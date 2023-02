Syndicat des Métallos : Les syndiqués de Telus rejettent son offre inacceptable





Des milliers de travailleuses et travailleurs syndiqués de Telus au Canada, représentés par la section locale 1944 du Syndicat des Métallos, ont refusé dans une proportion de 65,3 % l'offre finale de l'entreprise. Le syndicat représente 6 800 travaileuses et travailleurs de Telus au pays, dont 72,7 % ont participé au processus de vote sur l'offre déloyale au cours des derniers jours.

«Alors que leur travail assidu continue de rendre l'entreprise plus rentable, les employés canadiens de Telus en ont assez de voir les emplois de leurs collègues disparaître à cause de la délocalisation à l'étranger. Le rejet de cette offre témoigne du mécontentement croissant de nos membres quant à la façon dont ils sont traités par Telus», a fait valoir Marty Warren, directeur candien des Métallos.

Telus a présenté son offre finale, puis a rompu les négociations à la fin de décembre. Le vote des membres du syndicat a eu lieu lors d'une série de 15 réunions par Zoom à l'échelle du pays au cours des deux dernières semaines.

«Les membres méritent mieux que ce Telus essaie d'imposer, soit des années sans hausse salariale. Les travailleurs attendent un contrat équitable qui respecte leurs contributions et apporte des améliorations correspondant à leur travail», a indiqué le représentant syndical Jayson Little.

Les négociations en vue d'une nouvelle convention collective, l'ancienne ayant pris fin le 31 décembre 2021, se poursuivent depuis plus de 14 mois. Les deux parties se réunissent avec un conciliateur fédéral depuis novembre.

Grâce à ses employés, Telus a réalisé 17,26 G$ de revenus en 2021, notamment des revenus records de 4,4 G$ et 4,7 G$ pendant les deuxième et troisième trimestres de 2022 respectivement.

En décembre, les Métallos ont lancé une série d'annonces visant la délocalisation des emplois par Telus et la rémunération de ses cadres, qui est la plus élevée dans le secteur :

https://www.youtube.com/watch?v=uE-Y36_f5vc

https://www.youtube.com/watch?v=YgcqQaAuDjw

Les 6 800 membres de la section locale 1944 des Métallos, qui sont répartis dans toutes les régions du pays, occupent des postes dans les domaines de les ventes à la clientèle, du service, du soutient, des fonctions administratives, ainsi que de la technologie et des métiers spécialisés.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 11:00 et diffusé par :