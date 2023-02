Selon les conclusions d'une étude de LRN, les valeurs prévalent sur les règles en matière d'éthique et de respect de la conformité





Dans un contexte international marqué par des évolutions économiques et géopolitiques défavorables, les sociétés et les organisations doivent accorder encore plus ? et non moins ? d'attention à leurs efforts d'éthique et de conformité (E&C) pour garantir leur résilience et optimiser leurs performances, selon un nouveau rapport de LRN Corporation.

L'édition 2023 du rapport de LRN sur l'efficacité des programmes d'E&C a pu être établie sur la base des réponses à une étude menée auprès de plus de 1 850 professionnels de l'éthique et de la conformité dans des sociétés et des organisations actives dans 26 secteurs, présentes dans dix pays différents, et comptant au moins 1 000 collaborateurs, ce qui en fait l'étude la plus vaste et la plus complète jamais réalisée à ce sujet.

Selon celle-ci, 85 % des personnes interrogées affirment que leur culture éthique s'est renforcée après avoir dû faire face aux rudes expériences de l'année écoulée, plus de la moitié de ces personnes évaluant très positivement leurs responsables pour avoir pris en compte des considérations éthiques dans le cadre des processus décisionnels liés à leur activité. Plus généralement, une majorité de sondés (84 %) a déclaré que leur organisation faisait plus appel aux valeurs qu'aux règles pour motiver les collaborateurs à « faire les bons choix ».

Les conclusions marquantes suivantes ont également pu être tirées du rapport de cette année :

Seul un quart (25 %) des personnes interrogées a déclaré prévoir de renforcer les mesures de contrôle et les formations en matière de sanctions, et un peu moins de la moitié (45 %) d'entre elles ont intensifié le contrôle des risques dans ce domaine

La plupart des sondés (60 %) ont l'impression que leur conseil d'administration cherche activement à s'attaquer de manière efficace aux écarts de conduite des dirigeants, trois cinquièmes d'entre eux affirmant que leur organisation était formellement tenue de prendre en compte le comportement éthique de la direction et des collaborateurs dans le cadre des évaluations de performance, des décisions de promotion, de l'attribution des bonus et du recrutement à des postes de contrôle clés

Plus de deux cinquièmes (44 %) des personnes interrogées indiquent que leur organisation a licencié ou pris des mesures disciplinaires à l'encontre d'un cadre supérieur ou collaborateur ultra performant pour cause de comportement non éthique l'an dernier. Trois quarts (76 %) de ces sondés indiquent que ces individus ont fait l'objet de pénalités financières.

Notes aux rédacteurs :

À propos de LRN

Depuis 1994, LRN s'attèle à propulser les organisations vers l'avenir grâce aux partenariats, aux connaissances et aux outils nécessaires à la construction d'une culture éthique. Dans le monde entier, plus de 2 500 entreprises et des dizaines de millions d'apprenants utilisent les services et suivent les formations en ligne de LRN pour s'orienter dans des environnements réglementaires complexes et promouvoir des cultures éthiques, responsables et inclusives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LRN.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 12:00 et diffusé par :