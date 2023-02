Snow Software présente son nouveau programme de partenariat mondial afin de dynamiser la croissance exponentielle de son écosystème de distribution





Snow Software, leader mondial de la veille technologique, a annoncé aujourd'hui un nouveau programme de partenariat mondial conçu pour que les partenaires puissent aider les clients à répondre aux défis complexes du marché en matière de gestion des coûts et d'atténuation des risques, tout en générant de la valeur de manière plus efficace avec Snow. Le nouveau programme vise à dynamiser une croissance exponentielle dans l'écosystème de distribution de Snow, en offrant aux partenaires de nouvelles possibilités d'exploiter un marché de la veille technologique en pleine croisance, estimé à 11,5 milliards de dollars.

Développé en collaboration avec l'écosystème actuel de son réseau de distribution, le nouveau programme de partenariat de Snow offre une meilleure prise en charge des multiples modèles commerciaux des partenaires, ce qui stimule la création de services à valeur ajoutée et favorise une réussite concrète des clients en exploitant la technologie de Snow. Le programme comprend plus d'incentive et de récompenses pour les partenaires que le programme actuel, tout en rationalisant la collaboration avec Snow pour apporter une meilleure valeur à la « clientèle partagée ».

« Le climat économique actuel est plus gourmand en environnement technologique informatique dans chaque entreprise, ce qui implique donc que nos partenaires doivent faire preuve d'une plus grande responsabilité pour fournir des services de visibilité, de gouvernance et d'optimisation à leurs clients », a déclaré Vinod Chumber, vice-président des ventes de l'écosystème chez Snow. « Pour s'assurer que nos partenaires puissent fournir d'excellents résultats, il fallait absolument créer un nouveau programme leur permettant de disposer des ressources, de la formation et des solutions adéquates pour prospérer. En tant qu'entreprise orientée partenaires, nous pensons que notre nouveau programme associée à notre plateforme Snow Atlas est une combinaison puissante capable de faire face au marché turbulent auquel les clients et les partenaires sont confrontés aujourd'hui. Le nouveau programme n'est qu'un début, car nous continuons à investir dans nos partenaires et à créer un riche écosystème qui saura profiter de la mission de l'intelligence technologique ».

Pour créer une transparence avec le marché, le portail des partenaires présentera des tableaux de bord en temps réel mettant en exergue les belles réussites et les spécialisations de chaque partenaire afin de donner aux clients un aperçu des meilleurs partenaires qui pourront s'adapter à leurs besoins. Le nouveau cadre éliminera les conflits de réseaux, ce qui permettra aux partenaires de créer de nouveaux services à valeur ajoutée et de travailler en étroite collaboration avec les équipes élargies de Snow pour favoriser la réussite des clients. Les autres avantages du nouveau programme sont les suivants :

Système de récompenses et de points de vente pour identifier l'investissement des individus au sein de l'entreprise partenaire ;

Des capacités de libre-service pour créer de nouvelles efficacités opérationnelles sur le portail des partenaires ;

Des fonds de développement commercial pour commercialiser et promouvoir les offres de vente des partenaires qui reposent sur la technologie Snow ;

Des programmes d'accompagnement pour favoriser la réussite des clients, l'adoption des meilleures pratiques de Snow et de possibilités de certification ;

Accès gratuit à l'e-learning de Snow pour permettre aux partenaires d'acquérir les dernières connaissances sur le portefeuille de produits et de solutions Snow ;

Le programme Snow Champion vise à reconnaître et récompenser des personnes pour leur contribution à la communauté Snow ; et

Des possibilités de reconnaissance et de récompenses continues , notamment des prix annuels remis aux partenaires pour saluer leur réussite, des récompenses pour les réussites conjointes des clients, etc.

« Nos clients ont besoin de solutions et d'outils puissants pour apporter une valeur commerciale concrète, réduire les coûts informatiques globaux et atténuer les risques », déclare Shadi Khoshab, directeur mondial de la gestion des actifs informatiques (connue sous le nom d'ITAM pour IT Asset Management) et des services d'approvisionnement en logiciels chez SoftwareOne. « En améliorant et en innovant son programme de partenariat, Snow montre son engagement envers notre relation stratégique et contribue à faire progresser notre activité commune, en donnant à nos clients de précieuses informations exploitables qui sous-tendent une transformation numérique réussie ».

Outre son programme mondial, Snow s'engage à fournir des capacités de produits continues, destinées en particulier à ce que sa communauté de partenaires parvienne à s'épanouir. Plus récemment, Snow a introduit deux nouvelles fonctionnalités Snow Atlas pour que les partenaires puissent offrir un meilleur soutien client grâce à des fonctions de collaboration améliorées. Les clients peuvent désormais donner aux partenaires un accès direct à leur plateforme Snow Atlas, ce qui permet à ces derniers de gérer les environnements des clients dans le cloud. En outre, les partenaires peuvent désormais créer des lots d'agents avec un outil en libre-service dans Snow Atlas sans faire appel à Snow Support, ce qui facilite une livraison de bout en bout plus efficace.

Le nouveau programme de partenariat Snow sera disponible pour tous les partenaires dans le courant de l'année. Pour plus d'informations sur l'écosystème des partenaires Snow ou pour devenir partenaire Snow, veuillez consulter le site : https://www.snowsoftware.com/global-partner-program/.

À propos de Snow Software

Snow Software change la façon dont les entreprises comprennent et gèrent leur consommation technologique. Notre plateforme de veille technologique offre une visibilité complète et des informations contextuelles sur les logiciels, les SaaS, le matériel et le cloud. Avec Snow, les responsables informatiques peuvent optimiser efficacement les ressources, améliorer les performances et favoriser l'agilité opérationnelle dans un monde hybride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.snowsoftware.com.

