Mise À Jour Corporative





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 1e février 2023 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse de faire une mise à jour sur ses activités d'exploration, d'ingénierie, de permis et de financement de projets. La Société est entièrement financée pour ses activités préparatoires menant à une éventuelle décision finale d'investissement pour son projet de Rose lithium-tantale (« Projet Rose » ou « Projet »), détenu à 100 % et situé dans la région de la Baie-James dans le Nord-du-Québec (la « Décision finale d'investissement »). Critical Elements est heureuse de travailler en étroite collaboration avec la Nation crie d'Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le gouvernement de la Nation crie dans le cadre de l'Entente Pikhuutaau signée en juillet 2019.

Mise à jour - Exploration

Critical Elements débute un programme de forage sur son projet de lithium Lemare détenu à 100 % et situé dans une partie du portefeuille d'exploration très prometteur de 1 050 km2 de la Société. L'objectif du programme de forage est de confirmer et d'étendre la zone connue Lemare identifiée par forage en 2016-2017. La Société prévoit forer environ 7 000 mètres au cours de son programme hivernal sur Lemare dans le but de fournir une première estimation des ressources minérales, plus tard cette année.

Au cours de l'été 2022, Critical Elements a mené un programme de prospection sur la propriété Lemare ainsi que sur plusieurs secteurs du portefeuille de la ceinture de Nemaska. Avant la campagne de prospection, EarthLabs, par l'intermédiaire de sa division GoldSpot Discoveries, a généré et classé des cibles LCT pegmatite à l'aide de sa méthodologie interne « SmartTarget » qui combine à la fois des approches de ciblage basées sur des données d'experts et d'apprentissage automatique. Le but du programme de prospection était d'identifier des pegmatites à spodumène par échantillonnage systématique afin de recueillir des informations géochimiques. Ces résultats serviront comme base pour des programmes d'explorations ultérieurs afin de raffiner l'interprétation géologique de la zone.

Des résultats confirmant l'extension de l'horizon de pegmatites à spodumène ont également été reçus pour la propriété Lemare, identifiant ainsi de nouvelles cibles de forage (Figure 1 et 2). Le corridor prospectif de Lemare a maintenant une longueur de plus de 5 kilomètres (voir communiqué de presse daté du 27 octobre 2022). Le programme de forage de l'hiver 2023 testera une partie de cette extension potentielle. Des forages supplémentaires sont attendus à la suite du programme Lemare, qui fait partie d'un programme total de 25 000 m, tel qu'annoncé en 2022.

Figure 1 : Programme proposé de forage Lemare 2023

Figure 2 : Carte de localisation des cibles de forage proposées 2023 - Goldspot

Étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée

Usine de traitement et infrastructure connexe

La Société est heureuse de faire une mise à jour sur l'avancement des études de conception technique initiale (« FEED »). Bumigeme Inc. a été mandatée pour effectuer une analyse des écarts du procédé pour l'usine de traitement qui se concentrera sur la revue de la conception, l'optimisation et l'atténuation des risques potentiels liés aux schémas de traitement développé publié par la Société en 2022 (l' « Étude de faisabilité 2022 ») dont une copie est disponible sur le site Web de la Société et sur SEDAR sous son profil d'émetteur. L'analyse des écarts dirigeait alors l'ingénierie d'avant-projet détaillée qui optimisera et fixera la conception de l'usine de traitement et produira une estimation actualisée des coûts en capital. À ce jour, 98 % de ce mandat a été réalisé. À l'issue de l'étude FEED, une étude d'ingénierie à valeur ajoutée finalisera cette optimisation, figera l'aménagement de tous les équipements dans le modèle 3D et complètera les fiches techniques pour les commandes d'équipements à long délai.

WSP a mené l'évaluation FEED des infrastructures de traitement et de la mine telles que le poste électrique principal, la distribution électrique de 25 kV, les services publics, la gestion de l'eau minière, la gestion de l'effluent final et les services de soutien à l'exploitation minière. L'étude FEED infrastructure consiste à optimiser la conception et à produire des documents d'ingénierie préliminaire afin de réduire certains risques pour l'estimation du projet d'infrastructure. WSP sera chargé de consolider toutes les estimations des autres consultants et de produire l'estimation globale du projet. À ce jour, plus de 80 % du mandat de WSP a été réalisé et la fin du mandat de WSP est prévue pour la fin du mois de février 2023.

Golder est maintenant membre de WSP. WSP-Golder a mené la conception technique détaillée du parc de stockage des résidus filtrés de l'usine (« STF ») en co-disposition avec une halde des stériles de la fosse (« WRF »). Les travaux d'ingénierie comprendront la classification des risques du STF et du WRF, les essais en laboratoire des résidus, l'organisation et le placement, la conception de la gestion de l'eau, la modélisation hydrogéologique et la collecte des infiltrations, l'évaluation de la stabilité et un plan de surveillance instrumenté. À ce jour, plus de 50 % du mandat de Golder a été effectué; l'achèvement du mandat de Golder est prévu d'ici la fin du deuxième trimestre de 2023.

L'ingénierie détaillée devrait suivre l'ingénierie à valeur ajoutée et prendra de 12 à 14 mois. La Société est entièrement financée pour achever toute l'ingénierie détaillée. En supposant que le financement du Projet et les permis de construction spécifiques sont en place, le déboisement et la préparation du site pourraient commencer avec une ingénierie détaillée achevée à environ 60 % à 75 % et une Décision finale d'investissement ayant été prise. Basée sur l'étude de faisabilité de 2022, la période de construction anticipée est d'environ 20 mois.

Bumigeme Inc. est une firme d'ingénierie multidisciplinaire située à Montréal offrant divers services en géotechnique, exploitation minière, traitement du minerai, génie mécanique et électrique. Bumigeme Inc. a réalisé plusieurs études de préfaisabilité et de faisabilité ainsi que des activités d'ingénierie détaillée et de construction sur des projets au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Bumigeme Inc. a réalisé les travaux originaux portant sur le traitement du minerai de l'Étude de faisabilité 2017 du Projet.

En tant que l'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d'ingénierie, de conception et de conseil stratégique dans les secteurs du transport et de l'infrastructure, de l'immobilier et des bâtiments, de l'environnement, de l'électricité et de l'énergie, des ressources et de l'industrie. WSP avait précédemment réalisé la partie portant sur l'infrastructure de l'étude de faisabilité et l'étude d'impact environnemental original de la Société pour le Projet Rose publié en 2017 (l' « Étude de faisabilité de 2017 »).

Golder est une entreprise mondiale qui offre des services de construction, de conception et de conseil dans des domaines spécialisés de la terre, de l'environnement et de l'énergie caractérisés par l'excellence technique, des solutions innovantes et un service client primé. Leurs clients travaillent dans des secteurs clés, à savoir les mines, le pétrole et le gaz, la fabrication, l'énergie et les infrastructures.

Autorisations environnementales et permis

La province de Québec est considérée comme l'une des principales juridictions minières au monde par l'Institut Fraser dans son enquête annuelle sur les sociétés minières. Permettre la transparence est l'un des facteurs clés dans les considérations de l'institut et la certitude du régime foncier est un moteur essentiel de l'investissement minier.

En août 2021, Critical Éléments a annoncé que le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique avait rendu une décision favorable à l'égard du Projet Rose proposé. Dans une déclaration de décision, qui comprenait les conditions à respecter par la Société, le ministre a confirmé que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte.

En mai 2022, Critical Elements a annoncé que le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a approuvé le plan de réhabilitation et de restauration concernant le Projet Rose.

En novembre 2022, Critical Elements a annoncé qu'elle a reçu le certificat d'autorisation en vertu de l'article 164 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La réception du certificat d'autorisation de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec du ministre de l'Environnement du Québec et l'approbation du plan de réaménagement et de restauration sont des conditions préalables à l'octroi du bail minier et du bail d'occupation du sol qui seront nécessaires pour aller de l'avant avec le Projet.

La Société travaille activement depuis la réception des approbations pour compléter la demande de bail minier et de bail d'utilisation du sol. L'équipe de Critical Elements n'anticipe pas de difficultés à remplir les différentes conditions rattachées aux autorisations fédérales et provinciales et fera avancer les programmes de surveillance liés au Projet Rose.

Processus de financement de projet

Critical Elements a entamé un processus formel pour recevoir et analyser multiples manifestations d'intérêt afin de participer au financement et au développement du Projet, reçues à ce jour. La stratégie à long terme de la Société consistait à ne pas s'engager dans des contrats de vente à terme jusqu'à présent dans un marché serré autant pour le spodumène de qualité chimique pour conversion et approvisionnement dans le marché des véhicules électriques que pour le spodumène de qualité technique pour le marché des vitres et céramiques spécialisé, afin de préserver les options de financement ayant tout sa future production toujours disponible pour contrat de vente à terme. La localisation du projet dans une juridiction minière de premier plan avec accès à une énergie peu coûteuse et à faible émission de carbone, ainsi qu'à un capital financier et humain solide, rend le concentré de spodumène du Projet Rose attrayant sur le plan métallurgique. La direction s'emploie activement à identifier le ou les bons partenaires stratégiques afin de maximiser les avantages pour les parties prenantes de la Société. À ce moment-ci, il ne peut y avoir aucune garantie quant au calendrier et au résultat de ce processus.

Personnes qualifiées

Yves Perron. Ing. MBA, vice-président de l'ingénierie, de la construction et de la fiabilité et Marc-André Pelletier, géologue de projet pour la Société et membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis - 2040) sont les personnes qualifiées qui ont révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la Société.

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 1 000 kilomètres carrés. Le 13 juin 2022, la Société a annoncé les résultats d'une étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 82,4 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 1,915 milliards US$ à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 93 % d'hydroélectricité. Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie et a également reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Patrick Laperrière

Directeur des relations aux investisseurs

et développement corporatif

514-817-1119

[email protected]

www.cecorp.ca

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

[email protected]

www.cecorp.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est

décrit dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la

pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, concernant les déclarations relatives à l'achèvement du programme d'exploration 2023, le processus d'obtention de permis, les résultats et l'issue de l'étude de conception technique initiale ainsi que le résultat du processus formel lancé par la Société dans le cadre du financement du projet. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Elements ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : résultats définitifs et complets du programme d'exploration 2023 de la Société, le résultat final du processus d'obtention de permis et la capacité de la Société à respecter toutes les conditions qui y sont imposées, les résultats finaux de l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée et ses effets sur le développement du projet Rose, le processus formel lancé dans le cadre du financement du projet ne produisant pas les résultats prévus et attendus, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le plus récent rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2022 et d'autres documents d'information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

LA SOURCE: Critical Elements Lithium Corporation

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 10:22 et diffusé par :