Une formation en réparation et maintien de véhicules électriques à Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - La CDEC Montréal-Nord a obtenu un soutien financier de la ville de Montréal afin de mettre sur pied un programme de formation en réparation et maintien de véhicules électriques pour les ateliers mécaniques de Montréal-Nord. Les formations offertes permettront à terme de soutenir les ateliers dans l'adoption des pratiques en réparation et maintien des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ce soutien permettra de renforcer les ateliers et de maintenir des emplois dans l'arrondissement.

Montréal-Nord compte plus de 250 ateliers mécaniques qui emploient plus de 1000 personnes, il s'agit d'une partie importante de l'économie locale. Afin de soutenir les ateliers mécaniques dans le virage lié à l'électrification des transport, virage qui s'intensifiera dans les prochaines années. La CDEC Montréal-Nord a rassemblé plusieurs partenaires dont l'arrondissement de Montréal-Nord, le Comité paritaire de l'industrie des services automobiles de la région de Montréal, le CÉGEP Marie-Victorin, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île, Propulsion Québec, Impulsion-Travail ainsi que plusieurs propriétaires d'ateliers mécaniques.

« L'arrondissement de Montréal-Nord soutient fermement ce projet hautement stratégique pour son développement économique, lequel s'inscrit dans son Plan collectif de développement économique. Nous travaillerons de concert avec la CDEC afin que celui-ci se réalise à son plein potentiel, dans l'intérêt de nos concitoyens », de déclarer la mairesse Christine Black.

« Cette aide financière permettra à Montréal-Nord de développer un créneau extrêmement porteur pour son économie. L'électrification des transports est un défi majeur partout sur la planète pour réduire les émissions de GES. Avec l'augmentation de la flotte de véhicules électriques, le savoir-faire pour la réparation et le maintien de ces véhicules sera de plus en plus recherché. Nous sommes donc très heureux de soutenir Montréal-Nord et de contribuer à consolider l'expertise des 250 ateliers mécaniques déjà présents sur le territoire », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif.

Jean-François Gosselin, directeur général de la CDEC Montréal-Nord, estime qu'il est important de préparer tous les secteurs au virage électrique, « il est clair que l'avenir du secteur automobile passe par les véhicules électriques et hybrides, il faut absolument anticiper ce virage et préparer tous les acteurs pour que la transition de fasse rapidement et naturellement ».

