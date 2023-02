Mise à jour majeure : B2Broker ajoute la marque blanche Match-Trader





Après l'intégration de cTrader en 2022, B2Broker poursuit son expansion avec l'intégration de Match-Trader. En ajoutant Match-Trader, B2Broker, un fournisseur mondial de liquidité et de technologie pour les marchés FX et cryptomonnaie, a annoncé l'extension de son service de liquidité en marque blanche. Grâce à cette nouvelle intégration, les clients auront accès à une solution de marque blanche complète, à des commerciaux hautement compétitifs et à une intégration B2Core prête à l'emploi. Cette intégration illustre parfaitement l'engagement de B2Broker à fournir à ses clients un service complet et flexible.

Solution Match-Trader en marque blanche

Pour offrir aux courtiers et à leurs clients une expérience Match-Trader exhaustive, B2Broker a créé une solution en marque blanche. Le nouveau service rationalise toutes les technologies nécessaires en un seul ensemble afin de réduire considérablement les coûts pour les courtiers. Le produit comprend :

B2BinPay (une plateforme pour le traitement des paiements par cryptomonnaie)

B2Core (un système CRM)

Accès au pool de liquidités Prime of Prime de B2Broker.

Avec toutes ces capacités, la nouvelle offre de marque blanche Match-Trader sera sûrement un succès dans le secteur du courtage.

La marque blanche Match-Trader facilite le trading en ligne grâce à son large éventail de fonctionnalités et de services. Cela comprend un support serveur et une assistance technique 24h/24, des gestionnaires de comptes dévoués et nos connaissances pour vous guider dans l'environnement de courtage. Pour vous assurer que votre personnel soit à la pointe de cette nouvelle technologie, des sessions de formation sont également proposées dans le cadre de l'offre en marque blanche.

Pour les entreprises qui souhaitent profiter de frais de négociation réduits et de charges de volume avantageuses, la marque blanche Match-Trader est l'option idéale. De plus, il n'y a pas de frais d'installation, et la configuration de la plateforme est gratuite. Les clients doivent simplement déposer des frais de liquidité minimum pendant trois mois en tant qu'investissement initial. Ces clients reçoivent un délai de grâce d'un mois civil complet plus les jours restants depuis la création des conditions de liquidité et de connexion minimales mensuelles, ce qui rend la solution encore plus attrayante.

Intégration Match-Trader x B2Core

B2Broker permet également aux courtiers d'intégrer Match-Trader et B2Core, pour offrir une expérience optimale à leurs clients. Grâce à la salle de négociation intégrée, les traders peuvent facilement ouvrir et gérer des comptes en temps réel et se connecter directement à la plateforme. Cette nouvelle solution donne aux courtiers l'accès à un environnement de trading de haute qualité qui rivalise avec d'autres plateformes reconnues.

Créer un compte de trading de marge avec Match-Trader et B2Core est devenu encore plus facile. Il suffit de créer un compte utilisateur pour lier tous vos comptes de trading. Vous pouvez ensuite facilement lier votre compte de trading de marge à Match-Trader et commencer immédiatement. Le trading avec effet de levier n'a jamais été aussi accessible.

L'équipe B2Core a ajouté une nouvelle section Match-Trader à son onglet Plateformes pour offrir aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités et de capacités. Avec la possibilité de créer à la fois des comptes de démonstration et des comptes actifs, les utilisateurs peuvent tester différentes stratégies de trading en temps réel. En outre, les dépôts, retraits, transferts et transferts internes sont tous disponibles au sein de la plateforme. Le terminal Match-Trader dédié peut être téléchargé directement à partir de la plateforme pour améliorer encore la performance. Cette approche ne manquera pas d'ouvrir une kyrielle d'opportunités pour les traders.

Verdict

Le secteur financier est en pleine effervescence car l'intégration de B2Broker et Match-Trader apporte un nouveau niveau de robustesse à l'expérience de trading en ligne des courtiers. Dotée d'outils et de fonctionnalités intuitifs, cette suite de technologies permet aux entreprises d'accéder à des opérations avancées qui les maintiennent compétitives sur le marché.

En outre, l'intégration prochaine de la programmation Match-Trader et IB apportera encore plus de possibilités. Cette intégration promet de fournir aux utilisateurs une plateforme précieuse qui s'adresse à tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille ou leur degré de complexité.

Les courtiers seront bientôt en mesure d'offrir une plateforme unique intégrant Match-Trader et B2Core mobile, permettant ainsi aux clients d'accéder à un éventail de fonctionnalités et de capacités. Alors ne manquez pas ce produit passionnant et suivez toute son actualité !

