ALL SEAS CAPITAL CLÔTURE SON PREMIER FONDS AVEC 400 MILLIONS DE DOLLARS D'ACTIFS SOUS GESTION





All Seas Capital, un fonds d'investissement privé paneuropéen qui offre des solutions d'investissement flexibles aux PME et ETI de premier plan appartenant à des fondateurs et à des entrepreneurs, a le plaisir d'annoncer la clôture finale de son premier fonds, All Seas Capital I SCSp (le « Fonds »), avec des engagements totaux de 400 millions de dollars, en comprenant les co-investissements.

La base d'investisseurs internationaux d'All Seas Capital, composée de fonds de pension, de fonds souverains, de compagnies d'assurance et de banques originaires des États-Unis, d'Europe et d'Asie, représente un mélange très diversifié d'investisseurs. Depuis sa création, All Seas Capital a investi plus de 200 millions de dollars dans les sociétés de son portefeuille, incluant notamment Attivo Group (Royaume-Uni), Hakim Group (Royaume-Uni), SoMeD Santé (France) et Zimmer MedizinSysteme (Allemagne).

All Seas Capital fournit des solutions flexibles de financement à long terme aux entreprises en forte croissance dans leur marché, opérant en Europe de l'Ouest. Parallèlement aux solutions d'investissement flexibles, l'équipe d'All Seas propose un accompagnement sur-mesure aux entrepreneurs et aux équipes de direction qui ne souhaitent pas vendre de participations majoritaires.

Les considérations ESG sont intégrées tout au long du processus d'investissement afin de positionner le portefeuille d'All Seas Capital pour une croissance soutenue à long terme. De même, la stratégie hybride, qui consiste à investir à travers une combinaison de dettes et de fonds propres, permet aux investisseurs d'accéder à des rendements similaires à ceux des fonds propres tout en bénéficiant de protections structurelles similaires à celles de la dette.

All Seas Capital est codirigé par Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, qui ont cofondé et dirigé la stratégie européenne de mezzanine et de capital préférentiel de KKR. Ils disposent également d'une expérience professionnelle riche, avec 3,4 milliards d'euros investis dans 45 entreprises, avant de fonder All Seas Capital.

Marc Ciancimino, Co-Fondateur d'All Seas Capital, a déclaré :

« Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier notre groupe d'investisseurs dans All Seas Capital I. La qualité et la diversité internationale de nos partenaires de long terme est un témoignage exceptionnel du mandat d'investissement que nous poursuivons et nous sommes impatients de créer avec eux un partenariat qui durera de nombreuses années. Chez All Seas, nous identifions les entreprises prospères dont le modèle économique a déjà fait ses preuves d'une part, et qui d'autre part, ont besoin de soutien et de capital comme catalyseur d'une véritable croissance. Notre type de capital sur-mesure, ayant déjà soutenu cinq entreprises fantastiques, attire les équipes de direction ambitieuses et aucune baisse de cette demande n'a été observée. »

Cristobal Cuart, Co-Fondateur d'All Seas Capital, a commenté :

« En tant qu'entrepreneurs, nous avons lancé All Seas Capital pour profiter de l'important réservoir d'opportunités sur le marché européen des entreprises de taille moyenne, accessible grâce à notre réseau établi sur nos marchés cibles d'Europe occidentale et septentrionale. Nous avons mis en place une équipe d'investissement et d'opération forte et ambitieuse, avec une certaine culture entrepreneuriale en son sein. »

Gemma Braithwaite, Directrice des relations avec les investisseurs d'All Seas Capital, a commenté :

« C'était le moment opportun pour un nouveau fonds d'investissement, et je suis satisfaite du résultat. Toute l'équipe a travaillé dur sur la collecte de fonds et cela se reflète dans les résultats. Je suis particulièrement heureuse de la qualité des investisseurs qui nous accompagnent maintenant dans notre croissance - un formidable témoignage de la stratégie différenciée, de la qualité de l'équipe et de la croissance du portefeuille. »

All Seas Capital a été conseillé par Debevoise & Plimpton LLP à Londres. L'équipe luxembourgeoise est composée de Loyens & Loeff, One Fund Management S.A. et Alter Domus.

-Fin-

À propos d'All Seas Capital

All Seas Capital est un fonds d'investissement paneuropéen qui fournit des solutions de financement flexibles et à long terme aux PME et ETI françaises de premier rang. L'équipe est menée par Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, qui ont co-fondé et dirigé l'activité européenne mezzanine et preferred equity de KKR et qui disposent d'une grande expérience professionnelle acquise au travers de plus de 3,4 milliards d'euros investis dans 45 entreprises.

Nous collaborons et proposons des solutions de financement flexibles ainsi qu'une expertise en matière de gouvernance aux entrepreneurs ainsi qu'aux PME et ETI françaises d'Europe occidentale nécessitant un accès à des financements stratégiques, mais ne souhaitant pas vendre de participation majoritaire. Nous identifions les entreprises qui ont déjà une certaine envergure mais ayant besoin d'un accompagnement et de capital comme catalyseurs de croissance.

La stratégie hybride d'All Seas Capital, qui combine dettes et capitaux propres, considère des critères ESG tout au long de son processus d'investissement afin de positionner son portefeuille selon une perspective de croissance durable.

www.allseascapital.com

Marc Ciancimino, Co-Fondateur

Avant de fonder All Seas Capital, Marc était Associé (« Membre ») chez KKR & Co, y a travaillé pendant une décennie et créé l'activité européenne de crédits privés, en développant notamment les investissements hybrides. Il a été membre du Comité Global Private Credit et du Comité Portfolio Management. Il a commencé sa carrière en 1995 chez Citibank et a également travaillé chez Bankers Trust, avant de rejoindre le capital-investissement en 1999. Depuis le début de sa carrière, Marc a investi plus de 1,9 milliard de dollars.

Cristobal Cuart, Co-Fondateur

Avant de fonder All Seas Capital, Cristobal était Directeur chez KKR qu'il a rejoint en 2010, où il était membre dirigeant de l'activité européenne crédits privés et preferred equity, travaillant en étroite collaboration avec Marc Ciancimino afin d'établir et développer l'activité européenne de crédits privés et preferred equity du fonds. Depuis le début de sa carrière, Cristobal a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans des entreprises privées.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 14:55 et diffusé par :