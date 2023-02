L'Association des pilotes d'Air Canada souhaite la bienvenue à sa Présidente directrice générale par intérim





TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Première officière Charlene Hudy, Présidente du Conseil des élus nationaux (CEN) de l'Association des pilotes d'Air Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Natalie Wiley à titre de Présidente directrice générale par intérim à compter de décembre 2022.

« Je suis ravie de pouvoir compter sur une professionnelle chevronnée du droit ayant un parcours remarquable en relations de travail pour occuper le poste de PDG par intérim de l'APAC » a déclaré la Première officière Charlene Hudy. « Mme Wiley apporte une longue expérience et une grande expertise à ce poste à un moment charnière pour l'association. Elle mettra son leadership au service des membres alors que se présentent à nous de nouvelles occasions et que nous faisons collectivement face à de nouveaux défis. »

Mme Wiley travaille à l'association comme avocate depuis plus de 6 ans et elle a aussi occupé le poste de Directrice des relations de travail. Membre du barreau depuis 17 ans, elle a mis ses connaissances sur les griefs et l'arbitrage au service de plusieurs syndicats. Tout au cours de ces diverses expériences, Mme Wiley a développé une connaissance approfondie en matière de relations de travail, de litige, de traitement des griefs, de gestion de conventions collectives, ainsi que des principes et pratiques en matière de négociation collective. Ces diverses expériences l'ont menée à se présenter devant plusieurs tribunaux du travail et des droits de la personne comme des Conseils d'arbitrage (de droits et d'intérêts), la Commission des relations de travail de l'Ontario, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario et le Conseil canadien des relations industrielles.

« Je suis honorée de servir à titre de PDG par intérim de l'APAC et je suis impatiente de représenter nos membres et de défendre leurs intérêts jour après jour. À un moment où l'industrie du transport aérien continue de prospérer, nous avons une occasion unique d'y apporter des changements et d'y imprimer un élan positif. Je suis déterminée à faire rapidement progresser les enjeux qui préoccupent nos membres pilotes, » a déclaré Mme Wiley.

Mme Wiley a obtenu un baccalauréat avec distinction en relations de travail et en histoire de l'Université York et a complété ses études de droit à l'Université de Windsor en 2004.

L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) représente plus de 4 500 membres qui transportent passagers et marchandises partout autour du monde pour Air Canada et Air Canada rouge. L'APAC est le plus important syndicat de pilotes du Canada. L'association est au service d'un groupe de membres diversifiés et engagés à partir de ses bureaux voisins de l'aéroport Pearson de Toronto et avec l'aide de ses représentants sur les bases de Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.acpa.ca.

SOURCE Air Canada Pilots Association

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 12:40 et diffusé par :