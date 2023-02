Vision vélo - La Ville de Montréal poursuit la sécurisation de l'avenue Christophe-Colomb





MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce le lancement de l'appel d'offres public devant mener à la mise en service, à l'automne, d'un nouvel axe cyclable sur l'avenue Christophe-Colomb. À l'heure où tous les rapports indiquent qu'il y a urgence d'agir pour mieux protéger les déplacements des plus vulnérables, la Ville de Montréal accélère la mise en place d'infrastructures permettant un partage sécuritaire de l'espace routier. Ce lien cyclable structurant contribuera à améliorer la sécurité des déplacements de tous les usagers sur cet axe majeur et reliera les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Rosemont-La Petite-Patrie et du Plateau-Mont-Royal.

Annoncée lors du dévoilement de la Vision vélo 2023-2027, en novembre, la piste cyclable de l'avenue Christophe-Colomb s'étendra sur une distance de 7 km, où une voie cyclable unidirectionnelle sera implantée de chaque côté de l'avenue, entre le boulevard Gouin et la rue Saint-Grégoire. Elle se raccordera à plusieurs autres axes cyclables est-ouest existants dans quatre arrondissements, pour une avenue plus conviviale et accessible aux différents usagers de la route.

Les voies cyclables sur l'avenue Christophe-Colomb permettront aux usagers d'accéder, en vélo, à une dizaine de parcs, à bon nombre de garderies et d'écoles situées à proximité, ainsi qu'à plusieurs centres de loisirs.

À terme, une trentaine de feux de circulation le long de la piste cyclable seront améliorés pour sécuriser et faciliter tous les modes de déplacement en cohérence avec Vision Zéro.

Des mesures qui, nous l'espérons, connaîtront un succès similaire à celles sur la rue St-Denis, où la vitesse moyenne des automobilistes a diminué de 8 km/h. Rappelons que l'objectif de Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur son réseau d'ici 2040. Entre 2018 et 2022, 95 collisions impliquant des cyclistes et des piétons se sont déroulée sur Christophe-Colomb, comme en témoigne notamment le vélo blanc situé au coin de la rue Mistral.

Pour consulter l'ensemble des détails du projet, cliquez-ici.

Des projets cyclables avec les milieux

La Ville s'est récemment dotée d'un nouveau processus de communication et de concertation dans le cadre de ses projets cyclables, qui mise sur une amélioration en continu des projets grâce à l'implication de celles et de ceux qui empruntent les rues et y vivent au quotidien. Ce processus s'appliquera au projet du prolongement et de la bonification des voies cyclables sur Christophe-Colomb.

Il implique une série de rencontres individuelles avec les institutions partenaires touchées par l'arrivée d'un projet, telles que les écoles, les commerces, les CPE et les associations de mobilité active, afin de recueillir des commentaires et de bonifier les concepts. Dans un deuxième temps, la population sera invitée à soumettre ses commentaires via un sondage en ligne qui visera non seulement à mieux comprendre son utilisation de la rue, mais aussi à cibler les différentes bonifications du projet, comme l'ajout de débarcadères à proximité des écoles ou l'ajout d'arrêts d'autobus. Il s'agit d'une stratégie qui a déjà fait ses preuves, notamment dans le cadre de l'implantation du REV Viger/Saint-Antoine.

Citations

« La population de partout au Québec se mobilise pour exiger plus de courage afin de sécuriser les déplacements des plus vulnérables et nous répondons à l'appel. Les piétons et les cyclistes sont les premières victimes des collisions routières et nous sommes fiers d'annoncer ce réaménagement de Christophe-Colomb, qui permettra à tous les usagers de circuler de façon sécuritaire entre quatre arrondissements. Nous continuerons d'accélérer le déploiement de mesures pour protéger les déplacements des plus vulnérables partout sur le territoire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le travail de sécurisation de nos rues se poursuit. Nous sommes particulièrement heureux d'amorcer ce projet qui permettra à tous les usagers empruntant l'avenue Christophe-Colomb de traverser la ville du nord au sud, en toute sécurité. Nous venons sécuriser un axe routier majeur, mais surtout, nous venons protéger des milieux de vie dans quatre arrondissements. Avec l'implication des parties prenantes et de la société civile, nous allons nous assurer que le projet s'adapte aux milieux qu'il traverse. À terme, ce sont des familles rassurées qui pourront profiter d'une nouvelle artère conviviale avec une circulation apaisée », a déclaré la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

« Ce projet vise d'abord et avant tout à assurer la sécurité de tous les usagers, particulièrement des plus vulnérables. La population a raison de se mobiliser et de demander plus de mesures, plus de courage, et plus d'ambition pour faire en sorte que nos rues soient plus sécuritaires. C'est exactement ce que nous ferons avec le prolongement de la piste cyclable sécurisée sur l'avenue Christophe-Colomb. Quand nous réaménageons une rue pour y intégrer des voies cyclables, c'est tout le partage de la route qui est repensé pour la sécurité des usagers, ce qui inclut aussi les piétons. Nous souhaitons inciter plus de Montréalaises et de Montréalais à faire le choix du transport actif, et nous sommes confiants d'y arriver avec la mise sur pied d'infrastructures adéquates comme celles prévues sur Christophe-Colomb », a ajouté Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très heureux de la réalisation de cet aménagement qui répond aux demandes des familles et de l'ensemble des usagers du quartier. Non seulement nous créons une voie de mobilité active confortable et sécuritaire, mais nous contribuons également à l'apaisement et l'humanisation d'une artère majeure de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie », a déclaré François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Nous nous réjouissons du réaménagement que connaîtra la portion de la piste cyclable, entre Crémazie et Gouin, sur Christophe-Colomb. Cette piste cyclable, qui traverse les districts Saint-Sulpice et Sault-au-Récollet, a été construite avec un tracé sinueux favorable aux balades à vélo, mais qui ne répond plus aux besoins des cyclistes utilitaires qui l'utilisent aujourd'hui. Le nouvel aménagement de la piste cyclable permettra de corriger les défauts de conception qu'elle présente ainsi que de sécuriser plusieurs intersections pour les piétons et les cyclistes, notamment à côté de l'école Louis-Colin. Ce projet contribuera à bonifier l'offre de transport actif de qualité dans notre arrondissement », a soutenu Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

« Vous aviez visiblement beaucoup apprécié la piste cyclable sur Christophe-Colomb puisque vous étiez nombreux à demander son retour. Cet aménagement va bien sûr faciliter et sécuriser les déplacements à vélo, mais il va aussi contribuer à apaiser la circulation et à protéger les piétons qui sont nombreux à traverser cette rue passante où se trouvent des lieux très fréquentés, comme des parcs et une école », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 11:01 et diffusé par :