeur de logiciels de réseau cloud natif de bout-en-bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, accélérant ainsi la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communication et entreprises dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés au niveau mondial. www.mavenir.com

