Vague de froid extrême: Montréal est prête à venir en aide aux personnes en situation d'itinérance





MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Alors qu'une vague de froid extrême est annoncée dans les prochains jours pour la métropole, la Ville de Montréal annonce le déploiement d'une série de mesures afin d'assurer la sécurité des personnes en situation d'itinérance dans la métropole, en collaboration avec ses partenaires.

Ainsi, Montréal mettra à la disposition du réseau de la santé et des organismes communautaires deux nouveaux sites temporaires d'urgence pour s'assurer que toutes les personnes vulnérables puissent avoir accès à un lieu au chaud en cas de débordement dans les refuges et les haltes-chaleur. Un premier site temporaire d'urgence a ouvert ses portes le 31 janvier dans l'arrondissement de Ville-Marie et un deuxième site sera opérationnel à compter du jeudi 2 février dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ces sites seront ouverts de 20 h à 9 h, jusqu'à dimanche, fin prévue de la période de froid extrême.

Montréal, ses partenaires du réseau de la santé et les organismes communautaires vont assurer une surveillance du territoire. Une vigie sera notamment réalisée sur le terrain par les effectifs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et par les membres de l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) pour accompagner les personnes dans la rue vers les services d'hébergement appropriés. Le SPVM aura notamment des patrouilles dédiées qui visiteront des endroits ciblés par les personnes en situation d'itinérance.

Le Centre de coordination des mesures d'urgence de Montréal sera mobilisé pour coordonner les actions avec tous ses partenaires de l'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le réseau de la santé et des services sociaux.

« Avec les froids intenses qui arrivent sur la métropole, nos équipes sont à pied d'oeuvre pour déployer le plan d'urgence prévu par notre administration pour soutenir le réseau de la santé et les organismes communautaires. On veut s'assurer que tout le monde ait un endroit où se réchauffer et que les équipes de travailleurs de rue, ÉMMIS et les équipes du SPVM puissent accompagner les gens vers des lieux chauffés si les refuges débordent. C'est pourquoi on ouvre deux sites temporaires d'urgence supplémentaires jusqu'à la fin de la période de froid extrême, prévue dimanche. La Ville va toujours s'assurer d'appuyer le réseau de la santé et les organismes qui soutiennent les plus vulnérables de notre société Personne ne devrait rester dehors dans des conditions pareilles de froid extrême », a déclaré la responsable de l'itinérance au sein du comité exécutif de la ville de Montréal, Josefina Blanco.

« La mise en place de mesures d'urgence était nécessaire alors que le thermomètre ne cesse de chuter à une température dangereuse pour quiconque est à l'extérieur. Outre les places dans les sites temporaires d'urgence, les policiers du SPVM, l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) et divers intervenants sillonneront les rues pour encourager les personnes à aller s'abriter », a ajouté le commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal, Serge Lareault.

Rappelons que 1 600 places sont disponibles cet hiver dans les refuges et haltes-chaleur sur le territoire de la métropole. C'est le plus grand nombre de places dans l'histoire de Montréal. Cela est rendu possible grâce aux efforts du réseau de la santé, des organismes communautaires et de la Ville de Montréal.

