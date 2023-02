Nestlé Canada procède à une réorientation stratégique de son portefeuille





L'entreprise annonce la réduction graduelle et la cession des activités liées aux repas surgelés et aux pizzas

NORTH YORK, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Nestlé Canada, un chef de file dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons, a annoncé aujourd'hui la réduction graduelle et la cessation de ses activités dans les segments des repas surgelés et des pizzas au cours des six prochains mois au Canada.

Cette décision est motivée par la stratégie de l'entreprise qui consiste à se concentrer sur les catégories qui soutiennent la croissance commerciale à long terme et permettent de réinvestir dans les gammes existantes. Ces gammes comptent notamment des produits de confiserie, du café et des boissons, des crèmes glacées, des aliments et des compléments pour nourrissons, des produits Health?Science, des services alimentaires, des eaux haut de gamme et de la nourriture pour animaux familiers.

«?Nestlé?Canada attribue une grande partie de son succès à long terme à sa capacité d'adaptation et d'évolution au sein de l'industrie. Cette décision nous permet d'investir davantage dans des catégories considérées comme prioritaires. Nous restons ouverts à l'enrichissement de notre portefeuille lorsque cela s'avère judicieux, a déclaré John?Carmichael, président et chef de la direction, Nestlé?Canada. Nous sommes impatients de continuer à offrir aux Canadiens d'excellents produits Nestlé, maintenant et dans les années à venir.?»

Les gammes de produits concernées sont les suivantes?:

Delissio?

Stouffer's

Cuisine?Minceur

Cuisine?Vie

Nestlé?Canada ne possède pas d'usine au Canada qui fabrique ses produits de repas surgelés ou de pizza. La société collaborera avec ses partenaires détaillants pour faciliter la suppression des produits concernés.

Les consommateurs qui ont des questions peuvent appeler au 1-800-387-4636.

À propos de Nestlé?Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189?pays. Nestlé est présente au Canada depuis 1887 et fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KIT KAT, NESCAFÉ, PERRIER, NESPRESSO, GERBER, et NESTLÉ PURINA. Ses 3?700?employés répartis dans environ 12?emplacements au Canada s'engagent à ce que Nestlé ait pour objectif de libérer le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd'hui et pour les générations à venir. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.corporate.nestle.ca/fr .

SOURCE Nestle Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 12:00 et diffusé par :