Suspension de la négociation par l'OCRCVM - XOP

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ-CSN) a envoyé un avis de grève au ministère du Travail dans le but de déclencher un arrêt de travail au matin du 14 février prochain. Le...





Jimmy Jean, vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins, présentera une mise à jour des prévisions économiques et financières le 6 février 2023. Les principaux thèmes abordés seront la hausse des taux, la probabilité de récession et...





Groupe HD Immobilier, développeur immobilier déjà bien établis dans le paysage québécois, est fière d'annoncer l'acquisition et l'intégration de Praxis Construction et ce, en date du 1er janvier 2023. L'industrie de la construction résidentielle a...





Le Secrétariat du Conseil du trésor annonce le lancement d'une consultation auprès de différents ministères et organismes ainsi que du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec dans le but de réviser la classification de certains...





L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Canadian Overseas Petroleum Limited Symbole CSE : XOP Les titres : Oui Motif : En attente d'un contact avec la société Heure de la suspension (HE) : 10 h 10 L'OCRCVM peut prendre la...