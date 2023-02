Standish lance des services de dépositaire au Luxembourg





Standish Management, LLC, le fournisseur indépendant de premier plan de services d'administration de fonds pour les fonds d'investissement alternatifs, a annoncé aujourd'hui qu'il a lancé des services de dépositaire par le biais de sa filiale luxembourgeoise, Standish Management (Luxembourg) S.à r.l. Standish a rendu ses services de dépositaire opérationnels après avoir reçu l'autorisation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), qui supervise le secteur financier du Luxembourg. L'ajout de services de dépositaire à ses prestations d'administration de fonds et de services aux entreprises permet à Standish de servir ses clients de manière transparente, en respectant toutes les exigences réglementaires et administratives du Luxembourg.

Bob Raynard, PDG de Standish, a commenté : « La possibilité de fournir à nos clients une solution à guichet unique au Luxembourg est une de nos priorités depuis quelque temps et nous sommes ravis d'avoir reçu l'autorisation de la CSSF pour la prestation des services de dépositaire. Ces services sont obligatoires en vertu de la législation de l'UE et permettront à nos clients luxembourgeois de commercialiser efficacement leurs fonds en Europe ».

Mark Coppin, directeur régional de Standish Management, a ajouté : « Nous sommes ravis de proposer à nos clients cette ligne de services très appréciée, qui offre une solution de haute qualité et donne au marché un choix plus large de prestataires de services. Nous sommes désormais autorisés à fournir des services de dépositaire au Royaume-Uni et au Luxembourg et sommes en mesure de répondre à tous les besoins de nos clients en matière de services de dépositaire ».

À propos de Standish Management

Standish Management est un fournisseur mondial, détenu par ses employés, de services spécialisés d'administration de fonds pour les gestionnaires et les partenaires généraux de fonds de capital-investissement, notamment les fonds d'aquisition, de capital-risque, d'énergie/infrastructure, d'immobilier et les « fonds de fonds ». Fondée en 2007, Standish compte aujourd'hui plus de 900 employés au service de plus de 300 clients et de plus de 2 500 fonds. Standish est basée à San Francisco et ses principaux bureaux se trouvent à Boston, New York, Dallas, Los Angeles, Chicago, Londres, Seattle, Silicon Valley, Denver, Austin, Raleigh, Luxembourg, Îles Caïmans, Miami et Portland.

