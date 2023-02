Avis média : Améliorations réalisées au centre de tri Saint-Michel





MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les journalistes sont conviés à une conférence de presse conjointe entre Ricova, l'entreprise entièrement québécoise la plus intégrée pour ses services de collecte, de tri et de valorisation de matières résiduelles et recyclables, et le géant français en machinerie pour centre de tri Pellenc ST, afin d'annoncer les améliorations réalisées au centre de tri Saint-Michel depuis l'acquisition de celui-ci par Ricova à l'été 2020.

Date : Jeudi, le 2 février Heure : 14h00 Endroit : Centre de tri Saint-Michel

Salle Mobius

2240, rue Michel Jurdant

Montréal (Québec) H1Z 4N7

Stationnement disponible sur place.

