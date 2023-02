Lancement d'une consultation concernant la classification pour certains emplois juridiques





QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat du Conseil du trésor annonce le lancement d'une consultation auprès de différents ministères et organismes ainsi que du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec dans le but de réviser la classification de certains emplois juridiques.

Cet exercice de révision devrait notamment permettre de réorganiser les tâches pour que celles-ci correspondent davantage à l'évolution des responsabilités du domaine juridique, d'élargir le bassin de candidatures et de rendre la fonction publique attrayante dans ce domaine afin de combler les besoins de main-d'oeuvre.

Cette consultation découle d'importants travaux tenus à l'été et à l'automne 2022 et qui comprenaient, entre autres, des visites dans les palais de justice ainsi que des entretiens avec le personnel et les gestionnaires.

