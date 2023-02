QAD fait l'acquisition de Redzone, la plateforme #1 de main-d'oeuvre connectée, et renforce sa vision de l'entreprise adaptative.





QAD Inc., une société du portefeuille Thoma Bravo qui fournit des solutions innovantes de gestion de la production et de la supply chain dans le cloud pour permettre l'entreprise adaptative, a conclu l'acquisition de Redzone, la solution numéro 1 de main-d'oeuvre connectée pour l'industrie.

Aujourd'hui, plus de 1 000 usines à travers le monde font appel à la solution Redzone pour améliorer l'expérience des employés des équipes de première ligne, en stimulant leur productivité grâce à des processus numériques et des outils de collaboration, afin d'optimiser chaque poste de travail.

« Nous sommes ravis d'accueillir Redzone dans la famille QAD », a déclaré Anton Chilton, CEO de QAD. « Nous sommes convaincus que parvenir à connecter les espaces et les forces de travail est un des enjeux cruciaux des entreprises de fabrication. En évaluant le marché, il est apparu clairement que Redzone est la solution leader de ce segment, avec une croissance des revenus SaaS de 35 %, et qu'elle sera cette année la première solution de main-d'oeuvre connectée pour l'industrie à atteindre la barre des 100 millions de dollars de revenu. »

« Lorsque nous avons acquis QAD en 2021, nous nous sommes engagés à soutenir la société dans sa mission de permettre à ses clients de s'adapter rapidement à tous types de perturbations », a ajouté Peter Stefanski, associé chez Thoma Bravo. « L'acquisition de Redzone, qui connaît une croissance impressionnante dans un marché encore peu pénétré et estimé à 40 milliards de dollars, témoigne de notre engagement à construire une position de leadership dans l'espace du progiciel . Il s'agit d'ailleurs de la deuxième acquisition réalisée par QAD au cours des deux derniers mois - en décembre, l'entreprise a réalisé l'acquisition de Livejourney, un fournisseur de solutions de data mining (ou exploration de données) des processus en temps réel et de modélisation prédictive conçue pour découvrir, surveiller et améliorer ces derniers. »

Redzone, anciennement membre du portefeuille de sociétés de Summit Partners, a relevé le défi d'un marché SaaS en ralentissement en 2022, en accélérant son développement commercial de 47 %, ajoutant 100 nouveaux noms et plus de 200 nouvelles usines à son portefeuille clients, et en répondant aux besoins critiques des fabricants avec leur suite d'applications pour la productivité, la conformité, la fiabilité et l'apprentissage dédiée à la première ligne. Parmi les entreprises mondiales bénéficiant de cette technologie figurent notamment Nestlé, Post Holdings ou encore Tyson.

« Les applications Connected Frontline Workforce (CFW) sont des plateformes éprouvées centrées sur l'humain qui accélèrent la valeur commerciale grâce à des informations en temps réel et à la gestion des connaissances, ce qui permet de prendre de meilleures décisions plus rapidement », déclare Allison Kuhn, analyste de recherches sur la santé, la sécurité, la durabilité/ESG et l'avenir du travail industriel chez LNS Research. « LNS Research s'attend à une augmentation spectaculaire de l'adoption de CFW, car les industriels accélèrent considérablement les initiatives et les projets sur le futur du travail industriel et cherchent à transformer complètement le cycle de vie et l'expérience des employés. »

Les applications adaptatives de QAD sont conçues afin d'aider les entreprises à prospérer dans un monde turbulent où les perturbations de l'offre et les fluctuations de la demande sont omniprésentes. Ces solutions QAD permettent aux entreprises d'adapter rapidement leur production et leur supply chain aux changements et ainsi d'optimiser simultanément l'agilité, l'efficacité et la résilience pour servir leurs clients plus efficacement.

L'ajout de Redzone renforce considérablement le portefeuille d'applications de QAD, en permettant aux clients de stimuler rapidement des augmentations concrètes d'autonomisation, de rétention et de productivité des lignes de production. Lorsque les employés ont un état d'esprit de croissance, ils sont mieux à même de s'approprier les défis impactant leurs objectifs de production et de s'améliorer continuellement, créant ainsi une résilience face aux perturbations.

« Les personnes, les processus et la technologie sont des éléments critiques de toute organisation, et dans un monde où la pénurie de main-d'oeuvre s'accentue, le facteur humain devient encore plus important », a déclaré Anton Chilton, CEO de QAD. « QAD s'est concentrée sur les bonnes pratiques du secteur, soutenues par des technologies de pointe fournies par le biais du cloud. L'accent mis par Redzone sur les personnes, leur productivité et leur engagement est une opportunité de premier plan pour nos clients. »

« Rejoindre QAD va accélérer notre mission en donnant plus de moyens à la première ligne », d'après Richard Tester, CEO de Redzone. « Nous avons toujours placé le travailleur de première ligne au coeur de notre technologie et nous savons qu'armer ces équipes avec les bons flux de travail et outils numériques est le moyen le plus rapide de débloquer la productivité en usine. Redzone domine le secteur de l'alimentation, des boissons et des produits de grande consommation, et s'est récemment étendue aux secteurs de l'automobile, des sciences de la vie et de la fabrication discrète, avec un grand succès. Grâce à l'expertise de QAD dans ces secteurs, combinée à son vaste réseau de clients, Redzone connaîtra une croissance plus importante et renforcera sa position de leader. »

Améliorer la productivité a un impact direct sur l'efficacité. Des employés productifs et autonomes augmentent la capacité effective d'une usine et accélèrent le temps de mise à niveau des nouveaux employés. Cela donne aux industriels l'agilité dont ils ont besoin tout en réduisant la fatigue des employés. Or selon Deloitte, la pénurie de main-d'oeuvre devrait atteindre 2,1 millions d'emplois vacants et coûter 1 000 milliards de dollars à l'économie d'ici 2030. Avec l'acquisition de Redzone, QAD dispose désormais d'une solution complète permettant aux fabricants d'exploiter pleinement le potentiel de l'entreprise adaptative, des usines au siège social, et du fournisseur au client final.

« QAD Redzone répond aux plus grands défis de productivité auxquels les industriels sont confrontés aujourd'hui, à savoir la hausse des coûts des matières premières, l'inflation et les pénuries de main-d'oeuvre. Nous avons été incroyablement impressionnés par les résultats obtenus par les clients de Redzone. En moyenne, les fabricants utilisant Redzone ont augmenté leur productivité de 22 %, amélioré l'engagement des employés de 74 % et réduit la rotation du personnel de 32 % en seulement 90 jours », d'après Charles Sutherland, Chief Product Officer chez QAD.

La Barclay's Bank a servi de conseiller financier à Redzone, tandis que Wilson Sonsini a fait office de conseiller juridique. Kirkland and Ellis représentait Thoma Bravo et QAD.

À propose de Redzone

Pionnière des solutions de main-d'oeuvre connectée pour les industriels, Redzone permet aux équipes de première ligne d'atteindre leur plein potentiel, grâce à de nouvelles technologies et à l'entreprise d'atteindre ses objectifs en matière de productivité et de débit. Aujourd'hui, grâce à Redzone, des centaines de milliers de travailleurs de première ligne sont valorisés, célébrés et travaillent avec des objectifs précis, créant des communautés plus fortes à l'intérieur et à l'extérieur de leurs usines. Redzone aide plus de 1 000 usines dans le monde à réaliser des gains de productivité remarquables en seulement 90 jours.

Pour plus d'informations, visitez www.rzsoftware.com.

À propos de QAD ? Permettre l'Entreprise Adaptative

QAD Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de gestion de la production et de la supply chain dans le cloud. Pour prospérer dans un monde turbulent où les perturbations de l'offre et les fluctuations de la demande sont omniprésentes, les entreprises doivent adapter rapidement leur production et leur supply chain aux changements, et optimiser simultanément l'agilité, l'efficacité et la résilience pour servir leurs clients plus efficacement. QAD conçoit des applications adaptatives pour permettre l'entreprise adaptative.

Fondée à Santa Barbara en Californie, la société QAD est présente dans 84 pays. Des milliers d'entreprises ont déployé des solutions développées par QAD, notamment Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Execution (GTTE) et Enterprise Quality Management System (EQMS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.qad.com/fr-FR/ ou au +33 1 87 15 80 09. Vous pouvez également nous trouver sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

QAD est une marque déposée de QAD Inc. Tous les autres produits ou noms de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est l'un des plus grands investisseurs en logiciels au monde, avec plus de 120 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. Grâce à ses stratégies de capital-investissement, de capital-croissance et de crédit, l'entreprise investit dans des entreprises innovantes et axées sur la croissance opérant dans les secteurs du logiciel et de la technologie. En s'appuyant sur l'expertise sectorielle approfondie et les capacités stratégiques et opérationnelles de Thoma Bravo, la société collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques opérationnelles et conduire des initiatives de croissance. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis ou investi dans plus de 420 sociétés représentant une valeur d'entreprise de plus de 235 milliards de dollars.1 La société possède des bureaux à Chicago, Londres, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Thoma Bravo à thomabravo.com et Twitter @ThomaBravo.

