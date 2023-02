Les salarié-es de BAnQ en grève bientôt





Montréal, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ-CSN) a envoyé un avis de grève au ministère du Travail dans le but de déclencher un arrêt de travail au matin du 14 février prochain. Le 16 janvier dernier, les membres se sont dotés d'une banque de 10 jours de grève adoptée à 94 % en assemblée générale.

«?Nous sommes en négociation depuis octobre 2021 et notre convention collective est échue depuis bientôt trois ans. L'inflation actuelle nous appauvrit à chaque paie, puisque nous n'avons pas reçu d'augmentation salariale depuis quatre ans. Plus le temps passe, plus nos membres s'impatientent face à une négociation qui s'étire pour rien depuis plus d'un an. Le dépôt des clauses à incidence financière ne comble toujours pas nos attentes et le Conseil du trésor doit impérativement revoir ses offres, souligne la présidente du syndicat, Sylviane Cossette. Rappelons simplement que nos conditions générales d'emploi sont nettement inférieures à celles de presque tous nos collègues qui oeuvrent dans les autres bibliothèques et centres d'archives du Québec. Voilà pourquoi nous revendiquons une bonification immédiate qui corrigera cette iniquité historique et un rehaussement salarial conséquent qui reconnaîtra enfin notre travail à sa juste valeur.?»

«?En plein contexte de rareté de main-d'oeuvre et d'inflation, les budgets de BAnQ ne sont pas indexés, ce qui impose à l'institution un déficit constant qui augmente d'année en année et qui affecte directement ses opérations. BAnQ peine à garder ses salarié-es qui décident d'aller travailler ailleurs lorsqu'ils prennent connaissance des salaires versés dans des institutions semblables. Le Conseil du trésor doit donc corriger rapidement ce problème et bonifier l'enveloppe budgétaire qui favorisera l'attraction et la rétention de ses salarié-es, précise Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Les demandes du syndicat sont fondées sur des comparatifs d'emplois similaires qui ont été bâtis avec l'aide de l'employeur, ces revendications sont donc plus que légitimes et nous interpellons Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor, afin qu'elle comprenne cet enjeu majeur pour la survie de BAnQ.?»

Le STTuBAnQ-CSN rassemble 350 salarié-es oeuvrant dans les 13 établissements de BAnQ. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

