La solution de traitement intelligent des documents de Parascript, FormXtra.AI 8.4, apporte des améliorations significatives en ce qui concerne l'automatisation de l'extraction de données complexes.

LONGMONT, Colorado, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Parascript, une société qui développe des logiciels avec plus de 25 ans d'expérience dans l'extraction de données, a publié une nouvelle version de sa solution de traitement intelligent des documents (IDP), FormXtra.AI 8.4. Cette nouvelle version ajoute la prise en charge multilingue de la reconnaissance de l'écriture manuscrite sans contenu en français, allemand, espagnol et portugais ; la prise en charge des tableaux imbriqués pour une meilleure reconnaissance et extraction des données dans les tableaux complexes ; et des améliorations significatives de la reconnaissance intelligente des caractères en pleine page, des champs intelligents basés sur des algorithmes de traitement automatique des langues (TAL) et de la localisation dynamique des champs de signature pour les documents non structurés.

« La version 8.4 est un énorme bond en avant pour FormXtra.AI. Notre équipe de R&D a mis en oeuvre de nombreuses améliorations pour augmenter la précision et l'efficacité lors de l'extraction de données à partir de documents traditionnellement difficiles à automatiser. Nous sommes impatients de voir les niveaux de précision qu'il est possible d'atteindre avec des documents qui comprennent une combinaison d'écriture manuscrite et d'impression automatique ainsi que des tableaux complexes. » ? Dawn Wood, vice-président des ventes.

FormXtra.AI est le premier logiciel d'IDP de Parascript qui s'appuie sur le logiciel original FormXtra en l'améliorant avec les tendances et les approches les plus innovantes qui existent en matière d'apprentissage profond et de traitement automatique des langues. FormXtra.AI jouit d'une grande universalité, ce qui permet au logiciel de classer et d'extraire des données issues de tout type de document, quels que soient le format, le style de texte et la complexité.

Prise en charge multilingue

FormXtra.AI 8.4 permet désormais la lecture sans contexte de tout type de texte manuscrit pour le traitement d'un éventail plus large que jamais de langues latines et cyrilliques. L'extraction de données sans glossaire est disponible pour les documents écrits en anglais, français, allemand, russe, espagnol et portugais.

Améliorations de la reconnaissance intelligente de caractères en pleine page

Il est difficile d'automatiser l'extraction d'une page entière de données manuscrites et imprimées à la machine avec un haut niveau de précision, mais cette tâche d'automatisation complexe est dorénavant plus accessible que jamais. Pour FormXtra.AI 8.4, l'équipe de développement de Parascript a amélioré sa technologie d'ICR propriétaire afin d'obtenir de meilleures performances lors de la reconnaissance et de l'extraction de données sur une page entière. Cette capacité d'extraction en pleine page est complétée par l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer la précision au fil du temps.

Prise en charge des tableaux imbriqués

Cette solution innovante permet à FormXtra.AI 8.4 d'automatiser entièrement l'extraction de données à partir de tableaux complexes, y compris les tableaux à structure irrégulière et les tableaux imbriqués dans d'autres tableaux. Elle est prête à l'emploi pour tous les types de documents (structuré, semi-structuré et non structuré), et ses vastes possibilités d'implémentation font de cette fonctionnalité une capacité universelle utilisable dans de nombreuses applications et de nombreux secteurs.

Champs intelligents

FormXtra.AI 8.4 comprend une capacité améliorée pour localiser et extraire des paragraphes de texte dans des documents dont la signification est similaire à celle des paragraphes utilisés pour l'entraînement. Cette capacité utilise une approche propriétaire de la technologie NLP qui peut être entraînée efficacement sur un ensemble limité d'échantillons (entre 3 et 50). Grâce à cette technologie NLP, le logiciel peut résoudre efficacement des tâches difficiles telles que l'extraction de termes contractuels clés dans un document juridique, l'extraction d'entités nommées dans des documents non structurés, la localisation de paragraphes liés à la description juridique de la propriété dans les contrats, l'analyse de sentiments, et bien plus encore.

Parascript

Les logiciels de Parascript permettent aux entreprises d'économiser plus d'un milliard de dollars par an. Les logiciels de pointe de Parascript intègrent des technologies d'IA exclusives pour fournir des solutions de capture de données robustes qui apportent les plus hauts niveaux de précision lors du traitement des documents. Avec plus de trois décennies d'expérience dans l'application de l'IA pour résoudre des problèmes complexes, Parascript peut automatiser les processus orientés documents dans des formats structurés, semi-structurés et non structurés, réduisant ainsi drastiquement l'implication humaine. Parascript a notamment aidé à l'automatisation du secteur postal, mais aussi celui des prêts hypothécaires, du traitement des paiements ainsi que des centaines d'autres processus.

