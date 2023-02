L'appel de candidatures pour le prix de la laïcité Guy-Rocher 2023 est officiellement lancé





QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Afin de mettre en lumière l'action d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement en faveur de la laïcité au Québec, le ministre de la Langue française et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, a lancé, aujourd'hui, l'appel de candidatures pour le prix de la laïcité Guy-Rocher 2023.

Les dossiers de candidature doivent être soumis, au plus tard, le 28 avril prochain. Un comité de sélection, composé de quatre personnes, choisira trois finalistes parmi tous les dossiers reçus. Le ministre dévoilera ces derniers par voie de communiqué le 1er juin prochain.

La lauréate ou le lauréat du prix de la laïcité Guy-Rocher 2023 recevra, lors d'une cérémonie tenue en juin, une bourse d'une valeur de 5 000 $ et un certificat signé par le ministre. Les deux autres finalistes recevront également un certificat signé par M. Roberge, en reconnaissance de leur contribution à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec.

« En 2019, après des décennies de débat, le Québec a fait le choix de la laïcité. Il s'est affirmé, une fois de plus, en tant que nation distincte. Ce geste était attendu par la grande majorité des Québécoises et Québécois, et nous l'avons fait. La laïcité de l'État consiste à favoriser le vivre-ensemble au sein de la nation québécoise. Maintenant, nous souhaitons reconnaître la contribution de celles et ceux qui font la promotion de la laïcité et qui défendent les principes sur lesquels cette dernière repose. »

Le prix de la laïcité Guy-Rocher est nommé en l'honneur du professeur émérite de sociologie Guy Rocher , qui a grandement contribué, par ses réflexions et par ses actions, à la laïcisation de l'État québécois.

, qui a grandement contribué, par ses réflexions et par ses actions, à la laïcisation de l'État québécois. Le prix a été instauré en 2021. Les lauréats des deux premières années sont :

2022 : M e Christiane Pelchat

Christiane Pelchat

2021 : Mouvement laïque québécois

Prix de la laïcité Guy-Rocher

