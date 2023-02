Groupe HD Immobilier signe une acquisition stratégique avec Praxis Construction pour la création de sa division construction





MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Groupe HD Immobilier, développeur immobilier déjà bien établis dans le paysage québécois, est fière d'annoncer l'acquisition et l'intégration de Praxis Construction et ce, en date du 1er janvier 2023.

L'industrie de la construction résidentielle a été particulièrement affectée dans les dernières années et les entrepreneurs généraux ont dû faire preuve de vigilance et de rigueur afin d'offrir des habitations de qualité tout en respectant les échéanciers et les coûts de construction. C'est dans cette vision que Groupe HD Immobilier et Praxis ont décidés d'unir leurs forces et ainsi assurer un arrimage des plus complet entre les opérations de développement et celles de la construction.

Entrepreneur général spécialisé en construction résidentielle de haute densité, Praxis Construction sera chargé de la gestion de projet et de la gérance de chantier pour tous les projets à venir de Groupe HD Immobilier. L'expertise de Praxis représente un atout majeur pour la coordination et la gestion du processus complet de construction. « La performance et l'efficacité est au coeur de cette association et je suis très heureux de joindre les rangs à titre de division de Groupe HD Immobilier. En fusionnant nos expertises, nous serons plus efficients et donc plus compétitif dans le marché » souligne François Beaulieu, ing., MBA, CPA - Président de Praxis Construction.

Pour Groupe HD Immobilier, cette acquisition représente un avantage concurrentiel important qui permettra d'offrir un service intégré et efficace à tous leurs partenaires et surtout à assurer une rigueur financière et opérationnelle des plus optimale. « De nos jours, un des moyens les plus efficients pour réagir aux impondérables et imprévus du marché est l'intégration des lignes d'affaires. Cette acquisition cadre parfaitement dans notre mandat envers nos partenaires et nos clients. » fait valoir Thomas Dufour, CPA, CFA, M.Sc. - Co-Président du Groupe HD Immobilier.

Avec de nombreux projets en cours de développement, cette union permettra à Groupe HD Immobilier d'ajouter une corde importante à ses activités d'affaires et de positionner le groupe parmi les développeurs influents et actifs du Grand Montréal. Le rapprochement des deux entités permettra également une grande transparence des opérations auprès des partenaires et investisseurs.

Bienvenue à l'équipe de Praxis Construction au sein de Groupe HD Immobilier !

À propos de Groupe HD Immobilier

Groupe HD Immobilier est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion de projets immobiliers résidentiels. À ce jour, Groupe HD Immobilier est impliqué dans plus d'une douzaine de projets totalisant plus de 3 000 unités résidentielles, autant dans le condominium que le multi-locatif et a soulevé plus de 100M$ en équité et plus de 400M$ en financement. Groupe HD Immobilier a pour ambition de contribuer activement à l'accroissement de l'offre d'habitation dans le Grand Montréal et veille à concrétiser des milieux de vie attrayants, vivants et intégrés à la hauteur des attentes de la communauté.

groupehdimmobilier.ca

À propos de Praxis Construction

Entrepreneur général spécialisé en construction résidentielle, Praxis Construction assure la gestion et la coordination de projets d'envergure. L'expertise de Praxis vise à optimiser le processus et les opérations de construction tout en assurant une saine gestion des coûts et des délais. Cumulant un important bagage d'expérience, le président de l'entreprise est impliqué dans la gestion de projets d'une valeur totalisant plus de 450M$ et dans la construction de plus de 2 500 portes résidentielles. L'entreprise est reconnue et appréciée pour la rigueur de ses opérations et pour la qualité de ses chantiers.

praxisconstruction.net

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec :

Isabelle Drolet, Directrice Marketing & Communications

Groupe HD Immobilier

1751 Richardson, Montréal, Suite 5.109, H3K 1G6

(514) 775-4758

[email protected]

groupehdimmobilier.ca

SOURCE Groupe HD Immobilier

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 10:30 et diffusé par :