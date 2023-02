Energy Aspects fait l'acquisition d'OilX, un pionnier de l'analyse des données basée sur l'IA pour les marchés de l'énergie





Conseil leader en matière de recherche sur l'énergie et la macroéconomie, Energy Aspects a fait l'acquisition d'OilX, pionnier de l'analyse des données énergétiques basée sur l'IA. Cette acquisition améliorera les connaissances d'Energy Aspects, car la technologie de données en temps réel d'OilX vient compléter l'analyse prospective d'Energy Aspects. OilX, à son tour, bénéficiera des données propriétaires et des experts mondialement reconnus d'Energy Aspects, ce qui renforcera ses connaissances axées sur les données pour ses clients.

Fondée en 2018 par le Dr. Florian Thaler, la plateforme unique d'OilX consacrée au marché de l'énergie en temps réel offre des capacités sophistiquées de « nowcasting » qui permettent à ses clients de comprendre les marchés de l'énergie et leur évolution. La technologie avancée d'OilX utilise l'IA, les données des satellites et les données de suivi des navires-citernes pour créer des ensembles de données propriétaires de grande valeur, et son expérience utilisateur est conçue pour une grande facilité d'utilisation des données.

La gamme de produits d'OilX couvre le pétrole brut, les produits raffinés, les biocarburants et les condensats de gaz naturel. Sa plateforme, premier dispositif mondial d'équilibrage de l'offre et de la demande en pétrole en temps réel, fournit aux utilisateurs une analyse du marché en amont de la publication des données officielles et par rapport aux estimations consensuelles. De plus, le bot WhatsApp de la société permet aux utilisateurs de recevoir une réponse instantanée aux questions sur l'équilibre entre l'offre et la demande en pétrole à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'accueillir OilX dans notre équipe et nous sommes optimistes quant aux nombreuses opportunités que présente cette acquisition », déclare le Dr Amrita Sen, cofondatrice et directrice de la recherche chez Energy Aspects. « Avec OilX dans le giron d'Energy Aspects, nous serons en mesure de fournir à nos clients non seulement des prévisions et des informations exclusives sur les marchés de l'énergie, mais aussi une vision extrêmement précise des mouvements du marché au fur et à mesure de leur apparition. »

« J'ai toujours admiré Energy Aspects comme leader incontesté de l'analyse énergétique », affirme le Dr Florian Thaler, PDG d'OilX. « Nous sommes impatients de participer à la croissance d'Energy Aspects et de combiner une technologie d'IA de pointe avec des analystes de premier ordre pour produire des informations de la plus haute qualité pour nos clients. »

L'acquisition d'OilX par Energy Aspects s'inscrit dans le plan de croissance ambitieux de l'entreprise et fait suite à l'acquisition en 2020 de Medley Global Advisors, un service de recherche sur les politiques macroéconomiques pour les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs, les banques et les investisseurs institutionnels, ainsi qu'à un investissement stratégique de Summit Partners en 2022. Energy Aspects dispose d'une feuille de route pour intégrer les plateformes à court et moyen terme en offrant aux utilisateurs une expérience fluide pour l'accès aux deux offres.

Energy Aspects a été fondée en 2012 par des experts du secteur de l'énergie, le Dr Amrita Sen, Fredrik Fosse et Richard Bronze pour répondre au besoin d'une recherche indépendante et rapide afin de fournir des analyses approfondies des fondamentaux du marché de l'énergie et de la macroéconomie en s'appuyant sur des données solides et des prévisions opportunes, tout en maintenant un engagement en matière de délais et de précision. Plus de 500 entreprises utilisent la vaste gamme de produits d'Energy Aspects couvrant les tendances à court terme, à long terme et macroéconomiques, ainsi que l'accès direct aux analystes pour des demandes spécifiques. Son siège social se trouve à Londres et des bureaux supplémentaires sont situés à New York, à Houston, à Singapour, à Tokyo et en Inde.

