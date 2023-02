Vista Equity Partners finalise l'acquisition de KnowBe4





KnowBe4, Inc. (« KnowBe4 »), fournisseur de la plus grande plateforme au monde de sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition par Vista Equity Partners (« Vista »), une société d'investissement mondiale de premier plan axée exclusivement sur les logiciels d'entreprise, les données et les sociétés technologiques, pour 24,90 USD par action en espèces.

« L'acquisition d'aujourd'hui est une étape importante pour toute l'équipe de KnowBe4. Elle est représentative de nos accomplissements réalisés à ce jour, ainsi que de notre potentiel de croissance continue à long terme », déclare Stu Sjouwerman, fondateur, PDG de KnowBe4. « Vista fournit les ressources et l'expertise opérationnelle pour optimiser la valeur client. Nous sommes ravis de nous lancer dans ce prochain chapitre et de réaliser nos objectifs de lutte contre le maillon le plus faible de la cybersécurité. »

« L'élément humain reste l'un des aspects les plus importants de la cybersécurité, mais il est toutefois négligé », déclare Michael Fosnaugh, co-responsable du fonds phare de Vista et directeur général principal. « L'opportunité de faire évoluer une société qui remplit une mission véritablement essentielle pour des entreprises du monde entier est au coeur de l'approche d'investissement et des efforts de création de valeur de Vista. Combinée au bilan éprouvé de Stu en tant que fondateur visionnaire et au leadership produit démontré de KnowBe4, cette approche rend le partenariat avec la Société très prometteur. »

Avec l'achèvement de la transaction, les actions KnowBe4 ont cessé d'être négociées et ne sont plus cotées sur le Nasdaq Global Select Market.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en qualité de conseiller financier et Potter Anderson & Corroon a agi en qualité de conseiller juridique du comité spécial de KnowBe4. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation a agi en qualité de conseiller juridique de KnowBe4.

Guggenheim Securities, LLC a agi en qualité de conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP en qualité de conseiller juridique de Vista.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme au monde de sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage, reçoit la confiance de plus de 56 000 entreprises dans le monde. Fondée par Stu Sjouwerman, spécialiste en technologie de l'information et sécurité des données, KnowBe4 aide les entreprises à prendre en compte la dimension humaine de la sécurité en les sensibilisant aux rançongiciels, à la fraude au PDG et à d'autres techniques d'ingénierie sociale grâce à une nouvelle approche de la formation à la sécurité. Kevin Mitnick, spécialiste en cybersécurité internationalement reconnu et Chief Hacking Officer de KnowBe4, a pris part à la formation KnowBe4 en s'appuyant sur les tactiques d'ingénierie sociale qu'il connaît bien. Des dizaines de milliers d'entreprises font confiance à KnowBe4 pour les défendre en mobilisant leurs utilisateurs finaux comme dernière ligne de défense.

À propos de Vista Equity Partners

Vista est une société d'investissement mondiale de premier plan avec plus de 95 milliards USD d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. La société investit exclusivement dans des logiciels d'entreprise, des données et des entreprises technologiques avec un ensemble de stratégies de capital-investissement, de capital permanent, de crédit et d'actions publiques, apportant ainsi une approche qui donne la priorité à la création d'une valeur marchande durable au profit de son écosystème mondial d'investisseurs, d'entreprises, de clients et d'employés. Les investissements de Vista sont ancrés dans une importante base de capital à long terme, une expérience dans la structuration de transactions axées sur la technologie et des techniques de gestion éprouvées et flexibles qui favorisent une croissance durable. Pour Vista, le pouvoir transformateur de la technologie est la clé d'un avenir encore meilleur ? une planète plus saine, une économie plus intelligente, une communauté diversifiée et inclusive et un chemin plus large vers la prospérité. Plus d'informations sont disponibles sur vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partners, et sur Twitter, @Vista_Equity.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

