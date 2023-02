La Société de développement crie/Société de développement autochtone de la Baie James nomme son nouveau chef de la direction pour poursuivre le développement de l'autonomie financière des Cris





NEMASKA, QC, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La Société de développement crie/Société de développement autochtone de la Baie James (SDC/SODAB) est heureuse d'annoncer l'embauche de M. George E. Pachano à titre de nouveau chef de la direction.

« Concilier la poursuite du développement et la nécessité de protéger le territoire et la faune est un exercice difficile et M. Pachano possède l'expérience et la perspective communautaire nécessaires pour renforcer les communautés d'Eeyou Istchee par le biais du développement durable », a déclaré Katherine Moses, présidente du Conseil d'administration de la SDC/SODAB.

Avant sa nomination, M. Pachano était directeur général de la Première Nation de Whapmagoostui depuis septembre 2018. Il a également été directeur des projets d'immobilisations de la Nation crie de Chisasibi pendant 8 ans, après avoir été directeur pendant 10 ans à la Compagnie de construction et de développement Crie.

« Je suis honoré de devenir le nouveau chef de la direction de la SDC/SODAB et de participer au développement de ma nation. J'ai toujours cru au fait que les projets qui se réalisent sur le territoire devraient être menés par les Cris, en embauchant autant que possible des travailleurs locaux. J'ai l'intention de combiner mon expérience et mon expertise pour faire avancer nos nombreux projets en cours, y compris la communication sur les études de faisabilité de Grande Alliance », dit George E. Pachano.

M. Pachano est diplômé en gestion de projet et des affaires du Northern College of Applied Arts and Technology, de l'Université McGill et de l'Algonquin College of Applied Arts and Technology. Il a été confirmé dans ses nouvelles fonctions par le Grand Conseil en décembre dernier et a officiellement pris ses fonctions au début du mois de janvier.

À propos de la SDC/SODAB

La Société de développement crie/Société de développement autochtone de la Baie James a été créée par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois pour susciter la création, favoriser la diversification et encourager le développement des affaires, des ressources, biens et industries sur le territoire dans le but d'améliorer au maximum les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.

