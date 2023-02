Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances





QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Sites illégaux de jeux en ligne :

« Les sites illégaux de jeux en ligne sont un fléau qui peut aller jusqu'à détruire des vies. C'est un enjeu connu depuis plusieurs années et qui ne cesse de faire des victimes. Malheureusement, il est impossible de régir ces sites étrangers puisqu'ils sont, à la base, illégaux.

Pour prévenir des drames humains et des situations de détresse extrême, il ne reste qu'une solution toute simple et rapidement réalisable. Nous demandons au gouvernement de lancer une importante campagne de sensibilisation afin de mettre en garde les Québécoises et les Québécois de tous âges contre les risques liés à ce phénomène.

Enfin, nous sommes très préoccupés par l'omniprésence de publicités faisant la promotion de ces sites illégaux tant sur les ondes télévisuelles que sur les panneaux d'affichage. Nous ne devons plus tolérer la mise en valeur de ces pratiques illégales qui font de trop nombreuses victimes. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 11:36 et diffusé par :